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Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на окраинах

2 сентября 2019, 11:54 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента призвал давать разрешения на проведение мирных акций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном законом порядке давать разрешения на их проведение. Выделять для этого специальные места. Причем не на окраинах городов", - сказал Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана.

"Обещанная мной политическая трансформация будет постепенно и неуклонно осуществляться с учетом интересов нашего государства и народа. Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности. Поэтому мы будем осуществлять политические реформы без забегания вперед, но последовательно и продуманно", - заявил также Президент.

По его словам, сильный Президент, влиятельный Парламент, подотчетное правительство - это еще не свершившийся факт, а цель, к которой страна должна двигаться ускоренными темпами.

"Наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию слушающего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство. Поэтому необходимо поддерживать и укреплять гражданское общество".

Токаев отметил, что проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить свое решение в Парламенте и в рамках гражданского диалога. 

В здании Мажилиса проходит совместное заседание палат Парламента.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О теперь ЛГБТшники могут не боятся, и с ватманом и без ватмана выходить, показывать и рассказывать)
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§ таноми52
Re: Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 950
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.09.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: ""Наша общая задача - воплотить в жизнь концепцию слушающего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство."

Неужели пошли подвижки?
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* Козлов я
Re: Токаев о митингах: Нужно разрешать и выделять места не на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели пошли подвижки?
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