Форум
Добринцофф
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Год назад летал в Астану билет около 50000 стоил,если будет 5999 то это вообще халява.
04.09.19 16:21
abaika95
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
Цитата- // Современный маркетинговый ход// Ну не будем говорить гоп раньше времени) в октябре посмотрим поглядим, цена и вправду мизерная за такой перелет)
04.09.19 16:16
Гриня
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
unrepeatable: но дороговато( Издеваетесь ? написано так что невидна ирония. На автобусе билет почти 5000,так на них телепаться то ещё "удовольствие". arman_kst: Цена такая без багажа,...
04.09.19 16:14
Vital
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
yudjin: Современный маркетинговый ход. В кассе скажут остались только по 12 000.
04.09.19 16:12
yudjin
Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
минимальная стоимость – 5999 тенге за такую цену два билета сделают, остальные -дороже, но разрекламируют, что чуть ли не пол самолета летит за копейки.
04.09.19 16:06
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Когда полицейским нельзя использовать жезлы, рассказал Тургумбаев

4 сентября 2019, 12:13 |  Государство

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о возврате жезлов полицейским, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"У нас в каждом экипаже в багажнике предусмотрен комплект необходимых предметов для осмотра места происшествия, для спасения людей, там же предусмотрены жезлы. Жезлы будут использоваться только для регулирования дорожного движения, при ДТП, при ограниченности видимости, при отключении светофоров, при отводе транспорта, если идут ремонтные работы и при сопровождении колонн, когда едут большие делегации,  - сказал Тургумбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Использование жезлов для других целей, по его словам, запрещено. 

"Это в части остановки транспорта. Все вы знаете, очень большой поток транспортных средств, в три-четыре (ряда) едут. Когда инспектор с жезлом останавливает транспорт, это опасно для участников дорожного движения и для самого инспектора. Поэтому мы запретили останавливать. У нас есть система видеонаблюдения, практически везде. В каждой автомашине у нас установлены видеокамеры. Поэтому любое нарушение будет фиксироваться. Поэтому нет необходимости с жезлом стоять вдоль дороги и останавливать", - добавил глава МВД.

Он отметил, что инспекторам было трудно работать без жезлов в темное время суток и при тумане.

"5 наших сотрудников получили телесные повреждения при регулировании дорожного движения при отключении светофоров. Конечно, это опасно для жизни самого инспектора и в то же время непонятно для участников дорожного движения. (...) На сегодняшний день заявок на приобретение новых (жезлов. - Ред.) пока не поступило", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В Казахстане с 1 сентября возобновили применение жезлов для регулирования дорожного движения. 

Казахстанские полицейские перестали использовать жезлы с 1 января 2017 года. С тех пор они останавливали машины взмахом руки.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.09.19 16:25 Холодную воду отключат на один день в нескольких районах Костаная
04.09.19 15:05 Разрешить пожарным трудиться на двух работах предложил депутат
04.09.19 14:44 Мужчину, подозреваемого в убийстве слабовидящего пенсионера задержали полицейские в Костанайской области
04.09.19 14:40 Самолёты FlyArystan начнут летать из Костаная в Нур-Султан с 3 октября
04.09.19 10:11 "В первый раз со мной такое..." - экс-начальнику локомотивного депо вынесли приговор за взятку в Костанае
03.09.19 17:25 «Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
03.09.19 17:16 Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
03.09.19 15:10 Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
03.09.19 13:59 Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
03.09.19 12:36 На что могут разрешить тратить пенсионные накопления

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ drakon
Re: Когда полицейским нельзя использовать жезлы, рассказал...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17243
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.09.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто их будет - контролировать,
когда они применяют жезлы?... :lol: :oops:
Профайл

§ Маркс
Re: Когда полицейским нельзя использовать жезлы, рассказал...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 499
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.09.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Когда полицейским нельзя использовать жезлы

Такое название срочно требует писателя с бурной фантазией, чтобы читатели смогли насладиться шикарным бестселлером с криминально-эротическим уклоном.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 3
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх