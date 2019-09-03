На что могут разрешить тратить пенсионные накопления
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как правительство будет реализовывать поручение Президента по использованию казахстанцами части пенсионных накоплений на покупку жилья или образование, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pixabay.com
"Президентом дано поручение. Правительством совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается данный вопрос. В первую очередь, будем рассматривать вопросы использования средств на приобретение жилья, получение образования и медицинских услуг. Я думаю, здесь надо смотреть, все будет зависеть от суммы накопления и возраста. Хватит ему на пенсии или нет. Надо сделать расчет, потом уже внесем свои предложения", - сказал Сапарбаев в кулуарах после заседания правительства.
Вице-премьер уточнил, что в первую очередь такая возможность будет у официально работающих людей.
"Тут нужны точные расчеты и выверенное решение, чтобы обеспечить пожизненность пенсионных выплат гражданам и не нарушить устойчивость пенсионной системы в целом", - отметил он.
Напомним, в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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