Космонавт Овчинин на МКС с 15-й попытки включил робота Фёдора

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом, но включил электропитание робота Фёдора на борту Международной космической станции, сообщает РИА "Новости". Появление Федора, созданного, кстати, роботостроителями Магнитогорска, на МКС вообще сопряжено с серией проблем.

Фото с сайта roscosmos.ru

Корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором стартовал с Байконура на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки пристыковался к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа. Но включить смогли не сразу.

Фото с сайта roscosmos.ru

- Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта, – сказал Овчинин, находящийся в модуле "Поиск", где установлен Фёдор.

Его коллега в модуле "Звезда" Александр Скворцов был облачён в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом.

Специалисты ЦУП предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре Овчинин доложил, что ему удалось включить электропитание Фёдора.

- Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то, – отметил космонавт.

Скворцов смог пошевелить пальцами Фёдора. Затем управляемый Скворцовым робот поработал руками с отвёрткой, ключами и электрическими соединителями.

Фото kp.ru

Андроида нового поколения имеет не только имя Федор, но и фамилию, которую присвоили ему разработчики - Гагарин. Это его путеествие в космос - тренировочное. Ожидается, что первый в мире робот-космонавт в 2021 году полетит в космос на орбитальном корабле «Федерация». Об этом заявлял вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Пуск «Федерации» планировался без человека. Но запускать пустой корабль как-то бессмысленно. Вот и решили отправить к звездам человекоподобного робота.

В данное время Федор умеет ходить, ползать по-пластунски, управлять автомобилем, резать сваркой металл и даже ставить уколы. Он в точности копирует любое движения человека.

Он должен будет уметь управлять космическим кораблем, следить за сенсорными панелями: снимать телеметрию, температуру, ускорение и передавать эти данные на землю.

Сейчас на борту МКС совершает полёт экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Посадка "Союза МС-14" с Фёдором намечена в Казахстане в ночь на 7 сентября.