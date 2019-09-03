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Victor Yang
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Согласно Санитарным нормам РК 3.01-05-2013 Источник:www.ng.kz Не санитарные нормы, а строительные .
03.09.19 15:36
abaika95
Установка павильона общепита в жилой зоне станет причиной судебного разбирательства в Костанае
Цитата -// здесь будет пивной ларек// эту информацию кто-нибудь проверял?) или на слово поверили жильцам?) да и какой это пивной ларек? видно же опять денерка будет или хот-дожная)
03.09.19 15:15
abaika95
Новую вакцину от туберкулёза завезут в Казахстан только через 2-3 месяца
Цитата- // Думайте о детях, а не читайте какие-то инсинуации блогеров, которые сами ничего не знают, но делают выводы// Эт точно! Вот картинка в темуc.radikal.ru
03.09.19 14:50
abaika95
Ждем ремонта дорог, а его все нет
Цитата- // Правильно, Москва - это третий Рим// Ой бааааяй) мы еще со своим 550-летием куда то лезем) смехота)
03.09.19 14:38
Victor Yang
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Серый волк: скоро один оким И чего ты всё в политоту скатил в теме, абсолютно её не касающейся? Volonter: Тут банальная трусость! Не согласен. За такую сумму вряд ли бы уголовку пришили....
03.09.19 14:17
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Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек

3 сентября 2019, 09:40 |  Государство

Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек рассказал на заседании правительства, как будут повышать доступность авиабилетов, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: pxhere.com

- Одним вопросов Послания стал вопрос доступности авиабилетов. Основной проблемой с высокой стоимостью билетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов для удовлетворения имеющегося спроса, - пояснил он.

При этом замглавы Кабмина напомнил, что в целях снижения стоимости тарифов в мае текущего года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик "Fly Arystan", который до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день с 14 до 28 частот.

- Кроме того, Правительством совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" планируется дополнительная капитализация авиакомпаний "Эйр Астана" и "Qazaq Air" с целью увеличения парка воздушных судов. Также будет продолжена работа по снижению цен на авиатопливо с учетом завершения модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, - сообщил Касымбек.

В то же время в целях предотвращения дефицита ж/д билетов и незаконных посреднических методов проводиться цифровизация продажи билетов, введена норма регламентирующая порядок продажи и разработан План по совершенствованию системы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании уделил внимание высокой стоимости авиабилетов. Глава государства отметил, что из-за этого авиационная отрасль Казахстана теряет конкуретоспособность, снижается транзитный потенциал страны. Также при попустительстве профильного министерства создан искусственный дефицит билетов в ж/д пассажирских перевозках. Он поручил разобраться с этими вопросами и срочно навести порядок в этих сферах.
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Комментарии к новости
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§ Universer
Re: Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 03.09.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

У вас в статье причастный оборот не обособлен
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§ таноми52
Re: Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 959
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.09.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
У вас в статье причастный оборот не обособлен


Класс!

В полку грАммар-нАци прибыло?
:lol:
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