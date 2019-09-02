Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата
Евгений ШИБАРШИН
Вопрос о наименовании и переименовании улиц Костаная депутаты областного маслихата рассмотрели сегодня, 2 сентября, на внеочередной сессии.
Как сообщила руководитель управления развития языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА, в ответ на предложение президента РК Касым-Жомарта Токаева об увековечении имени первого президента Казахстана градообразующие предприятия «ССГПО» и «Костанайские минералы», а также АО «Баян Сулу» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», руководители сельхозформирований, коллектив Костанайского автодорожного колледжа и частные лица выступили с письменным обращением о присвоении имени Нурсултана Назарбаева одной из центральных улиц Костаная.
- Согласно инициативным обращениям физических и юридических лиц, 16 июля текущего года акиматом и маслихатом города Костаная проведена работа по переименованию улицы Гагарина на проспект Нурсултана Назарбаева, улицы Гвардейской – на улицу Гагарина, - добавила Мендекинова. – В областных СМИ, социальных сетях организовано информационное сопровождение данных инициатив. 29 июля организованы и проведены совместные заседания постоянных депутатских комиссий Костанайского городского маслихата в форме публичных слушаний. В рассмотрении данного вопроса приняли участие более 250 человек. Предложение акимата области 9 августа было рассмотрено на заседании республиканской ономастической комиссии и получило поддержку всех членов комиссии. Также на данном заседании РОК было рассмотрено и одобрено предложение о присвоении имени врача Дмитрия Герасимова безымянной улице в микрорайоне Аэропорт города Костаная. За значительный вклад в здравоохранение страны Герасимову присвоены звание «Отличник здравоохранения» и нагрудный знак «За внесенный вклад в развитие здравоохранения Казахстана».
По словам Гульжан Мендекиновой, затраты на замену аншлагов на переименованных улицах госбюджет не понесет.
- Данная работа будет проведена за счет спонсорских средств, - пояснила руководитель управления развития языков. – Общая сумма составляет более 3 млн тенге.
Депутаты внесенные предложения приняли без обсуждения и единогласно.
В соответствии с установленными в Казахстане правовыми нормами решение облмаслихата о наименовании и переименовании составных частей Костаная является окончательным.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Назарбаев, Гагарин, Герасимов - новые названия улиц Костаная рассмотрели депутаты облмаслихата
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