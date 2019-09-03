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сайлау курманов: Было, была стать в нг. Как вёдра выносят с киоска. Доброго можно понять, его заставляют по две раковины держать как 5 звездочном отеле, а в соседнем киоске ходят в ведро. И все...
03.09.19 21:42
сайлау курманов
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Узкоглазые из Поднебесной сильно волнуются, смогут казахи вернуть миллиарды что занимали у них, поэтому присылают шпионов разузнать, отдадут долг или нет
03.09.19 21:40
сайлау курманов
«Я в шоке от действий акимата!» - арендатор земельного участка об установке павильона в Костанае
Как то был материал, не могу найти, сотрудники киоска выливали нечистоты прямо за киоск, из-за чего была буча
03.09.19 21:31
Vital
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
А разве это не работа спец служб переименования улиц, городов, зная что на/в них проживают дети, внуки строителей этих городов и улиц. Тем самым раскол общество на лицо. Можно подумать это нельзя...
03.09.19 21:26
electro
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Кроме него, есть еще специальные службы, которые работают на нашей территории... А вы почему допустили эти службы???
03.09.19 20:45
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Депутат предупредил об иностранных спецслужбах

3 сентября 2019, 17:16 |  Государство

Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко предупредил казахстанцев о действующих сотрудниках иностранных спецслужб на территории государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

По его словам, одним из аспектов президентского Послания является установка общественного согласия.

"Ассамблея народа Казахстана эти проблемы решала и сделала большой вклад в укрепление единства народа страны. Нельзя ослаблять эту работу, мы живем не в изолированном обществе, и эта задача актуализируется. На нашем обществе сказываются мировые процессы и тенденции с учетом развития информационных технологий в Интернете.

В ряде случаев негативные, необъективные, а нередко граничащие с нарушением закона утверждения отдельных граждан, посягающих на мир межэтнического, межрелигиозного согласия, мгновенно доводятся до широкого круга слушателей и читателей. Такого же рода суждения сбрасываются нам из-за рубежа. Не всем за бугром нравится наша стабильность", - сказал Владимир Божко на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

В кулуарах депутат пояснил, кого именно может беспокоить стабильность Казахстана.

"Вам Аблязова мало?! Кроме него, есть еще специальные службы, которые работают на нашей территории для того, чтобы делать ставку на людей, которые не довольны этим строем", - добавил мажилисмен.

На вопрос, как казахстанцы могут себя обезопасить, он ответил: "Мозгами надо думать, чтобы "не взрывать" (не подставлять себя. - Прим.), нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре - в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года.

Только из-за, извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему все", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека", - подчеркнул депутат.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.09.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно сказал, молодец!
немного перегнул правда с "коленями")
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§ лимон
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.09.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"надо встать на колени и поблагодарить государство"
"ставить в стойло такого человека", - подчеркнул депутат."

что?
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§ Гога
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1133
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.09.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
лимон
- Нормальный лексикон *генерал-лейтенанта Комитета национальной безопасности Республики Казахстан*.
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§ таноми52
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.09.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это властям "надо стать на колени и благодарить" наш терпеливый народ, что он почти 30 лет терпит нищету и "имущественное расслоение внутри казахстанского общества", которое "сохраняется и даже,- по словам Токаева,- усиливается".
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§ Козлов я
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 400
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.09.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека

Утверждение,не имеющее доказательств, называется общественным мнением.

Цитата:
таноми52:
надо стать на колени и благодарить" наш терпеливый народ, что он почти 30 лет терпит нищету и "имущественное расслоение
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§ Butch
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.09.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вам Аблязова мало?!

Нам Аблязов до одного места и то если обувь на платформе оденет. А "деятельность спецслужб" это что-то из разряда мании преследования (дико разит российской полемикой на уровне федеральных телеканалов, в общем журчание "бачка" вдалеке слышится ;-)). Насчёт "воспитания-в-духе-развивающихся-капиталистических-отношений" согласен но увеличение в 17 раз прямо противоречит концепции. Что до "падения-ниц-пред....", что бы вам там на олимпах не мерещилось ничего экстраординарного не сделано.
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§ abaika95
Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.09.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата ТАНОМИ52-//терпеливый народ, что он почти 30 лет терпит нищету//

Вот мне одно интересно, магазины забиты жратвой и дорогим шматьем) на дорогах не протолкнуться от машин, во всех торговых центрах, ресторанах, кафешках,кинотеатрах толпы народа) бомжи, наркоманы и алкаши по улицам не шатаются, во всяком случае в таких количествах как в 90-ых) а мы всеровно нищие) это наверно челлендж такой, каждые 30 лет вырастает поколение нытиков которые "благими" намерениями разваливают государство) или Союз не от этого развалился а?) любители СССР поведайте)
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§ electro
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.09.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чел явно должен прояснить это:
Цитата:
которое будет ставить в стойло такого человека

:[
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§ Butch
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 03.09.19 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) Конечно нищие. Только нищие могут заплатить за автомобиль стоимостью 100 тысяч 1 миллион, и полагать дорогими шмотки, покупаемые в стране происхождения на сдачу после похода в ресторан (утрирую конечно, но что-то около того)
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§ electro
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.09.19 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме него, есть еще специальные службы, которые работают на нашей территории...

А вы почему допустили эти службы????
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§ Vital
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7964
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.09.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве это не работа спец служб переименования улиц, городов, зная что на/в них проживают дети, внуки строителей этих городов и улиц. Тем самым раскол общество на лицо. Можно подумать это нельзя было предусмотреть. Явно работа спец служб, раскачать лодку, раскачать стабильность. Та же латиница, да кому она была нужна?
П. С на воре и шапка горит. Так что спец службы не на улице, а кое где сидять и пакасти делают.
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* сайлау курманов
Re: Депутат предупредил об иностранных спецслужбах
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3145
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.09.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Узкоглазые из Поднебесной сильно волнуются, смогут казахи вернуть миллиарды что занимали у них, поэтому присылают шпионов разузнать, отдадут долг или нет
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