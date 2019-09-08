Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают

Начну с анекдота. Однажды разъяренная толпа, недовольная работой чиновников, пришла к зданию акимата. а там кто-то догадался включить музыку. Так появился День города.

Никто не против,чтобы по праздникам звучала музыка. Но зачем так громко, что кирпичи в стенах шевелятся?

Да и вообще Костанай - город чрезмерно шумный. Кричит реклама, гремит музыка, по улицам несутся машины с открытыми окнами, откуда что-то ревет. Трещат мотоциклы. И это невзирая на время суток. Я не понимаю, какую цель преследуют люди, разъезжая по ночам на автомобилях, из которых несется непонятный грохот, выдаваемый за музыку?

По теории эволюции Дарвина, человек произошел от обезьяны. Видимо, кто-то раньше, а кто-то позже. Вот эти запоздавшие и носятся по ночам. Наверное, у них в голове еще не все установилось на места.

Кстати, с жалобой на громкую музыку из автомобилей и ночных мотоциклистов уже обращались к начальнику департамента полиции и он обещал принять меры. Пока результаты незаметны. А ведь у генерала на плечах не только голова, но и погоны. И кодекс офицерской чести не позволяет бросать слова на ветер.

Такое ощущение, что эти мотоциклисты ближе к 23-м часам собираются возле «Макдоналдса» и оттуда стартуют. Этот рев (видимо, убраны перегородки глушителя или он вообще снят) должен быть слышен и дежурной части городского управления полиции.

У меня возникает еще один вопрос, связанный с празднованием Дня города. Это его стоимость. Это каким же талантищем надо обладать, чтобы за два дня ухлопать 106 миллионов? И это в то время, когда президент Токаев уже два раза потребовал сократить расходы на имиджевые мероприятия. Даже столица свой День города отметила без фейерверка. Что, наш купеческий (судя по Складской) городок сказочно богат?

А тратим мы бюджетные деньги как-то бездумно. Можно привести множество примеров. То в один год превратим город в сплошное кладбище, наводнив его бумажными цветами. В другой раз понатыкаем грубо обтесанные глыбы известняка, назвав их «малыми формами». Получились какие-то жутковатые нелепые монстры. Из этой серии и Пегасы на Большом мосту, и бетонный колосок на затобольском кольце, который по стоимости наверно сравняется со стоимостью всего урожая, собранного в этот засушливый год всем Костанайским районом. Это и табуны лошадей (правда, красивых), и стада других животных на въезде в город со стороны Рудного и Федоровки. Это и установленные ко Дню города седло (которое уже сломалось) и семиметровый сайгак. Или входная группа в Центральный сквер - 80 миллионов ухлопали и пацаны кулаком разбивают. Приходится полиции охранять. Стоит дорого, сохраняется плохо. Лучше бы за эти миллионы деревьев насадили.

Французский писатель, мыслитель эпохи Возрождения Мишель Монтень писал: «Нужно уметь переносить то, чего нельзя избежать». Но неужели нельзя избежать нерациональных трат народных денег?

А может, правоохранительным органам поинтересоваться - с чего это столичные скульпторы (и не только) ринулись в Костанай со своими баснословно дорогими произведениями? Не возвращается ли часть бюджетных денег в личные карманы некоторых чиновников? Памятуя «большое акиматовское дело», мы имеем право на подозрения.

«Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые!» - говорила Фаина Раневская. Потому ненужные траты обязательно будут, так как наши чиновники, как и метеослужба, к критике нечувствительны.