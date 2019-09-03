Форум
Victor Yang
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Согласно Санитарным нормам РК 3.01-05-2013 Источник:www.ng.kz Не санитарные нормы, а строительные .
03.09.19 15:36
abaika95
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Цитата -// здесь будет пивной ларек// эту информацию кто-нибудь проверял?) или на слово поверили жильцам?) да и какой это пивной ларек? видно же опять денерка будет или хот-дожная)
03.09.19 15:15
abaika95
Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
Цитата- // Думайте о детях, а не читайте какие-то инсинуации блогеров, которые сами ничего не знают, но делают выводы// Эт точно! Вот картинка в темуc.radikal.ru
03.09.19 14:50
abaika95
Ждем ремонта дорог, а его все нет
Цитата- // Правильно, Москва - это третий Рим// Ой бааааяй) мы еще со своим 550-летием куда то лезем) смехота)
03.09.19 14:38
Victor Yang
«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
Серый волк: скоро один оким И чего ты всё в политоту скатил в теме, абсолютно её не касающейся? Volonter: Тут банальная трусость! Не согласен. За такую сумму вряд ли бы уголовку пришили....
03.09.19 14:17
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

На что могут разрешить тратить пенсионные накопления

3 сентября 2019, 12:36 |  Государство

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как правительство будет реализовывать поручение Президента по использованию казахстанцами части пенсионных накоплений на покупку жилья или образование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

"Президентом дано поручение. Правительством совместно с заинтересованными госорганами прорабатывается данный вопрос. В первую очередь, будем рассматривать вопросы использования средств на приобретение жилья, получение образования и медицинских услуг. Я думаю, здесь надо смотреть, все будет зависеть от суммы накопления и возраста. Хватит ему на пенсии или нет. Надо сделать расчет, потом уже внесем свои предложения", - сказал Сапарбаев в кулуарах после заседания правительства.

Вице-премьер уточнил, что в первую очередь такая возможность будет у официально работающих людей.

"Тут нужны точные расчеты и выверенное решение, чтобы обеспечить пожизненность пенсионных выплат гражданам и не нарушить устойчивость пенсионной системы в целом", - отметил он.

Напомним, в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.09.19 15:10 Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
03.09.19 13:59 Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
03.09.19 10:16 Аномальная жара испортила урожай в нескольких областях
03.09.19 09:40 Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек
02.09.19 18:20 Шансы «Барыса» на выход в раунд плей-офф КХЛ
02.09.19 17:37 «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
02.09.19 16:52 Областные соревнования по баскетболу завершились в Затобольске
02.09.19 16:42 Начальник УП Аркалыка отстранен от должности из-за видеоролика с рукоприкладством
02.09.19 16:07 Дожди, грозы и промёрзшая почва - прогноз погоды в Костанае и области
02.09.19 14:55 Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
Сейчас на сайте
Гостей: 137
Пользователей: 3
Всего: 140

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх