На сельхозярмарке в столице продукцию представят Костанайская и Алматинская области
7 и 8 сентября на площадке у ТРЦ "Хан Шатыр" состоится сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Алматинской и Костанайской областей, передает Zakon.kz. Регионы представят в столице свыше 148 наименований продукции, которая будет реализовываться по ценам ниже рыночных, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Фото : sovetov.su
Свою продукцию на ярмарку привезут товаропроизводители 31 района и 6 городов из двух областей. Ассортимент продукции составит более 148 наименований продукции.
Предприятиями Алматинской области планируется реализовать сельскохозяйственную продукцию в объеме - 330,9 тонн, на сумму порядка 163,0 млн. тенге, вместе с этим, объем продукции из Костанайской области составит - 380 тонн, на сумму порядка 200 млн.тенге.
На ярмарке астанчане смогут приобрести мясо скота всех видов, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты(102,9 тонны), молочную(49,5 тонн), овощную (204 тонны) и рыбную продукцию(15,7 тонн), фрукты(32,2 тонны), мед(0,5 тонны), крупы и макаронные изделия(30 тонн), яйца(20 тыс. ед.), хлебобулочные и кондитерские изделия(20 тонн) и прочую продукцию(88,5 тонн).
Праздничное настроение будет поддерживать концертная программа с участием художественных и творческих коллективов двух областей.
В Костанае сельскохозяйственная ярмарка в последний раз прошла 6 июля.
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