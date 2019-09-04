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drakon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60: Это цивилизация. Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"? Смотри видео в Народных новостях... :lol: ;-)
04.09.19 21:44
alex_60
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Костанай город непростой. С точки зрения политики. Это власти понимают. Думаю. Зато теперь захотел на острова, в Китай, Ну египты разные, туркии. Европу. Десять минут до аэропорта и ты уже...
04.09.19 21:37
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Хто и почему? И "тётки" тоже - красавицы... :lol: :oops:
04.09.19 21:29
olegggon
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Зато при строительстве взлётной полосы убили дорогу к кладбищу. Она стала вся морщинистая от тяжёлых грузовиков, которые возили грузы в аэропорт. 😒
04.09.19 21:20
zloy kyrgyz
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
arman_kst Потихоньку много чего хорошего делается в области :-)
04.09.19 20:32
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Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

4 сентября 2019, 17:00 |  Общество

По прогнозам синоптиков, недавно пролившийся дождями циклон покинет атмосферу над нашей областью и ему на смену придет другой, сформировавшийся над Аралом.


Новый циклон начнет вторгаться на территорию Костанайской области с юга в четверг вечером, а в пятницу уже будет полностью определять синоптическую ситуацию.

В четверг, 5 сентября, ночью местами, а днем - на большей части территории области ожидаются дожди и грозы, возможен град. Ночью и утром прогнозируется туман. В пятницу, 6 сентября, также пройдут дожди с грозами, возможен шквал. Неустойчивая погода продержится до конца недели.

- В четверг ночью ожидаем 5-10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - Днем термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Пятница и суббота, 6-7 сентября, будут более прохладными. Ночами температура воздуха будет держаться в пределах 1-6°С, лишь местами прогреваясь до 9 градусов. Дневная температура достигнет 10-15, местами 18 градусов. Но в субботу есть, хоть и не очень высокая, вероятность заморозков на почве до -1...-3°С.

В четверг восточный ветер сменится северо-восточным. Ночью его скорость составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем 5 сентября будет преобладать скоростной показатель 15-20 м/с, а порывы достигнут скорости 23 м/с. Начиная с пятницы, будет преобладать северный ветер скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.
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* abaika95
Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели
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Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 21:38
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"Нужные деньги"
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Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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