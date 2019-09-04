Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Магеррам Магеррамов обратился к премьер-министру Аскару Мамину с предложением разрешить пожарным трудиться на двух работах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Он предложил по примеру Беларуси предоставить законодательное право рядовым сотрудникам государственной противопожарной службы в свободное от основной работы время трудиться на второй дополнительной работе. Сейчас в Казахстане это законодательно запрещено.

Кроме того, он предложил сократить сроки приема на государственную противопожарную службу с шести месяцев до трех недель.

Депутат Магеррамов считает, что в стране нужно предусмотреть обязательное участие специалиста противопожарной службы на этапе составления проектно-сметной документации при строительстве многоквартирных жилых домов, промышленных и социальных объектов и иных зданий предусматривающих массовое пребывание в них людей.

Он также предложил провести поэтапное обновление автопарка и зданий государственной пожарной службы, а также предметов защиты гражданской обороны и снизить возраст выхода на пенсию для сотрудников спасательной службы по примеру сотрудников полиции и государственной противопожарной службы.

"На сегодня спасатели выходят на пенсию на общих основаниях в 63 года. Трудно представить спасателя-водолаза в 60-летнем возрасте, ныряющего кого-то спасать", - обратился он с депутатским запросом.