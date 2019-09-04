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Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная
4 сентября 2019, 16:25 | ЖКХ
Подача питьевой воды будет прекращена в пятницу, 6 сентября, с 9.00 до 22.00. Отключение связано с ремонтными на сетях водопровода от ул. Мауленова, 33/3 до ул. Мауленова, 10. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Фото: st-gdefon.gallery.world
На этот период без воды останутся абоненты, проживающие по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Уральская, 2, 4, 6, 8, 4/1;
- переулок Уральский, 6, 6/1, 4, 8, 10, 2а;
- ул. Леонида Беды: 126;
- ул. Мауленова, 30а, 30б, 18/3, 18/1, 18, 16а, 14, 14/1, 12/4, 12/1, 12/2, 12/3а, 12а, 10б, 2, 4, 6, 8, 10/1, 10/3, 10/5, 19, 17, 16;
- мкрн. Аэропорт.
Социальные объекты:
- ул. Мауленова, 21 (Департамент гос. имущества);
- ул. Мауленова, 15 (Хлебозавод);
- ул. Мауленова, 10а (магазин Балык);
- ул. Мауленова, 16(Полиграфия);
- ул. Мауленова, 35 (Учкомбинат, ясли-сад АБВГДейка);
- ул. Мауленова, 16/2 (Альтаир);
- ул. Мауленова, 11а (Центр адаптации);
- ул. Дощанова, 157 (Иволга);
- Переулок Уральский, 2 (Ирина и К);
- ул. Уральская, 33(Дормаш);
- ул. Уральская, 35 (АБЗ+);
- ул. Уральская, 14 (Стомед групп).
ГКП "Костанай-Су" просит извинения за причинённые неудобства.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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