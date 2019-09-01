В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Соответствующие изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу в воскресенье, 1 сентября, сообшает lenta.ru.
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени. Полный список указан в пунктах 2 статей 22 и 23 закона. Чтобы добровольно отказаться от отсрочки, нужно подать в приемную комиссию военкомата заявление.
Помимо этого, у срочников, призванных до 1 сентября 2019 года, появилась возможность демобилизоваться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.
В мае сообщалось, что правительственная комиссия поддержала инициативу об ужесточении наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Согласно документу, планируется установить сумму штрафа в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей. В настоящее время за неявку в военкомат взимается от 100 до 500 рублей. Это касается также тех, кто проигнорировал повестку из-за переезда, в том числе за пределы России.
Кроме того, в шесть раз увеличится сумма штрафа для тех, кто вовремя не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы и о переезде на новое место жительства. Наказывать, согласно закону, будут и тех, кто уклоняется от медицинского освидетельствования, либо обследования по направлению призывной комиссии.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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В России изменились правила призыва в армию
Да паходу никто уже не хочет служить под славным триколором) ПАХОДУ колбасит вас от славного триколора. Плющит, жесть. Главное,чтобы от резонанса не разорвало.
Перекопали, перемесили, перепортили...
Бардак-с) "рублем" за такое нужно наказывать)
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: Зачем первая реплика? Если дальше всё таки прочитал? Кто говорит про "вообще без потерь"?! Аккуратность, есть такое понятие. Бережливое отношение ко всему, и к чужому труду...
Перекопали, перемесили, перепортили...
Добринцофф: ?Ты в своём уме?Зима на носу, Попрыгунья - стрекоза, Лето красное - пропела... :lol: :-o
Такие отбивные. И вовсе не для вегетарианцев
Отбивные будут на следующий выходной. А может сам на неделе - пожарю... :lol: :oops: :-P