Форум
Kairat stayer
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Сергей_я: Путин наверно просто троллит НАНа вот и все Поступило официальное предложение, которое принято с поправками, вопрос решен на уровне за пару минут. Троллять серые волки и прочие...
08.09.19 09:58
Сергей_я
"Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
Путин наверно просто троллит НАНа вот и все :lol:
08.09.19 08:58
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: Спасибо за инфо.
08.09.19 08:58
maxsaf
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
Сыкымы: "Прощай, Qazaqstan!", ничего меня тут не держит!!! Форум НГ держит )))
07.09.19 22:15
Змея Подколодная
Суд рассматривает законность работы филиалов российских вузов в Костанае и Алматы
При наличии постоянной работы и постоянного жилья (есть своя квартирка в новострое) - гражданство по упрощённой схеме./quote] Я Вам больше скажу, гражданство дают студентам, которые учатся (на...
07.09.19 22:09
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Николай ВОРОНИН: Деньги тихо не улетают

Памятуя «большое акиматовское дело», мы имеем право на подозрения
8 сентября 2019, 07:48 |  Мнения

Начну с анекдота. Однажды разъяренная толпа, недовольная работой чиновников, пришла к зданию акимата. а там кто-то догадался включить музыку. Так появился День города.

Никто не против,чтобы по праздникам звучала музыка. Но зачем так громко, что кирпичи в стенах шевелятся?

Да и вообще Костанай - город чрезмерно шумный. Кричит реклама, гремит музыка, по улицам несутся машины с открытыми окнами, откуда что-то ревет. Трещат мотоциклы. И это невзирая на время суток. Я не понимаю, какую цель преследуют люди, разъезжая по ночам на автомобилях, из которых несется непонятный грохот, выдаваемый за музыку?

По теории эволюции Дарвина, человек произошел от обезьяны. Видимо, кто-то раньше, а кто-то позже. Вот эти запоздавшие и носятся по ночам. Наверное, у них в голове еще не все установилось на места.

Кстати, с жалобой на громкую музыку из автомобилей и ночных мотоциклистов уже обращались к начальнику департамента полиции и он обещал принять меры. Пока результаты незаметны. А ведь у генерала на плечах не только голова, но и погоны. И кодекс офицерской чести не позволяет бросать слова на ветер.

Такое ощущение, что эти мотоциклисты ближе к 23-м часам собираются возле «Макдоналдса» и оттуда стартуют. Этот рев (видимо, убраны перегородки глушителя или он вообще снят) должен быть слышен и дежурной части городского управления полиции.

У меня возникает еще один вопрос, связанный с празднованием Дня города. Это его стоимость. Это каким же талантищем надо обладать, чтобы за два дня ухлопать 106 миллионов? И это в то время, когда президент Токаев уже два раза потребовал сократить расходы на имиджевые мероприятия. Даже столица свой День города отметила без фейерверка. Что, наш купеческий (судя по Складской) городок сказочно богат?

А тратим мы бюджетные деньги как-то бездумно. Можно привести множество примеров. То в один год превратим город в сплошное кладбище, наводнив его бумажными цветами. В другой раз понатыкаем грубо обтесанные глыбы известняка, назвав их «малыми формами». Получились какие-то жутковатые нелепые монстры. Из этой серии и Пегасы на Большом мосту, и бетонный колосок на затобольском кольце, который по стоимости наверно сравняется со стоимостью всего урожая, собранного в этот засушливый год всем Костанайским районом. Это и табуны лошадей (правда, красивых), и стада других животных на въезде в город со стороны Рудного и Федоровки. Это и установленные ко Дню города седло (которое уже сломалось) и семиметровый сайгак. Или входная группа в Центральный сквер - 80 миллионов ухлопали и пацаны кулаком разбивают. Приходится полиции охранять. Стоит дорого, сохраняется плохо. Лучше бы за эти миллионы деревьев насадили.

Французский писатель, мыслитель эпохи Возрождения Мишель Монтень писал: «Нужно уметь переносить то, чего нельзя избежать». Но неужели нельзя избежать нерациональных трат народных денег?

А может, правоохранительным органам поинтересоваться - с чего это столичные скульпторы (и не только) ринулись в Костанай со своими баснословно дорогими произведениями? Не возвращается ли часть бюджетных денег в личные карманы некоторых чиновников? Памятуя «большое акиматовское дело», мы имеем право на подозрения.

«Да перестаньте вы переживать из-за сегодняшних неприятностей. Завтра будут новые!» - говорила Фаина Раневская. Потому ненужные траты обязательно будут, так как наши чиновники, как и метеослужба, к критике нечувствительны.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.09.19 08:54 "Байтерек" переименуют в "Назарбаевский старт" после слов Путина
07.09.19 18:53 Аварию с опрокинувшимся микроавтобусом прокомментировали в ДП Костанайской области
07.09.19 16:42 Кражу престижного автомобиля, денег и драгоценностей расследуют в Костанае
07.09.19 16:13 Расследование дела об изнасиловании жительницы п. Екидын продолжит ДП Костанайской области
07.09.19 14:19 Российский робот Фёдор вернулся с МКС на Землю
07.09.19 10:59 На перекрестке Тауелсиздик и Баймагамбетова в Костанае устанавливают светофор
07.09.19 10:44 Как узнать, спишут ли вам долг по кредиту
07.09.19 10:29 Сборная Казахстана сыграла вничью с Кипром в гостях и набрала седьмое очко в отборе на Евро-2020
07.09.19 08:36 Трещины, выбоины, гребёнки - на строительстве дороги Фёдоровка - Первомайское выявили дефекты
06.09.19 18:07 Сообщение об изнасиловании девушки 14-ю мужчинами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 138
Пользователей: 2
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх