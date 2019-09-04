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Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
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Мужчину, подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали полицейские в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

4 сентября 2019, 14:44 |  Криминал

Полицейские задержали 28-летнего жителя поселка Каскат Мендыкаринского района, которого подозревают в убийстве. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ.

В конце августа в полицию обратилась пожилая жительница Каската. Пенсионерка пришла домой и во дворе услышала, как в доме неизвестный мужчина требует у её мужа деньги. Своим приходом пенсионерка, видимо, спугнула преступника. Он выскочил из дома и бросился мимо хозяйки дома на выход. Поскольку женщина плохо видит, она не опознала преступника, только почувствовала крепкий запах перегара. Ей показалось, что он толкнул ее. Как оказалось впоследствии, убегавший злоумышленник пырнул ее ножом.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Своего 83-летнего мужа женщина нашла на полу мертвым с тремя ножевыми ранениями, - рассказал генерал-майор Аймагамбетов. - Полиция немедленно занялась розыском преступника. На следующий день была установлена личность предполагаемого убийцы. Это молодой человек, живущий в том же поселке. Он характеризуется отрицательно: пьёт, занимается случайными заработками. А вот найти его оказалось труднее. Дело осложнял сильный ливень.

Начальник  департамента полиции держал дело на контроле. Посёлок Каскат состоит из 130 дворов, многие дома заброшены, рядом лесополоса. Чтобы прочесать местность, полицейские обратились за помощью к пограничной службе. Несколько человек направили из Узункольского района.

По словам Аймагамбетова, преступник скрывался в заброшенных домах, менял одежду, долго прятался в лесу.  В воскресенье, 1 сентября, его нашли в заброшенном сарае. Оказалось, он давно следил за двумя престарелыми слабо видящими стариками, поскольку они получали хорошую пенсию.

В тот день преступник много выпил  и отправился за деньгами.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям: "Убийство", "Покушение на убийство" и "Разбойное нападение".

По показаниям задержанного, у него был подельник, который "стоял на шухере". Однако "помошник" свою вину не признаёт. Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства этого дела.
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§ abaika95
Re: Подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 413
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.09.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата -// В конце сентября в полицию.. //

??
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§ Тимур Гафуров
Re: Подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 453
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 04.09.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Цитата -// В конце сентября в полицию.. //

Исправили, спасибо
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