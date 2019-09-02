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Vital
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95: Популистский ответ. А на себя не виновного попробуй примерить петлю, ну если не жалко себя, на детей своих (конечно не дай бог) какой тогда ответ будет? Тоже, да? И ещё прибавь сюда...
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Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования

2 сентября 2019, 12:12 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Мы отошли от чрезмерных и репрессивных мер и жесткой карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все еще имеются многочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение правительству", - сказал Токаев.

Ранее в Twitter Глава государства сообщил, что в Послании будут даны поручения Парламенту и правительству об ужесточении уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, давно пора!
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§ AR
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что это ошибка. Вот часть моего комментария к опросу, который проводил НГ:
"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков. В данном случае это может быть половое воспитание для подростков, которого в Казахстане фактически нет, включая право девушки сказать нет в любой момент отношений; работа над проблемами женского равноправия, обвинения жертв насилия(виктимблэйминг)"
Добавлю. Ужесточение наказания-это очень простой, я бы даже сказал популистский, способ решения проблемы. Жизнь она сложнее и кнутом всех проблем не решить.
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§ abaika95
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // "Существуют объективные исследования//

А есть еще архи-объективные исследования о том что если ввести смертную казнь колличество педофилов и насильников резко сокращается)
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§ таноми52
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 950
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AR:
"Существуют объективные исследования, показывающие, что ужесточение наказания не ведёт к уменьшению количества преступлений, поэтому развитые страны идут в обратном направлении, работают на уменьшение рисков.


Вот когда мы станем развитой страной, тогда и начнём работать "в обратном направлении" ...
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§ Vital
Re: Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде кто то говорил, тогда нужно параллельно ужесточать наказание следователям и судьям за ошибку. (тоже кастрировать)))
Цитата:
таноми52:

Ну незнаю, неоднозначно все это. Я лично не доверяю нашей современной, реформированой полиции.
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§ AR
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот когда мы станем развитой страной, тогда и начнём работать "в обратном направлении" ...

Казахстан не может ей стать в одночасье, это цель к которой страна движется шаг за шагом. И гуманизация законодательства это один из множества этих шагов. Опять же, одной гуманизацией проблему не решить и, я думаю, здесь нужен комплексный подход, работа с детьми, например, то, что я писал выше.
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§ AR
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
AR


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 02.09.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А есть еще архи-объективные исследования о том что если ввести смертную казнь колличество педофилов и насильников резко сокращается)

Стоит ли казнь сотни виновных казни одного невинно осужденного?
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§ abaika95
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Стоит ли казнь сотни виновных казни одного невинно осужденного?//

Старая философская задачка, у нее нет объективного решения только крайности, ДА или НЕТ, я сторонник ответа:ДА
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§ Vital
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
AR:

Не так. Сегодня в стране подругому . Двух казнят, одни виновный будет, второй не виновный, а 98 виновных на свободе. У нас в стране в эту сторону больше коррупция работает))
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§ Vital
Токаев поручил срочно ужесточить наказание за изнасилования
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7955
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.09.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Популистский ответ. А на себя не виновного попробуй примерить петлю, ну если не жалко себя, на детей своих (конечно не дай бог) какой тогда ответ будет? Тоже, да? И ещё прибавь сюда что виновного полиция отмазала. Как тогда?
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Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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