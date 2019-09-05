В Нур-Султане несколько женщин потребовали извинений от депутата Божко

Десять жительниц Нур-Султана пришли вчера, 4 сентября, в парламент, чтобы потребовать извинений от депутата нижней палаты парламента и вице-спикера Владимира Божко, передает Радио Азаттык. 3 сентября Божко в кулуарах расширенного заседания совета Ассамблеи народа Казахстана, консультативно-совещательного органа при президенте, сказал, что власти работают для улучшения благосостояния казахстанцев и что граждане должны быть благодарны за это.

«В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему все", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека», — процитировал Владимира Божко сайт Tengrinews.kz.

Высказывание депутата вызвало негодование многодетных матерей и женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Но встретиться с парламентарием они не смогли: Владимир Божко к ним не вышел. Тогда протестующие переместились на площадь перед Акордой — резиденцией президента. Здесь их остановили сотрудники спецподразделения полиции.

— Он всех многодетных назвал скотами. Сказал, что мы должны на коленях благодарить государство. За что? Что было сделано до сегодняшнего дня? Пусть выйдет и извинится, — возмутились женщины.

Спустя примерно час к ним вышли чиновники и пригласили их проехать в акимат Нур-Султана, чтобы переговорить там. Как рассказала одна из активисток Ботагоз Шыныкулова, они согласились, поскольку хотят договориться с чиновниками о предоставлении помещения для проведения республиканского курултая женщин.

— Мы хотим провести республиканский курултай женщин, на котором все смогут высказать свои требования, озвучить свои послания. Мы просим у них помещение. Точную дату не обсуждали еще, — заявила она.

Увеличение социальной помощи, о котором говорил Владимир Божко, произошло на фоне массовых выступлений многодетных матерей. Протесты начались в Казахстане в феврале — после ночного пожара во времянке в Нур-Султане, в котором погибли пять девочек из одной семьи. Выступления охватили регионы Казахстана, сотни женщин потребовали повысить государственные пособия, решить жилищный вопрос, ввести льготы для многодетных семей. Власти пошли на некоторые уступки: повысили размер адресной социальной помощи, разработали программу льготной ипотеки, объявили о частичном списании беззалоговых потребительских кредитов, строительстве арендного жилья для нуждающихся.

Божко на заседании Ассамблеи народа Казахстана во вторник сказал также, что на мир и согласие в стране посягают «негативные, необъективные, а нередко граничащие с нарушением закона утверждения отдельных граждан», а также суждения, которые «сбрасываются нам из-за рубежа», где не всем «нравится наша стабильность». Депутат пояснил свое высказывание тем, что в стране действуют «специальные службы», которые делают «ставку на людей, которые не довольны этим строем». Он не уточнил, что это за специальные службы и почему их не устраивает существующая система.