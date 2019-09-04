Циклон за циклоном: неустойчивая погода сохранится на территории Костанайской области до конца недели
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, недавно пролившийся дождями циклон покинет атмосферу над нашей областью и ему на смену придет другой, сформировавшийся над Аралом.
Новый циклон начнет вторгаться на территорию Костанайской области с юга в четверг вечером, а в пятницу уже будет полностью определять синоптическую ситуацию.
В четверг, 5 сентября, ночью местами, а днем - на большей части территории области ожидаются дожди и грозы, возможен град. Ночью и утром прогнозируется туман. В пятницу, 6 сентября, также пройдут дожди с грозами, возможен шквал. Неустойчивая погода продержится до конца недели.
- В четверг ночью ожидаем 5-10, местами 13 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА, - Днем термометры покажут 12-17, местами 20 градусов. Пятница и суббота, 6-7 сентября, будут более прохладными. Ночами температура воздуха будет держаться в пределах 1-6°С, лишь местами прогреваясь до 9 градусов. Дневная температура достигнет 10-15, местами 18 градусов. Но в субботу есть, хоть и не очень высокая, вероятность заморозков на почве до -1...-3°С.
В четверг восточный ветер сменится северо-восточным. Ночью его скорость составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем 5 сентября будет преобладать скоростной показатель 15-20 м/с, а порывы достигнут скорости 23 м/с. Начиная с пятницы, будет преобладать северный ветер скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
alex_60: Это цивилизация. Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"? Смотри видео в Народных новостях... :lol: ;-)
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Костанай город непростой. С точки зрения политики. Это власти понимают. Думаю. Зато теперь захотел на острова, в Китай, Ну египты разные, туркии. Европу. Десять минут до аэропорта и ты уже...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: Хто и почему? И "тётки" тоже - красавицы... :lol: :oops:
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Зато при строительстве взлётной полосы убили дорогу к кладбищу. Она стала вся морщинистая от тяжёлых грузовиков, которые возили грузы в аэропорт. 😒
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
arman_kst Потихоньку много чего хорошего делается в области :-)