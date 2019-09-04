Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная

Подача питьевой воды будет прекращена в пятницу, 6 сентября, с 9.00 до 22.00. Отключение связано с ремонтными на сетях водопровода от ул. Мауленова, 33/3 до ул. Мауленова, 10. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Фото: st-gdefon.gallery.world

На этот период без воды останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Уральская, 2, 4, 6, 8, 4/1;

переулок Уральский, 6, 6/1, 4, 8, 10, 2а;

ул. Леонида Беды: 126;

ул. Мауленова, 30а, 30б, 18/3, 18/1, 18, 16а, 14, 14/1, 12/4, 12/1, 12/2, 12/3а, 12а, 10б, 2, 4, 6, 8, 10/1, 10/3, 10/5, 19, 17, 16;

мкрн. Аэропорт.

Социальные объекты:

ул. Мауленова, 21 (Департамент гос. имущества);

ул. Мауленова, 15 (Хлебозавод);

ул. Мауленова, 10а (магазин Балык);

ул. Мауленова, 16(Полиграфия);

ул. Мауленова, 35 (Учкомбинат, ясли-сад АБВГДейка);

ул. Мауленова, 16/2 (Альтаир);

ул. Мауленова, 11а (Центр адаптации);

ул. Дощанова, 157 (Иволга);

Переулок Уральский, 2 (Ирина и К);

ул. Уральская, 33(Дормаш);

ул. Уральская, 35 (АБЗ+);

ул. Уральская, 14 (Стомед групп).



ГКП "Костанай-Су" просит извинения за причинённые неудобства.