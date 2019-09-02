Кожаный салон, подогрев сидений - акимат Рудного приобретает автомобили комфортнее и дороже микроавтобусов, нужных местным ДЮСШ

В августе 2019 года аппарат акима Рудного купил автомобиль Hyundai Santa Fe за 13 988 688 тенге. И планирует купить еще один за 11 460 000 тенге. Согласно техспецификации, рудненские чиновники сделали акцент не только на комфорт, но и на люксовость.

Иллюстративное фото driveboom.ru

В Hyundai Santa Fe предусмотрены подогрев сидений, двузонный климат-контроль, круиз-контроль с управлением на руле и многое другое.

В техспецификации полноприводного автомобиля, который только планируют приобрести, указаны «отделка кожей рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии, отделка кожей центрального подлокотника, декоративная подсветка интерьера, отделка сидений кожей». Кроме этого, чиновники предусмотрели в автомобиле аудиосистему с не менее чем восьмицветным дисплеем, навигационной системой с не менее чем восьмицветным дисплеем и поддержкой карт Казахстана, а также камерой кругового обзора.

Информация о покупке двух автомобилей размещена на республиканском сайте госзакупок. «НГ» отправила запрос в аппарат акима Рудного, чтобы выяснить, для кого конкретно они предназначены.

- Автомобиль марки Hyundai Santa Fe был приобретен в ТОО «Hyundai Auto Kostanai», - сообщил руководитель аппарата акима Рудного Азамат ИСКАКОВ. - Данный автомобиль закреплен за аппаратом акима Рудного. Закрепленный ранее автомобиль марки Kia Sorento 2013 г. в. с 90% износа планируется к передаче для дальнейшего использования в другое государственное учреждение. В данном финансовом году планируется приобретение еще одного автомобиля для заместителя акима Рудного.

Искаков также пояснил, что последний раз два автомобиля, марки Kia Sorento, приобретались для двух заместителей акима Рудного в марте 2017 года. А на закрепленном за аппаратом акима Рудного Hyundai Santa Fe будет передвигаться «весь аппарат, в котором, помимо руководителя, еще 25 человек».

Шестилетний автомобиль с 90% износом, несомненно, подлежит замене. Только машины чиновников становятся все дороже и комфортнее, а замены происходят столь часто, что это вызывает большие вопросы к приоритетности бюджетных расходов. На том же сайте госзакупок «висят» еще два объявления: о приобретении 16-местных микроавтобусов для двух рудненских ДЮСШ стоимостью 9 687 000 млн тенге каждый. Согласно техспецификации, в микроавтобусах предусмотрены нескользящее напольное покрытие, обивка салона и кабины средней жесткости, аварийный люк, зависимый отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя (автомобильная печка)... В общем, все просто и без изысков в виде подогрева сидений или кожаного руля, хотя микроавтобусы предназначены для перевозки детей-спортсменов в возрасте от 6 лет и старше.

Обе госзакупки уже несколько раз были признаны несостоявшимися. Как пояснили «НГ» в ДЮСШ № 2 Рудного, проблема - в низкой цене, за которую ни один поставщик не может предложить микроавтобус. В ДЮСШ №1 Рудного объяснили, что цену закладывали еще в декабре 2018 года, когда формировали бюджет, а сейчас все автомобили подорожали.

- Микроавтобусы, которые сейчас есть в обоих рудненских ДЮСШ, еще на ходу, но срок их эксплуатации уже истек, - сообщил «НГ» директор ДЮСШ № 1 Валерий ГАЛИМЖАНОВ. - Обе ГАЗели покупали еще в 2008 году, поэтому много денег уходит на их ремонты. Это очень хорошо, что бюджет Рудного выделил деньги на покупку микроавтобусов. Возможно, мы сами где-то не подрассчитали и заложили меньшую цену, а сейчас добавить денег уже нельзя. Но, думаю, что к середине октября мы в любом случае купим два микроавтобуса, которые нам очень нужны. Кстати, насоклько я знаю, во многих ДЮСШ области вообще нет транспорта.

В ДЮСШ №1 восемь секций, в которых занимается 1 041 ребенок, в ДЮСШ № 2 - чуть меньше. Дети регулярно выезжают на соревнования по области, в том числе и зимой, поэтому наличие кожаных сидений с подогревом им бы точно не помешало.

Но, видимо, повышенный комфорт, как и высокая цена, доступны только для чиновников. Общая стоимость двух авто для аппарата акима Рудного почти в 1,5 раза выше, чем двух микроавтобусов для перевозки детей.

Кстати, если кроссовер Kia Sorento у рудненских чиновников износился на 90% всего за 6 лет, сложно себе представить в каком техническим состоянии сейчас 11-летние микроавтобусы ДЮСШ...