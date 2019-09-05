Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в сентябре

«Первоклаашка, первоклаассник, у тебя сегодня прааааздник!... Был вчера еще только ребенком...» - звучало во дворах многих школ 1 сентября. А на следующий день взрослыми внезапно почувствовали себя все граждане страны, которых наше руководство наконец-то признало готовыми к переходу из детсада авторитаризма в школу демократии.

Второй президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем первом Послании пообещал народу права и привилегии, о которых раньше можно было только мечтать. Тезисно о главном.

- Нам разрешат проводить митинги и демонстрации и выделят для этого специальные места, причем даже не на окраинах городов. Правда, об уведомительном порядке согласования акций протеста речь еще не идёт, так что определять, преследуют инициаторы «цель нарушения закона и покоя граждан» или нет, по-прежнему будут акимы.

- Мы сможем влиять на работу акима города или села - нет, не прямым голосованием в ходе выборной кампании, до этого ещё не доросли, а посредством системы оценки их работы. «Если в результате опроса более 30% жителей считают, что аким неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии», - пояснил глава государства. Правда, внедрять это казахстанское ноу-хау будут в виде пилотного проекта, детали которого пока неизвестны: задействуют ли для опросов избиркомы, либо создадут параллельную структуру, а также кто войдёт в состав спецкомиссии, которая решит судьбу акима.

- Нам предоставят возможность распоряжаться частью своих пенсионных накоплений до выхода на пенсию - например, для покупки жилья или получения образования. Правда, доходы у большинства населения не позволяют гарантировать обеспеченную старость, так что этим правом воспользуются далеко не все.

- Введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% от размера зарплаты отложат до 2023 года. То есть, деньги, которые в теории должны увеличить наши накопления, а в случае смерти вкладчика перейдут по наследству... государству, пока что выкачивать из нас в виде косвенного налога не будут. Правда, потом к этому вопросу вернутся, чтобы «прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей».

- Компании микро- и малого бизнеса освободят от уплаты налога на доход на 3 года, начиная с 2020-го, и на тот же срок запретят их проверки. «Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами», - отметил президент. Правда, как раз со следующего года поступления от МСБ должны направляться в местные бюджеты. «В течение трёх лет регионы не будут получать налоги от доходов, но мы будем помогать», - пообещал Токаев. А это значит, что даже о минимальной экономической самостоятельности местная власть может забыть на тот же период.

Конечно, такое доверие сверху нам всем надо будет оправдать примерным поведением. Ибо сказано в Послании: «Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности». И возникает некоторое беспокойство из-за возможных последствий обещанной нам вседозволенности. Но, слава Парламенту, есть в стране деятели, которые защитят нас от самих себя.

- В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за 3 года. Только из-за, извините, надо встать на колени и поблагодарить государство, - посоветовал нам уже 3 сентября заместитель председателя мажилиса Владимир БОЖКО. И с солдатской прямотой заявил: - Когда человек ничего не делает, потом выскакивает «дайте ему все», должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека.

Перед кем конкретно налогоплательщики должны смиренно преклонить колени, Божко не пояснил. Да лучше и не спрашивать, потому что в нашем стойле хватит места не только для обнаглевших тунеядцев, но и для всех недовольных этим строем, на которых, по словам зампреда мажилиса, делают ставку Аблязов и спецслужбы, работающие на территории страны.

Ясно одно - с такими депутатами нашу стабильность даже самая бурная оттепель не подточит. И после политической осени в Казахстане обязательно наступит политическая зима. Всё идёт по плану.