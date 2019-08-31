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elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Он бы поменял тут, и металлические на по 15-ть :-P :lol:
31.08.19 21:00
elektron
Дождь в Костанае - последствия и уроки
Victor Yang: Есть мероприятия отвода грунт Много чего решаемо. Но это вкладываться, делать нужно, а как пишет ZXC: Стал узнавать у соседей, что и как - выяснил, что там близко уровень...
31.08.19 20:56
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: штук десять бумажных по тридцать Немецких марок 30 марок, тоже небыло такой купюры. Отдал бы всё своё барахдо - завгару... :lol: :lol: :oops: Он бы поменял тут, и металлические и...
31.08.19 20:52
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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31.08.19 20:49
Victor Yang
Дождь в Костанае - последствия и уроки
Ваш земляк: Местные там никогда ничего путного не строили, а понаехавшим пофигу Есть мероприятия отвода грунтовых вод. При строительстве микрорайона - проблема вполне решаемая.
31.08.19 20:17
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Правительство погасило долги казахстанцев по потребительским кредитам, согласно поручению президента

31 августа 2019, 18:58 |  Государство

Итогом разовой акции стало снижение долговой нагрузки казахстанцев, при этом задолженность ряда граждан с учетом размера их займа перед банками и микрофинансовыми организациями была полностью погашена. Реализация всех мероприятий завершена сообщает informburo.kz

26 июня 2019 года был подписан указ президента "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" по беззалоговым потребительским займам. Сам документ состоял из двух частей, под действие которых попали разные категории граждан.

Одна часть указа касалась всех казахстанцев, которым произвели списание банками второго уровня и микрофинансовыми организациями начисленных сумм штрафов и пени по беззалоговым потребительским займа

В результате банки второго уровня и микрофинансовые организации списали задолженность по пени и штрафам по беззалоговым потребительским займам 1,4 млн казахстанцев на общую сумму 33 млрд тенге, из которых 10 млрд возмещены государством через "Фонд проблемных кредитов".

Вторая категория граждан, на которую распространялось действие указа – это должники, отнесённые к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а именно:

многодетные семьи;

семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца;

семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет;

получатели государственной адресной социальной помощи;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет и потерявшие родителей до совершеннолетия, по состоянию на 26 июня 2019 года.

Им было решено помочь путём погашения государством задолженности по основному долгу и начисленному по нему вознаграждению, но не более 300 000 тенге на одного заёмщика. У самих должников по беззалоговым потребительским займам общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня 2019 года.

Правительство страны выделило из республиканского бюджета целевое финансирование в размере 105 млрд тенге, направленное Фондом проблемных кредитов банкам второго уровня и микрофинансовым организациям. Для более чем 629 тысяч заёмщиков эти меры стали существенной поддержкой в восстановлении платёжеспособности и снижении их долговой нагрузки.
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