Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание

Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений

Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика

Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования

