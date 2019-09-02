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Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата
Самое интересное вот это. --В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное --сопровождение данных инициатив Кто у них там за этот форум отвечал? Абайка?
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Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата

Евгений ШИБАРШИН

2 сентября 2019, 11:38 |  Государство

Вопрос о наименовании и переименовании улиц Костаная депутаты областного маслихата рассмотрели сегодня, 2 сентября, на внеочередной сессии.

Как сообщила руководитель управления развития языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА, в ответ на предложение президента РК Касым-Жомарта Токаева об увековечении имени первого президента Казахстана градообразующие предприятия «ССГПО» и «Костанайские минералы», а также АО «Баян Сулу» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», руководители сельхозформирований, коллектив Костанайского автодорожного колледжа и частные лица выступили с письменным обращением о присвоении имени Нурсултана Назарбаева одной из центральных улиц Костаная.

- Согласно инициативным обращениям физических и юридических лиц, 16 июля текущего года акиматом и маслихатом города Костаная проведена работа по переименованию улицы Гагарина на проспект Нурсултана Назарбаева, улицы Гвардейской – на улицу Гагарина, - добавила Мендекинова. – В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное сопровождение данных инициатив. 29 июля организованы и проведены совместные заседания постоянных депутатских комиссий Костанайского городского маслихата в форме публичных слушаний. В рассмотрении данного вопроса приняли участие более 250 человек. Предложение акимата области 9 августа было рассмотрено на заседании республиканской ономастической комиссии и получило поддержку всех членов комиссии. Также на данном заседании РОК было рассмотрено и одобрено предложение о присвоении имени врача Дмитрия Герасимова безымянной улице в микрорайоне Аэропорт города Костаная. За значительный вклад в здравоохранение страны Герасимову присвоены звание «Отличник здравоохранения» и нагрудный знак «За внесенный вклад в развитие здравоохранения Казахстана».

По словам Гульжан Мендекиновой, затраты на замену аншлагов на переименованных улицах госбюджет не понесет.

- Данная работа будет проведена за счет спонсорских средств, - пояснила руководитель управления развития языков. – Общая сумма составляет более 3 млн тенге.

Депутаты внесенные предложения приняли без обсуждения и единогласно.

В соответствии с установленными в Казахстане правовыми нормами решение облмаслихата о наименовании и переименовании составных частей Костаная является окончательным.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень рад что пришли к консенсусу)
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§ Горожанин_kst
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1424
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.09.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё бы этим градообразующим самим не переименоваться? В Окатыши того Самого, в Минералы того Самого, во Вкусняшки того Самого? Или слабо испытать на себе?
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* Козлов я
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Ваш земляк
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2580
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.09.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всеобщий одобрям-с! Алга, Казахстан! До следующего президента! В честь которого надо будет переименованные улицы по новой переименовывать!
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§ dvb
Re: Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная...
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 02.09.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное вот это.

--В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное --сопровождение данных инициатив

Кто у них там за этот форум отвечал? Абайка?
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