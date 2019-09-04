Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели

По прогнозам синоптиков, недавно пролившийся дождями циклон покинет атмосферу над нашей областью и ему на смену придет другой, сформировавшийся над Аралом.





Новый циклон начнет вторгаться на территорию Костанайской области с юга в четверг вечером, а в пятницу уже будет полностью определять синоптическую ситуацию.

В четверг, 5 сентября, ночью местами, а днем - на большей части территории области ожидаются дожди и грозы, возможен град. Ночью и утром прогнозируется туман. В пятницу, 6 сентября, также пройдут дожди с грозами, возможен шквал. Неустойчивая погода продержится до конца недели.

- В четверг ночью ожидаем 5-10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - Днем термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Пятница и суббота, 6-7 сентября, будут более прохладными. Ночами температура воздуха будет держаться в пределах 1-6°С, лишь местами прогреваясь до 9 градусов. Дневная температура достигнет 10-15, местами 18 градусов. Но в субботу есть, хоть и не очень высокая, вероятность заморозков на почве до -1...-3°С.

В четверг восточный ветер сменится северо-восточным. Ночью его скорость составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем 5 сентября будет преобладать скоростной показатель 15-20 м/с, а порывы достигнут скорости 23 м/с. Начиная с пятницы, будет преобладать северный ветер скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.