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Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
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Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат

4 сентября 2019, 15:05 |  Общество

Член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Магеррам Магеррамов обратился к премьер-министру Аскару Мамину с предложением разрешить пожарным трудиться на двух работах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Он предложил по примеру Беларуси предоставить законодательное право рядовым сотрудникам государственной противопожарной службы в свободное от основной работы время трудиться на второй дополнительной работе. Сейчас в Казахстане это законодательно запрещено.

Кроме того, он предложил сократить сроки приема на государственную противопожарную службу с шести месяцев до трех недель.

Депутат Магеррамов считает, что в стране нужно предусмотреть обязательное участие специалиста противопожарной службы на этапе составления проектно-сметной документации при строительстве многоквартирных жилых домов, промышленных и социальных объектов и иных зданий предусматривающих массовое пребывание в них людей.

Он также предложил провести поэтапное обновление автопарка и зданий государственной пожарной службы, а также предметов защиты гражданской обороны и снизить возраст выхода на пенсию для сотрудников спасательной службы по примеру сотрудников полиции и государственной противопожарной службы.

"На сегодня спасатели выходят на пенсию на общих основаниях в 63 года. Трудно представить спасателя-водолаза в 60-летнем возрасте, ныряющего кого-то спасать", - обратился он с депутатским запросом.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че за неделя такая?) неплохие новости и инициативы (кроме колен) друг за другом прут ) вот только про вторую работу для пожарных как-то даже незнаю,может сказаться на основной деятельности) лучше зп повысить)
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§ Горожанин_kst
Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 04.09.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Половина- в продаваны пиротехники и гсм, половина-огнетушители и сигналки продавать.
Нормальная тема, по нашему.
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§ abaika95
Re: Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Нормальная тема, по нашему//

Вот и я про тоже ) а то опять инстинкты играть начнут)
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