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Victor Yang
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
elektron: Это не меняет Это городской участок. Чей же ещё? Кондоминиум захватывает дом и двор.
05.09.19 07:22
maxsaf
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
организовать разъяснительную работу по пропаганде послания ОлегоН и Дракон, вам не надоело мешать проводить тут работу разьяснительную? :lol:
05.09.19 07:07
elektron
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Victor Yang: Это не во дворе - это между задними фасадами домов. Сути вопроса elektron: участок точно акиматовский? Это не меняет ;-)
04.09.19 23:52
abaika95
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Цитата- // Провалившиеся дороги, в микрорайоне "Аэропорт"?// Таки да, после "Шотландского дождя" много проблем вскрылось) надеюсь решат в скором времени)
04.09.19 22:09
alex_60
Взлетно-посадочную полосу в аэропорту Костанае планируют ввести в эксплуатацию 16 сентября
Судьба у вас такая. На наши канавы смотреть.
04.09.19 22:04
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Тимур ГАФУРОВ: Оттепель в сентябре

«Возникает беспокойство из-за последствий обещанной нам вседозволенности»
5 сентября 2019, 09:05 |  Мнения

«Первоклаашка, первоклаассник, у тебя сегодня прааааздник!... Был вчера еще только ребенком...» - звучало во дворах многих школ 1 сентября. А на следующий день взрослыми внезапно почувствовали себя все граждане страны, которых наше руководство наконец-то признало готовыми к переходу из детсада авторитаризма в школу демократии.

Второй президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в своем первом Послании пообещал народу права и привилегии, о которых раньше можно было только мечтать. Тезисно о главном.

- Нам разрешат проводить митинги и демонстрации и выделят для этого специальные места, причем даже не на окраинах городов. Правда, об уведомительном порядке согласования акций протеста речь еще не идёт, так что определять, преследуют инициаторы «цель нарушения закона и покоя граждан» или нет, по-прежнему будут акимы.

- Мы сможем влиять на работу акима города или села - нет, не прямым голосованием в ходе выборной кампании, до этого ещё не доросли, а посредством системы оценки их работы. «Если в результате опроса более 30% жителей считают, что аким неэффективен, - это основание для создания специальной комиссии», - пояснил глава государства. Правда, внедрять это казахстанское ноу-хау будут в виде пилотного проекта, детали которого пока неизвестны: задействуют ли для опросов избиркомы, либо создадут параллельную структуру, а также кто войдёт в состав спецкомиссии, которая решит судьбу акима.

- Нам предоставят возможность распоряжаться частью своих пенсионных накоплений до выхода на пенсию - например, для покупки жилья или получения образования. Правда, доходы у большинства населения не позволяют гарантировать обеспеченную старость, так что этим правом воспользуются далеко не все.

- Введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% от размера зарплаты отложат до 2023 года. То есть, деньги, которые в теории должны увеличить наши накопления, а в случае смерти вкладчика перейдут по наследству... государству, пока что выкачивать из нас в виде косвенного налога не будут. Правда, потом к этому вопросу вернутся, чтобы «прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей».

- Компании микро- и малого бизнеса освободят от уплаты налога на доход на 3 года, начиная с 2020-го, и на тот же срок запретят их проверки. «Мы верим в добропорядочность и законопослушность нашего бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами», - отметил президент. Правда, как раз со следующего года поступления от МСБ должны направляться в местные бюджеты. «В течение трёх лет регионы не будут получать налоги от доходов, но мы будем помогать», - пообещал Токаев. А это значит, что даже о минимальной экономической самостоятельности местная власть может забыть на тот же период.

Конечно, такое доверие сверху нам всем надо будет оправдать примерным поведением. Ибо сказано в Послании: «Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности». И возникает некоторое беспокойство из-за возможных последствий обещанной нам вседозволенности. Но, слава Парламенту, есть в стране деятели, которые защитят нас от самих себя.

- В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за 3 года. Только из-за, извините, надо встать на колени и поблагодарить государство, - посоветовал нам уже 3 сентября заместитель председателя мажилиса Владимир БОЖКО. И с солдатской прямотой заявил: - Когда человек ничего не делает, потом выскакивает «дайте ему все», должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека.

Перед кем конкретно налогоплательщики должны смиренно преклонить колени, Божко не пояснил. Да лучше и не спрашивать, потому что в нашем стойле хватит места не только для обнаглевших тунеядцев, но и для всех недовольных этим строем, на которых, по словам зампреда мажилиса, делают ставку Аблязов и спецслужбы, работающие на территории страны.

Ясно одно - с такими депутатами нашу стабильность даже самая бурная оттепель не подточит. И после политической осени в Казахстане обязательно наступит политическая зима. Всё идёт по плану.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК поручил правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования. Поддерживаете ли вы такую реформу?
Да. Лучше использовать эти деньги, пока они не обесценились или не исчезли совсем.
Да. Многие казахстанцы смогут купить квартиры и дать образование своим детям.
Нет. Пенсионных накоплений может не хватить на обеспеченную старость.
Нет. Эта реформа может разрушить пенсионную систему в Казахстане.
 
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