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drakon
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Алекс, вот сегодня нашёл в Русском- d.radikal.ru Киевское сухое варенье. Это из рубрики Доры. А у русских это называется-мармелад. Я покупать не стал.Раньше его много - брал. Наелся уже... :lol: ...
31.08.19 15:58
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Из самогонов мне сливовица по душе. Сербская.
31.08.19 15:48
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Ну это национальный напиток хохлов. Он даже в музее этнографии у них стоит
31.08.19 15:45
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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31.08.19 15:43
Добринцофф
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drakon: Почему во всех фильмах, самогон всегда в 3-х литровых бутылях, и такой мутный... Кино же,для наглядности.А так он прозрачный капает,но марганцовочкой всё равно надо почистить.
31.08.19 15:40
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Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора

31 августа 2019, 10:13 |  Общество

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом, но включил электропитание робота Фёдора на борту Международной космической станции, сообщает РИА "Новости". Появление  Федора, созданного, кстати, роботостроителями Магнитогорска, на МКС вообще сопряжено с серией проблем.

 Фото с сайта roscosmos.ru

Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором стартовал с Байконура на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа. Но включить смогли не сразу.

 Фото с сайта roscosmos.ru

- Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор.

Его коллега в модуле "Звезда" Александр Скворцов был облачён в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.

Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание Фёдора.

- Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то, – отметил космонавт.

Скворцов смог пошевелить пальцами Фёдора. Затем управляемый Скворцовым робот поработал руками с отвёрткой, ключами и электрическими соединителями.

Фото kp.ru

Андроида нового поколения имеет не только имя Федор, но и фамилию, которую присвоили ему разработчики -  Гагарин. Это его путеествие в космос - тренировочное. Ожидается, что первый в мире робот-космонавт в 2021 году полетит в космос на орбитальном корабле «Федерация». Об этом заявлял вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Пуск «Федерации» планировался без человека. Но запускать пустой корабль как-то бессмысленно. Вот и решили отправить к звездам человекоподобного робота.

В данное время Федор умеет ходить, ползать по-пластунски, управлять автомобилем, резать сваркой металл и даже ставить уколы. Он в точности копирует любое движения человека.

Он должен будет уметь управлять космическим кораблем, следить за сенсорными панелями: снимать телеметрию, температуру, ускорение и передавать эти данные на землю.

Сейчас на борту МКС совершает полёт экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Посадка "Союза МС-14" с Фёдором намечена в Казахстане в ночь на 7 сентября.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.08.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964

Вот даже фамилию внёсшего предложение не обязательно было называть, и так понятно что с постсоветского пространства человек :lol: у нас же всё чинится исключительно молотком, что высокоточное, прецизионное оборудование, что дырка в заборе :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь, что всё будет нормально с роботом Федей и он благополучно приземлиться у нас, как и ранее сочувствую и переживаю, бедняга многое пережил.
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§ Ваш земляк
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2558
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 31.08.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Сарказм?Молодец!
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§ Добринцофф
Re: Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6689
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.08.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964?1567241586


Цитата:
Андроида нового поколения имеет не только имя Федор Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35964?1567241586

Зачем молотком?
Нажать и удерживать кнопку питания не пробовал,я каждое утро так свой андроид включаю.
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§ Kairat stayer
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:43
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* abaika95
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.08.19 - 15:43
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§ Kairat stayer
Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1182
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.08.19 - 15:56
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