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drakon
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юля елиссева: сюрстрёмминг люблю Теперь я - понял, почему Карелы, где я служил срочную службу, ели тухдую рыбу... :lol: :-o ;-)
05.09.19 15:01
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Ой пару еще таких комментариев и я в КПРК вступлю) все смешалось в доме Облонских...)
05.09.19 14:46
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Цитата- // самим россиянам оставались крохи// И чьто?) всем теперь покаяться перед Россиянами и прощения просить?) вот такой вот был союз народов) была такая страна) кто виноват что центр...
05.09.19 14:43
Маркс
В ожидании «постоянного вызова»
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abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // которые с других стран - на модерацию// Так самая ирония будет в том что все "поуехавшие" окажутся местными)
05.09.19 14:32
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На сельхозярмарке в столице продукцию представят Костанайская и Алматинская области

5 сентября 2019, 14:22 |  Общество

7 и 8 сентября на площадке у ТРЦ "Хан Шатыр" состоится сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей Алматинской и Костанайской областей, передает Zakon.kz. Регионы представят в столице свыше 148 наименований продукции, которая будет реализовываться по ценам ниже рыночных, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фото : sovetov.su

Свою продукцию на ярмарку привезут товаропроизводители 31 района и 6 городов из двух областей. Ассортимент продукции составит более 148 наименований продукции.

Предприятиями Алматинской области планируется реализовать сельскохозяйственную продукцию в объеме - 330,9 тонн, на сумму порядка 163,0 млн. тенге, вместе с этим, объем продукции из Костанайской области составит - 380 тонн, на сумму порядка 200 млн.тенге.

На ярмарке астанчане смогут приобрести мясо скота всех видов, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты(102,9 тонны), молочную(49,5 тонн), овощную (204 тонны) и рыбную продукцию(15,7 тонн), фрукты(32,2 тонны), мед(0,5 тонны), крупы и макаронные изделия(30 тонн), яйца(20 тыс. ед.), хлебобулочные и кондитерские изделия(20 тонн) и прочую продукцию(88,5 тонн).

Праздничное настроение будет поддерживать концертная программа с участием художественных и творческих коллективов двух областей.

В Костанае сельскохозяйственная ярмарка в последний раз прошла 6 июля.

 
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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