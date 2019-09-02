Областные соревнования по баскетболу завершились в Затобольске
Георгий ГОВОРОВ
Чемпионат Костанайской области по баскетболу среди юношей и девушек 2002 г. р. и младше продлился 4 дня. В нем приняли участие около 150 спортсменов. Даже без болельщиков они полностью заняли здание ДЮСШ Затобольска.
Иван Инкин (в белом) идет в атаку
Турнир проходил по стандартным правилам. Каждый район выставил команды из 12 человек, но на поле играли только пятеро. После матчей в двух подгруппах 4 лучшие команды сыграли в полуфинале.
- Состав игроков немного ослаблен в этом году, потому что многие звёзды областного баскетбола уже выросли, поступили в университеты и уехали строить карьеру, - рассказала «НГ» главный судья чемпионата области среди девушек Инна ПИРОГОВА. - Дети хорошо друг друга знают, уже давно и часто играют. Девочки давно знают, что можно ожидать от соперников, но турнирная таблица кардинально меняется каждый год.
В турнире среди девушек выступали по одной команде из Костаная, Рудного, Лисаковска, Аулиекольского района и две из Костанайского района.
В итоге золото досталось рудничанкам, серебро у первой команды Костанайского района, на третьем месте баскетболистки из областного центра. Прошлогодние серебряные призёры из Лисаковска чуть-чуть не дотянули до пьедестала, заняв 4 место.
В турнире среди юношей выступали 7 команд, но в этот раз не приехали сильные спортсмены из Рудного и Лисаковска. Конкуренцию команде Костаная составили сельчане из Узунколя, Федоровки, Карабалыка, Костанайского района и 2 команды из Аулиеколя.
Иван ИНКИН приехал из Карабалыка. В команде он разводящий. Он же - самый молодой и самый невысокий игрок. Ване всего 13 лет, а его рост 1,49 м. При этом парень - призёр чемпионата Казахстана среди юношей 2006 г. р. и капитан команды Карабалыкского района среди юношей его возраста.
- Баскетболом увлекаюсь 4 года. Играть с высокими ребятами не так сложно, как кажется на первый взгляд, - рассказал Иван. - Спорт со школой совмещать удаётся, хотя на соревнованиях бываю часто. Совсем недавно играли на чемпионате области среди юношей 2006 г. р., мы стали серебряными призёрами.
Иван Инкин вместе с командой Карабалыкского района на чемпионате области среди юношей 2002 г. р. тоже занял 2-е место, а в 2018 году они были четвёртыми.
Уступили карабалыкчане команде из Узунколя, которая в прошлогодних соревнованиях не участвовала. Бронзу взяла команда «Аулиеколь-1», спустившись с прошлогоднего 2-го места.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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