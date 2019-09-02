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Житель Костаная подозревается в изнасиловании 18-летней девушки
Ольга ЛИХОГРАЙ
2 сентября 2019, 14:55 | Криминал
Сотрудники управления полиции Костанайской области 1 сентября задержали подозреваемого в изнасиловании. Суд выдал санкцию на его арест.
Фотографии места происшествия ранее прислали "НГ" очевидцы следственных действий.
- 28 августа на пр. Абая 23-летний мужчина совершил преступление в отношении 18-летней девушки, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Иные данные в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.
За оперативное раскрытие преступления полицейские были представлены к поощрению.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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