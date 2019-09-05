Форум
drakon
Осенние, с яблоками
юля елиссева: сюрстрёмминг люблю Теперь я - понял, почему Карелы, где я служил срочную службу, ели тухдую рыбу... :lol: :-o ;-)
05.09.19 15:01
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Ой пару еще таких комментариев и я в КПРК вступлю) все смешалось в доме Облонских...)
05.09.19 14:46
abaika95
В ожидании «постоянного вызова»
Цитата- // самим россиянам оставались крохи// И чьто?) всем теперь покаяться перед Россиянами и прощения просить?) вот такой вот был союз народов) была такая страна) кто виноват что центр...
05.09.19 14:43
Маркс
В ожидании «постоянного вызова»
об установлении в СССР иерархии республик, народов, в рамках которой ядерный полигон можно было построить только в Казахстане, но никак не в Подмосковье. Не только в Казахстане, например полигон...
05.09.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата- // которые с других стран - на модерацию// Так самая ирония будет в том что все "поуехавшие" окажутся местными)
05.09.19 14:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко

5 сентября 2019, 11:30 |  Общество

Десять жительниц Нур-Султана пришли вчера, 4 сентября, в парламент, чтобы потребовать извинений от депутата нижней палаты парламента и вице-спикера Владимира Божко, передает Радио Азаттык. 3 сентября Божко в кулуарах расширенного заседания совета Ассамблеи народа Казахстана, консультативно-совещательного органа при президенте, сказал, что власти работают для улучшения благосостояния казахстанцев и что граждане должны быть благодарны за это.

«В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему все", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека», — процитировал Владимира Божко сайт Tengrinews.kz.

Высказывание депутата вызвало негодование многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Но встретиться с парламентарием они не смогли: Владимир Божко к ним не вышел. Тогда протестующие переместились на площадь перед Акордой — резиденцией президента. Здесь их остановили сотрудники спецподразделения полиции.

— Он всех многодетных назвал скотами. Сказал, что мы должны на коленях благодарить государство. За что? Что было сделано до сегодняшнего дня? Пусть выйдет и извинится, — возмутились женщины.

Спустя примерно час к ним вышли чиновники и пригласили их проехать в акимат Нур-Султана, чтобы переговорить там. Как рассказала одна из активисток Ботагоз Шыныкулова, они согласились, поскольку хотят договориться с чиновниками о предоставлении помещения для проведения республиканского курултая женщин.

— Мы хотим провести республиканский курултай женщин, на котором все смогут высказать свои требования, озвучить свои послания. Мы просим у них помещение. Точную дату не обсуждали еще, — заявила она.

Увеличение социальной помощи, о котором говорил Владимир Божко, произошло на фоне массовых выступлений многодетных матерей. Протесты начались в Казахстане в феврале — после ночного пожара во времянке в Нур-Султане, в котором погибли пять девочек из одной семьи. Выступления охватили регионы Казахстана, сотни женщин потребовали повысить государственные пособия, решить жилищный вопрос, ввести льготы для многодетных семей. Власти пошли на некоторые уступки: повысили размер адресной социальной помощи, разработали программу льготной ипотеки, объявили о частичном списании беззалоговых потребительских кредитов, строительстве арендного жилья для нуждающихся.

Божко на заседании Ассамблеи народа Казахстана во вторник сказал также, что на мир и согласие в стране посягают «негативные, необъективные, а нередко граничащие с нарушением закона утверждения отдельных граждан», а также суждения, которые «сбрасываются нам из-за рубежа», где не всем «нравится наша стабильность». Депутат пояснил свое высказывание тем, что в стране действуют «специальные службы», которые делают «ставку на людей, которые не довольны этим строем». Он не уточнил, что это за специальные службы и почему их не устраивает существующая система.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
05.09.19 14:43 Полиция разыскивает подозреваемого, обокравшего ювелирный отдел в Рудном
05.09.19 14:22 На сельхозярмарке в столице продукцию представят Костанайская и Алматинская области
05.09.19 09:05 Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в сентябре
04.09.19 19:16 Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
04.09.19 17:29 Приговор экс-начальнику Житикаринского РОВД и его заместителю вынес суд апелляционной инстанции в Костанае
04.09.19 17:00 Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели
04.09.19 16:25 Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная
04.09.19 15:05 Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат
04.09.19 14:44 Мужчину, подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали полицейские в Костанайской области
04.09.19 14:40 Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ alex_60
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4860
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.09.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
старенький он . 70 лет.
пусть простят.
и много таких там.здоровье уже не то. мозги не то говорят.
и пенсионеров выгнать всех из сенатов , акиматов,маслихатов
правительств.зачем их содержать?
63 года - иди редиску выращивай, а не страной руководить.

[Исправлено: alex_60, 05.09.2019 - 11:50]
Профайл

§ abaika95
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // 63 года - иди редиску выращивай, а не страной руководить//

Ну зачем вы так?) сейчас же привет СВ и будет с вами спорить и одного 66-летнего дедушку защищать)
Профайл

* drakon
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17263
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
66-летнего дедушку защищать)

Второго Президента, Токаева?
Ему 66 лет... :lol:
Профайл

§ abaika95
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Второго Президента, Токаева?Ему 66 лет...//

На это я б посмотрел)))) хотя наврядле такое может быть, он "своего" дедушку будет защищать)
Профайл

* drakon
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17263
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на фото. На 10 многодетных матерей,
25 ОМОНовцев... 8-) :-o
Профайл

§ сайлау курманов
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3147
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.09.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему бы и не помочь малоимущим и бедным гражданам с жильем, работой, много им не надо, тем самым отвести угрозу и недовольство,
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Re: В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.09.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я что-то раньше даже и не задумывался что они одногодки) и оба из...
-Совпадение?
-не думаю)
Профайл

§ Добринцофф
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Почему бы и не помочь малоимущим и бедным гражданам с жильем, работой, много им не надо, тем самым отвести угрозу и недовольство,

Кто вам сказал ,что малоимущие граждане хотят работать?
Обычно они просто устраивают пикет и требую квартиру в центре Астаны
Профайл

* drakon
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17263
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
-Совпадение? -не думаю)

Одногодки Я и Путин. Я старше даже.
На 4 месяца.Родился он 7.10.1952 года.
А Токаев родился 17 мая 1953 года... :lol: :oops:
Профайл

* drakon
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17263
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
требую квартиру в центре Астаны

Добринцофф, у тебя Булку Хлеба,
тоже требуют?.
Возьми и поставвь на Прилавке,
ведёрко, чтобы богатеи туда
мелочь сбрасывали.Только прикрути,
чтобы не украли его, ведёрко... :lol: :-o
Профайл

§ Добринцофф
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6703
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.09.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Возьми и поставвь на Прилавке, ведёрко, чтобы богатеи туда мелочь сбрасывали.Только прикрути, чтобы не украли его, ведёрко...

Я не считаю это хорошей идеей,тем более если это ведерко рассчитано на детей.
Мы живём в жёстоком мире капитализма и чем раньше дети привыкнут к тому ,что нет ничего бесплатного и за всё нужно платить тем лучше будет для них.
Моё детство прошло при в СССР при коммунизме и даже тогда не было таких ведёрок ,а на банку 3-x литрового сока или компота с персиками"Глобус" я зарабатывал сам,а не брал подачки в магазине из баночки и вот это вот мне здорово помогло в будущем.
Профайл

§ Маркс
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.09.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кто вам сказал ,что малоимущие граждане хотят работать?

А кто Вам сказал, что кто-то вообще хочет работать, кроме трудоголиков? Суть дела в другом, если есть возможность жить на пособие, люди будут делать все, чтобы к нему присосаться. Моральный кодекс давно отменен. Жить на халяву - здорово! Даже работяги предприниматели начнут скрывать доходы, чтобы перейти в категорию получателей социальной помощи и начать откусывать сладкие халявные куски от общего пирога. Ради этого можно и потолкаться на площади. Тем более, что времени навалом.
Профайл

§ Маркс
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.09.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Моё детство прошло при в СССР при коммунизме

Добринцофф, я так и знал, что Вы из параллельной вселенной. В нашей-то коммунизма так и не построили.
Профайл

* drakon
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17263
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
В нашей-то коммунизма так и не построили.

И Капитализма - не построят... :lol: :-o
Профайл

§ Маркс
В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.09.19 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И Капитализма - не построят...

Капитализм - тормоз прогресса. Базис неравенства никогда не позволит капиталисту смотреть в будущее дальше собственных интересов. Строительство заведомо мертвой системы не имеет никакого смысла. Человечеству уже надоели постоянные кризисы и потрясения, поэтому весь мир сейчас находится в поиске новых путей развития, определении сил, способных возглавить это движение. К чему это приведет, неизвестно. Может быть, возникнет новая социалистическая формация или вернемся к первобытно-общинному строю. Доживем, увидим.
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 190
Пользователей: 2
Всего: 192

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх