Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано полицейскими за три дня в Костанайской области
В Костанайской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», которое проводилось для повышения эффективности взыскания административных штрафов.
Полицейские проводили поквартирный и подворный обход должников, вовремя не заплативших штрафы. В систему «Автоураган» внесено более 4 000 государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств должников, сообщает пресс-служба ДП.
В частности был задержан водитель автомашины «ВАЗ-2110», за которым числилось 12 фактов превышения скорости, зафиксированных скоростемерами. Общая сумма штрафов составила более 234 000 тенге. Автомашина отправлена на специализированную стоянку.
По словам начальника отдела административной практики ДП Костанайской области подполковника полиции Серика АБДИКАЛИКОВА, с начала года по области наложено административных штрафов на сумму более 803 млн тенге, из которых взыскано свыше 477 млн тенге.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
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