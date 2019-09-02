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Горожанин_kst
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Те же мысли по поводу отъезда. Прямо вижу как заседание ОДКБ, координационный совет ЕАЭС на языке межнационального общения проходят.Инстумент бооольшой политики. Ждем отмены статьи...
02.09.19 23:39
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
02.09.19 23:25
Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Добринцофф, хорошая новость для тебя: Да, спасибо я уже читал. Ну как для меня,в моём случае больше для продавцов новость,те деньги что они могли подарить государству,пойдут им в...
02.09.19 23:20
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
02.09.19 22:57
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
"Роль казахского языка как государственного языка усилится. Придет время, чтобы он стал языком межнационального общения", - сказал Президент Казахстана. "Однако для достижения такого...
02.09.19 22:38
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Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 сентября 2019, 14:55 |  Криминал

Сотрудники управления полиции Костанайской области 1 сентября задержали подозреваемого в изнасиловании. Суд выдал санкцию на его арест.

Фотографии места происшествия ранее прислали "НГ" очевидцы следственных действий.

- 28 августа на пр. Абая 23-летний мужчина совершил преступление в отношении 18-летней девушки, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Иные данные в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.

За оперативное раскрытие преступления полицейские были представлены к поощрению.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все приплыл пацан, по новой статье на зону поедет,надолго.. Витал, АР давайте рассказывайте о невинно осужденных) и стоит ли слезинка одного ребенка..)
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§ Козлов я
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По новой статье он не пойдет. Закон не имеет обратной силы.
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§ Vital
Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7959
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тут то все ясно. Преступник. Я про других, много мутных дел. Тот же поезд, не верю в износ. Ну дождёмся..
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§ таноми52
Re: Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 958
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я про других, много мутных дел.


А в других видах преступлений не может быть "мутных дел"? Например, в коррупции?
Если аппелировать к возможности ошибки, то тогда надо вообще всё правосудие заморозить
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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