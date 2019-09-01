День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная

Торжественные линейки, посвящённые дню знаний, прошли сегодня, 1 сентября, во всех школах Костаная. В только что отстроенной СШ №29 (мкрн. Аэропорт) учеников набирали впервые. Новая школа рассчитана на 900 мест.

В школе в этом году набрали 7 первых классов, а вот выпускников в этом году в СШ№29 не будет. 11-е классы укомплектовать не получилось, заявление в этом году принёс только 1 выпускник.

- В мкрн. Аэропорт это первая школа, поэтому здесь есть классы и с казахским, и с русским языком обучения, - рассказал "НГ" руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - В этой школе 150 первоклассников, 870 учеников уже набрано, но школа может принять ещё до 500 учеников. Пока она работает в одну смену, хотя почти все школы областного центра работают в две.

По словам директора СШ №29 Жанар КУШАНОВОЙ, в школе нет дефицита учителей. В новом микрорайоне многие педагоги получили квартиры и перевелись в новую школу.

Первую торжественную линейку сделали максимально яркой. Детей на сцену выводили аниматоры, перед школьниками выступили воспитанники ансамбля "Карнавал". Директору вручили символический ключ от новой школы.

Асану КУЩЕГУЛОВУ 6 лет. В этом году он пойдёт в первый класс с детьми, многим из которых уже исполнилось 7 лет. Мама переживает, но верит, что сын справится.

- К школе мы подготовились, купили тетради и пенал, я уже умею читать, - рассказал первоклассник Асан. - Буду в школе хорошо учиться и когда вырасту - стану полицейским. Я знаю, что в школе меня научат лепить, и говорить на английском языке.

Для ученика 10 "Б" класса Даниила БЕЛИКА этот день знаний - особенный. Вместе с первоклассницей Алиной Тулеубаевой они дадут первый в истории школы звонок.

- В классе я оказался самым большим, поэтому выбрали меня. Учителя сказали как можно сильнее махать руками и громко звонить в колокольчик, - рассказал Даниил. - Когда я был первоклассником, мой друг давал первый звонок. Теперь моя очередь.

На строительство школы потратили свыше 1,7 млрд тенге. Школе есть чем похвастаться: её оборудовали по последнему слову техники, есть лифт для детей-инвалидов, почти в каждом классе висит интерактивная панель.

Спортзал и кабинет труда отменно оборудованы. В последнем даже гончарные круги установлены.

В этом году в школах Костанайской области за парты сядут 108 000 детей, из них около 13 400 первоклассников.