Когда полицейским нельзя использовать жезлы, рассказал Тургумбаев

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о возврате жезлов полицейским, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"У нас в каждом экипаже в багажнике предусмотрен комплект необходимых предметов для осмотра места происшествия, для спасения людей, там же предусмотрены жезлы. Жезлы будут использоваться только для регулирования дорожного движения, при ДТП, при ограниченности видимости, при отключении светофоров, при отводе транспорта, если идут ремонтные работы и при сопровождении колонн, когда едут большие делегации, - сказал Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Использование жезлов для других целей, по его словам, запрещено.

"Это в части остановки транспорта. Все вы знаете, очень большой поток транспортных средств, в три-четыре (ряда) едут. Когда инспектор с жезлом останавливает транспорт, это опасно для участников дорожного движения и для самого инспектора. Поэтому мы запретили останавливать. У нас есть система видеонаблюдения, практически везде. В каждой автомашине у нас установлены видеокамеры. Поэтому любое нарушение будет фиксироваться. Поэтому нет необходимости с жезлом стоять вдоль дороги и останавливать", - добавил глава МВД.

Он отметил, что инспекторам было трудно работать без жезлов в темное время суток и при тумане.

"5 наших сотрудников получили телесные повреждения при регулировании дорожного движения при отключении светофоров. Конечно, это опасно для жизни самого инспектора и в то же время непонятно для участников дорожного движения. (...) На сегодняшний день заявок на приобретение новых (жезлов. - Ред.) пока не поступило", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В Казахстане с 1 сентября возобновили применение жезлов для регулирования дорожного движения.

Казахстанские полицейские перестали использовать жезлы с 1 января 2017 года. С тех пор они останавливали машины взмахом руки.