Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат
Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Магеррам Магеррамов обратился к премьер-министру Аскару Мамину с предложением разрешить пожарным трудиться на двух работах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Он предложил по примеру Беларуси предоставить законодательное право рядовым сотрудникам государственной противопожарной службы в свободное от основной работы время трудиться на второй дополнительной работе. Сейчас в Казахстане это законодательно запрещено.
Кроме того, он предложил сократить сроки приема на государственную противопожарную службу с шести месяцев до трех недель.
Депутат Магеррамов считает, что в стране нужно предусмотреть обязательное участие специалиста противопожарной службы на этапе составления проектно-сметной документации при строительстве многоквартирных жилых домов, промышленных и социальных объектов и иных зданий предусматривающих массовое пребывание в них людей.
Он также предложил провести поэтапное обновление автопарка и зданий государственной пожарной службы, а также предметов защиты гражданской обороны и снизить возраст выхода на пенсию для сотрудников спасательной службы по примеру сотрудников полиции и государственной противопожарной службы.
"На сегодня спасатели выходят на пенсию на общих основаниях в 63 года. Трудно представить спасателя-водолаза в 60-летнем возрасте, ныряющего кого-то спасать", - обратился он с депутатским запросом.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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