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Змея Подколодная
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Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
01.09.19 17:40
abaika95
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
01.09.19 17:35
Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
01.09.19 17:30
drakon
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
01.09.19 17:19
drakon
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P
01.09.19 17:13
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День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из Костаная

Георгий ГОВОРОВ

1 сентября 2019, 13:59 |  Общество

Торжественные линейки, посвящённые дню знаний, прошли сегодня, 1 сентября, во всех школах Костаная. В только что отстроенной СШ №29 (мкрн. Аэропорт) учеников набирали впервые. Новая школа рассчитана на 900 мест.

В школе в этом году набрали 7 первых классов, а вот выпускников в этом году в СШ№29 не будет. 11-е классы укомплектовать не получилось, заявление в этом году принёс только 1 выпускник.

 

- В мкрн. Аэропорт это первая школа, поэтому здесь есть классы и с казахским, и с русским языком обучения, - рассказал "НГ" руководитель управления образования Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - В этой школе 150 первоклассников, 870 учеников уже набрано, но школа может принять ещё до 500 учеников. Пока она работает в одну смену, хотя почти все школы областного центра работают в две. 

По словам директора СШ №29 Жанар КУШАНОВОЙ, в школе нет дефицита учителей. В новом микрорайоне многие педагоги получили квартиры и перевелись в новую школу.

Первую торжественную линейку сделали максимально яркой. Детей на сцену выводили аниматоры, перед школьниками выступили воспитанники ансамбля "Карнавал". Директору вручили символический ключ от новой школы.

Асану КУЩЕГУЛОВУ 6 лет. В этом году он пойдёт в первый класс с детьми, многим из которых уже исполнилось 7 лет. Мама переживает, но верит, что сын справится.

- К школе мы подготовились, купили тетради и пенал, я уже умею читать, - рассказал первоклассник Асан. -  Буду в школе хорошо учиться и когда вырасту - стану полицейским. Я знаю, что в школе меня научат лепить, и говорить на английском языке.

Для ученика 10 "Б" класса Даниила БЕЛИКА этот день знаний - особенный. Вместе с первоклассницей Алиной Тулеубаевой они дадут первый в истории школы звонок.

- В классе я оказался самым большим, поэтому выбрали меня. Учителя сказали как можно сильнее махать руками и громко звонить в колокольчик, - рассказал Даниил. - Когда я был первоклассником, мой друг давал первый звонок. Теперь моя очередь.

На строительство школы потратили свыше 1,7 млрд тенге. Школе есть чем похвастаться: её оборудовали по последнему слову техники, есть лифт для детей-инвалидов, почти в каждом классе висит интерактивная панель.

Спортзал и кабинет труда отменно оборудованы. В последнем даже гончарные круги установлены.

В этом году в школах Костанайской области за парты сядут 108 000 детей, из них около 13 400 первоклассников.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/// школе хорошо учиться и когда вырасту - стану полицейским///

Раньше космонавтами мечтали стать.
Сейчас полицейскими,акимами.
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§ Kairat stayer
Re: День знаний отпраздновали больше 13 000 школьников из...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1195
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школ наверное не достаточно, с 2019 по 2021 годы в стране планируют построит 190 новых школ.
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