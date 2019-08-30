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Табак и алкоголь могут подорожать в Казахстане

30 августа 2019, 17:56 |  Государство

Глава Минздрава рассказал о законопроектах, которые позволят ведомству повышать акцизы на сигареты и алкогольные напитки, сообщает Sputnik.

Фото webinfo.kz

В ближайшее время в Казахстане стоимость табака и алкоголя может сильно вырасти. Рост цен на эти товары в стране намерены повышать за счет увеличения акцизов, сообщил министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов.

- В проекте новой государственной программы, то есть в некой стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет мы туда включили, что министерство здравоохранения будет инициировать вопрос повышения акцизов на табак и алкоголь. Чтобы это повышение шло не в бюджет, а напрямую в фонд медицинского страхования, - рассказал министр здравоохранения и социального развития Елжан Биртанов во время съемок передачи DIGISTAN.

На вопрос ведущих о том, насколько могут подорожать табачные изделия и алкоголь в стране, глава профильного ведомства ответил, что соответствующие расчеты еще не велись.

- Я не знаю, мы еще пока расчетов не делали, но суть в том, чтобы повысить цены за счет акцизов. Это снижает потребление, это доказанный факт. И эти дополнительные деньги в медицину. Я не знаю, сколько стоят сигареты в Казахстане, но я знаю, что за рубежом они намного дороже. Я считаю, можно и нужно повышать цены на сигареты и алкоголь. Потому что это работает, - подчеркнул министр.

Как отметил министр, в стране необходимо понижать потребление табачных изделий и алкоголя среди несовершеннолетних и молодежи.

Также Биртанов добавил, что профильное ведомство внесло в парламент законопроект по вопросам запрета курения кальянов в людных местах. И с сентября текущего года Минздрав намерен требовать запрета на их использование.
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