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Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Те же мысли по поводу отъезда. Прямо вижу как заседание ОДКБ, координационный совет ЕАЭС на языке межнационального общения проходят.Инстумент бооольшой политики. Ждем отмены статьи...
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Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
02.09.19 23:25
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Добринцофф, хорошая новость для тебя: Да, спасибо я уже читал. Ну как для меня,в моём случае больше для продавцов новость,те деньги что они могли подарить государству,пойдут им в...
02.09.19 23:20
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
02.09.19 22:57
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
"Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения", - сказал Президент Казахстана. "Однако для достижения такого...
02.09.19 22:38
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Шансы «Барыса» на выход в раунд плей-офф КХЛ

2 сентября 2019, 18:20 |  Реклама

Букмекеры: «Барыс» может не выйти плей-офф КХЛ

Прошлый сезон стал одним из самых ярких и успешных в истории «Барыса». Столичный клуб во второй раз стал победителем Дивизиона Чернышева и остановился в шаге от попадания в финал Восточной Конференции. Анализируя данные на сайте favoritnr1.com, давайте узнаем о шансах казахстанского коллектива в предстоящем сезоне.

Итоги выступления в КХЛ-2018/19

Год назад «Барыс» не сумел пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, а в межсезонье команду покинул сильнейший игрок: Найджел Доус усилил прямого конкурента – «Автомобилист». Также в прошлое межсезонье изменения произошли и на тренерском мостике «Барыса» – команду возглавил Андрей Скабелка. На старте сезона астанинцы имели проблемы в обороне: в 8 первых матчах была пропущена 31 шайба, что привело к пяти поражениям.

Однако в дальнейшем «Барыс» нашел свою игру и уже к экватору регулярной части сезона вышел в лидеры дивизиона. Первым соперником в плей-офф стал «Торпедо»: новгородцы оказали достойное сопротивление – исход противостояния решился лишь в 7-ой игре. Победе над торпедовцами было отдано слишком много сил и «Барыс» стал легкой добычей для поймавшего кураж «Авангарда» – 1:4.

Статистические показатели

Сильной стороной «Барыса» в прошлом сезоне была игра в нападении: по количеству заброшенных шайб (180) парни Скабелки на Востоке уступили только «Авангарду» (183). Лучшим бомбардиром команды с 23 шайбами стал швед Андре Петерсон, Патрис Кормье и Роман Старченко отстали на 5 точных бросков. В то же время лучшим бомбардиром «Барыса» стал канадский защитник Даррен Диц, который помимо 15 заброшенных шайб собрал больше остальных результативных передач – 38.

Оборонительная статистика нур-султанской команды не впечатляла: 139 пропущенных шайб – один из худших показателей среди участников плей-офф. Поединки с участием «Барыса» стали одними из самых результативных в конференции: в среднем в них забрасывали 5,5 шайб.

Кадровые изменения

Главной летней потерей для «Барыса» стало расставание с лучшим снайпером – Андре Петерсоном. Помимо шведа команду покинули Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье, а Брэндон Боченски и Кевин Даллмэн завершили карьеру. В то же время состав «Барыса» пополнили преимущественно игроки ВХЛ и Высшей лиги Казахстана. Единственным новичком с опытом игры на высшем уровне стал финн Ииро Пакаринен.

Шансы «Барыса» в КХЛ-2018/19

Обзоры капперов свидетельствуют, что «Барыс» повторит прошлогодние результаты, финишировав в топе Восточной конференции. На данный момент на чемпионство казахстанских хоккеистов можно поставить по коэффициенту 35,0, что соответствует вероятности в 3%. Отталкиваясь от котировок, шансы сразу 6 клубов Востока выше. Данная оценка объективна: «Барыс» имеет серьезные проблемы в обороне, а также летом потерял сразу двух основных форвардов. Вероятно, парни Скабелки сумеют пробиться в плей-офф КХЛ, однако рассчитывать на большее пока не приходится.

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