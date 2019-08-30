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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
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alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
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30.08.19 10:55
Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
За Стивена Сигала ещё в 2016 году Хохлу разъяснял, да время летит, почти три года прошло, цитирую: За що огорчаться, нема поводов для огорчений. Далее, повсеместно будем развивать национальные виды...
30.08.19 10:55
alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer: городские в больших морозильниках хранят, 21 век понимаешь ли. интересно, в америке,германии соблюдают эту традицию соплеменники- хранить коня в холодильнике зимой. 21 век...
30.08.19 10:53
pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60: alex_60 Сдается мне, нормальный же чел. По крайней мере, один из тех, с кем вместе шашлычим-бешбармачим под водочку. И вот же как получается - человечица закинула непотреб, а мы...
30.08.19 10:53
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Персональная выставка алматинского художника Гани Баяна «Акварель» открылась в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

30 августа 2019, 08:50 |  Культура

В зале второго этажа картинной галереи размещено более 30 работ автора, выполненных водяными красками.

Гани Баян родился в Костанайской области, в селе Коржынколь Федоровского района. Образование художник получил в Алматинском художественном училище им. Н. В. Гоголя. В 1981 году стал членом Союза художников СССР. С 1998 по 2005 год Гани Баянов преподавал в Алматинском художественном колледже им. У. Тансыкбаева. Несколько работ автора есть в коллекции Государственного музея искусств им. А. Кастеева.  Живет Гани Баян в южной столице Казахстана. Первая в Костанайской области выставка Гани Баяна прошла в Лисаковске 20 лет назад. Нынешняя приурочена к 70-летию автора и 140-летию Костаная.

- Для меня большая честь и особенное событие, что я здесь впервые в областном центре делаю персональную выставку, - заявил художник. – Я очень благодарен организаторам и гостям выставки за особую атмосферу. Здесь небольшая часть моих работ, мне приятно, что они вызывают такой интерес.

Работает юбиляр в разных техниках. Но более всего он любит акварель, несмотря на то, что, работая с водяными красками одним неверным движением можно перейти ту грань, за которой продуманное соседство цветов превращается просто в грязь.

Акварели Гани Баяна совершенно неординарные. Здесь нет привычных воздушных, светлых рисунков, которые можно ожидать увидеть, при слове «акварель». Его рисунки имеют свое особенное красочное наполнение. Кажется, поднеси руку ближе к листу, и ладонью ощутишь исходящее от него тепло.

В одном из фильмов Микеланджело Антониони при появлении определенных героев все в кадре окрашивалось в цвет, характеризующий, по мнению режиссера,  персонажа. Так и на картинах Гани Баяна, весь рисунок рассматриваешь как бы через толстое цветное стекло. А цвет стекла определен сюжетом, вернее основным настроением избраженного на рисунке действа.

Вот, например, серия картин под общим названием «Юдифь». Первый лист серии  - это начало ветхозаветной истории о том, как самоотверженная женщина спасла свой город от захватчиков, соблазнив и убив их предводителя. На картине – знакомство Юдифи с Олоферном. Здесь все в спектре от золотого до красного – красках роскоши и страсти. Вторая картина, будто вся обагрена кровью поверженного врага, рядом с телом которого все еще сидит с его мечом в руке, выполнившая свою миссию Юдифь. А на третьем листе уже сине-бирюзовые оттенки глубоких сумерек, по которым Юдифь пробирается обратно в свой город, держа в руках небольшую суму. Единственный фрагмент другой части спектра – темно-красное пятно крови  на дне сумы – явный намек на страшное ее содержимое – отсеченную голову Олоферна.  Совмещение и сочетание цветов на акварелях Гани  Баян  магическое 

   

Это не единственный мифологический  сюжет в картинах этой выставки. Тема библейских легенд явно интересует художника сильнее прочих, но есть и сценки из жизни («У сепаратора», «Рассвет в степи»), вполне в духе реализма. И даже на них есть некий флер таинственности. По меткому выражению преподавателя изобразительного искусства Владимира Барабанова, автор восхитительно он смешивает профанное с сакральным. А колористика выставленных картин просто неповторима.
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