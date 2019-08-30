Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане
Глава Минздрава рассказал о законопроектах, которые позволят ведомству повышать акцизы на сигареты и алкогольные напитки, сообщает Sputnik.
Фото webinfo.kz
В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.
- В проекте новой государственной программы, то есть в некой стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет мы туда включили, что министерство здравоохранения будет инициировать вопрос повышения акцизов на табак и алкоголь. Чтобы это повышение шло не в бюджет, а напрямую в фонд медицинского страхования, - рассказал министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов во время съемок передачи DIGISTAN.
На вопрос ведущих о том, насколько могут подорожать табачные изделия и алкоголь в стране, глава профильного ведомства ответил, что соответствующие расчеты еще не велись.
- Я не знаю, мы еще пока расчетов не делали, но суть в том, чтобы повысить цены за счет акцизов. Это снижает потребление, это доказанный факт. И эти дополнительные деньги в медицину. Я не знаю, сколько стоят сигареты в Казахстане, но я знаю, что за рубежом они намного дороже. Я считаю, можно и нужно повышать цены на сигареты и алкоголь. Потому что это работает, - подчеркнул министр.
Как отметил министр, в стране необходимо понижать потребление табачных изделий и алкоголя среди несовершеннолетних и молодежи.
Также Биртанов добавил, что профильное ведомство внесло в парламент законопроект по вопросам запрета курения кальянов в людных местах. И с сентября текущего года Минздрав намерен требовать запрета на их использование.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 0
Всего: 124
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
c.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 4)
Наконец то дождался. Су 57 чудеса в небе вытворяет. Красавчик. Невероятные вещи делает. b.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 4)
Где серый волк тут должен быть. Я нашёл его синхрофазатрон. b.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon: Содрали как с взрослого.) a.radikal.ru
Ситуацию в рудненском доме ребенка прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
Козлов я: Иначе - партбилет на стол Да на кой черт он нужен??? :-o