Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки

Сотрудники управления полиции Костанайской области 1 сентября задержали подозреваемого в изнасиловании. Суд выдал санкцию на его арест.

Фотографии места происшествия ранее прислали "НГ" очевидцы следственных действий.

- 28 августа на пр. Абая 23-летний мужчина совершил преступление в отношении 18-летней девушки, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Иные данные в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.

За оперативное раскрытие преступления полицейские были представлены к поощрению.