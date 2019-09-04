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Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
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Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная

4 сентября 2019, 16:25 |  ЖКХ

Подача питьевой воды будет прекращена в пятницу, 6 сентября, с 9.00 до 22.00. Отключение связано с ремонтными на сетях водопровода от ул. Мауленова, 33/3 до ул. Мауленова, 10. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Фото: st-gdefon.gallery.world

На этот период без воды останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Уральская, 2, 4, 6, 8, 4/1;
  • переулок Уральский, 6, 6/1, 4, 8, 10, 2а;
  • ул. Леонида Беды: 126;
  • ул. Мауленова, 30а, 30б, 18/3, 18/1, 18, 16а, 14, 14/1, 12/4, 12/1, 12/2, 12/3а, 12а, 10б, 2, 4, 6, 8, 10/1, 10/3, 10/5, 19, 17, 16;
  • мкрн. Аэропорт.

Социальные объекты:

  • ул. Мауленова, 21 (Департамент гос. имущества);
  • ул. Мауленова, 15 (Хлебозавод);
  • ул. Мауленова, 10а (магазин Балык);
  • ул. Мауленова, 16(Полиграфия);
  • ул. Мауленова, 35 (Учкомбинат, ясли-сад АБВГДейка);
  • ул. Мауленова, 16/2 (Альтаир);
  • ул. Мауленова, 11а (Центр адаптации);
  • ул. Дощанова, 157 (Иволга);
  • Переулок Уральский, 2 (Ирина и К);
  • ул. Уральская, 33(Дормаш);
  • ул. Уральская, 35 (АБЗ+);
  • ул. Уральская, 14 (Стомед групп).


ГКП "Костанай-Су" просит извинения за причинённые неудобства.
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