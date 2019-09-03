Как будут снижать цены на авиабилеты, рассказал Касымбек
Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек рассказал на заседании правительства, как будут повышать доступность авиабилетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото: pxhere.com
- Одним вопросов Послания стал вопрос доступности авиабилетов. Основной проблемой с высокой стоимостью билетов является дефицит провозных емкостей и нехватка воздушных судов для удовлетворения имеющегося спроса, - пояснил он.
При этом замглавы Кабмина напомнил, что в целях снижения стоимости тарифов в мае текущего года был запущен первый отечественный низкобюджетный перевозчик "Fly Arystan", который до конца года планирует двойное увеличение количества выполняемых рейсов в день с 14 до 28 частот.
- Кроме того, Правительством совместно с АО "ФНБ "Самрук-Казына" планируется дополнительная капитализация авиакомпаний "Эйр Астана" и "Qazaq Air" с целью увеличения парка воздушных судов. Также будет продолжена работа по снижению цен на авиатопливо с учетом завершения модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, - сообщил Касымбек.
В то же время в целях предотвращения дефицита ж/д билетов и незаконных посреднических методов проводиться цифровизация продажи билетов, введена норма регламентирующая порядок продажи и разработан План по совершенствованию системы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании уделил внимание высокой стоимости авиабилетов. Глава государства отметил, что из-за этого авиационная отрасль Казахстана теряет конкуретоспособность, снижается транзитный потенциал страны. Также при попустительстве профильного министерства создан искусственный дефицит билетов в ж/д пассажирских перевозках. Он поручил разобраться с этими вопросами и срочно навести порядок в этих сферах.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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