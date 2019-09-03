Депутат предупредил об иностранных спецслужбах

Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко предупредил казахстанцев о действующих сотрудниках иностранных спецслужб на территории государства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, одним из аспектов президентского Послания является установка общественного согласия.

"Ассамблея народа Казахстана эти проблемы решала и сделала большой вклад в укрепление единства народа страны. Нельзя ослаблять эту работу, мы живем не в изолированном обществе, и эта задача актуализируется. На нашем обществе сказываются мировые процессы и тенденции с учетом развития информационных технологий в Интернете.

В ряде случаев негативные, необъективные, а нередко граничащие с нарушением закона утверждения отдельных граждан, посягающих на мир межэтнического, межрелигиозного согласия, мгновенно доводятся до широкого круга слушателей и читателей. Такого же рода суждения сбрасываются нам из-за рубежа. Не всем за бугром нравится наша стабильность", - сказал Владимир Божко на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

В кулуарах депутат пояснил, кого именно может беспокоить стабильность Казахстана.

"Вам Аблязова мало?! Кроме него, есть еще специальные службы, которые работают на нашей территории для того, чтобы делать ставку на людей, которые не довольны этим строем", - добавил мажилисмен.

На вопрос, как казахстанцы могут себя обезопасить, он ответил: "Мозгами надо думать, чтобы "не взрывать" (не подставлять себя. - Прим.), нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре - в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за три года.

Только из-за, извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает "дайте ему все", должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека", - подчеркнул депутат.