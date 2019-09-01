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Змея Подколодная
В России изменились правила призыва в армию
Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
01.09.19 17:40
abaika95
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
01.09.19 17:35
Горожанин_kst
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
01.09.19 17:30
drakon
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
01.09.19 17:19
drakon
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P
01.09.19 17:13
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В России изменились правила призыва в армию

1 сентября 2019, 10:05 |  Общество

Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября, сообшает lenta.ru.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона. Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать в приемную комиссию военкомата заявление.

Помимо этого, у срочников, призванных до 1 сентября 2019 года, появилась возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.

В мае сообщалось, что правительственная комиссия поддержала инициативу об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно документу, планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей. Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.

Кроме того, в шесть раз увеличится сумма штрафа для тех, кто вовремя не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы и о переезде на новое место жительства. Наказывать, согласно закону, будут и тех, кто уклоняется от медицинского освидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: В России изменились правила призыва в армию
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.09.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени//

Пыль в глаза как всегда, сколько таких "бронированных" найдется пол процента на весь призыв?)

//срочников, призванных до 1 сентября 2019 года, появилась возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок//

Тоже мало вероятно что будет большой процент дембелей с такими основаниями)


//планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей//

Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) вот и ужесточают)лучше дома тихо спокойно в танчики поиграть, чем где-нибудь под Донецком без опознавательных знаков и с документами отпускника в окопах сидеть)
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§ 1234
Re: В России изменились правила призыва в армию
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 708
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 01.09.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да паходу

паходу попахивает от тебя. :-x
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§ alex_60
В России изменились правила призыва в армию
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4833
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.09.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:

Соглашусь. Конкретно причём.
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§ таноми52
Re: В России изменились правила призыва в армию
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 947
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.09.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1234:
паходу попахивает от тебя.



Цитата: abaika95: Електрон попейте что нибудь для внимательности, нам с вами не по пути хоть вы и НЕМЕЦ как я)

Паходу, "дочь офицера"?
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§ abaika95
В России изменились правила призыва в армию
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.09.19 - 17:39
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* Змея Подколодная
В России изменились правила призыва в армию
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 671
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.09.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором)

ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
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