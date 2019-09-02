Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на окраинах
Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента призвал давать разрешения на проведение мирных акций, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.
"Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно и продуманно", - заявил также Президент.
По его словам, сильный Президент, влиятельный Парламент, подотчетное правительство - это еще не свершившийся факт, а цель, к которой страна должна двигаться ускоренными темпами.
"Наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию слушающего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество".
Токаев отметил, что проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение в Парламенте и в рамках гражданского диалога.
В здании Мажилиса проходит совместное заседание палат Парламента.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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