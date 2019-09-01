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Змея Подколодная
В России изменились правила призыва в армию
Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
01.09.19 17:40
abaika95
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
01.09.19 17:35
Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
01.09.19 17:30
drakon
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
01.09.19 17:19
drakon
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P
01.09.19 17:13
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Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано полицейскими за три дня в Костанайской области

1 сентября 2019, 11:01 |  Государство

В Костанайской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», которое проводилось для повышения эффективности взыскания административных штрафов.

Полицейские проводили поквартирный и подворный обход должников, вовремя не заплативших штрафы. В систему «Автоураган» внесено более 4 000 государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств должников, сообщает пресс-служба ДП.

В частности был задержан водитель автомашины «ВАЗ-2110», за которым числилось 12 фактов превышения скорости, зафиксированных скоростемерами. Общая сумма штрафов составила более 234 000 тенге. Автомашина отправлена на специализированную стоянку.

По словам начальника отдела административной практики ДП Костанайской области подполковника полиции Серика АБДИКАЛИКОВА, с начала года по области наложено административных штрафов на сумму более 803 млн тенге, из которых взыскано свыше 477 млн тенге. 
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Комментарии к новости
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§ Vital
Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано полицейскими за три дня в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7950
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.09.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно если один месяц не кто не будет нарушать, экономика в стране не рухнет? После нефти у нас только на штрафах реальные деньги в бюджет идут.)

[Исправлено: Vital, 01.09.2019 - 11:03]
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§ Козлов я
Re: Более 10 млн тенге административных штрафов взыскано...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.09.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с начала года по области наложено административных штрафов на сумму более 803 млн тенге, из которых взыскано свыше 477 млн тенге.

Так и будет отставание между наложением и взысканием. Потому,что если заплатишь в течение недели,то взыскивается только 50%.
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Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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