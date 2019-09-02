Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за преступления против личности, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
"Мы отошли от чрезмерных и репрессивных мер и жесткой карательной практики правосудия. Вместе с тем в стране все еще имеются многочисленные тяжкие преступления. Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение правительству", - сказал Токаев.
Ранее в Twitter Глава государства сообщил, что в Послании будут даны поручения Парламенту и правительству об ужесточении уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности.
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