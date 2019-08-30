Персональная выставка алматинского художника Гани Баяна «Акварель» открылась в Костанае

В зале второго этажа картинной галереи размещено более 30 работ автора, выполненных водяными красками.

Гани Баян родился в Костанайской области, в селе Коржынколь Федоровского района. Образование художник получил в Алматинском художественном училище им. Н. В. Гоголя. В 1981 году стал членом Союза художников СССР. С 1998 по 2005 год Гани Баянов преподавал в Алматинском художественном колледже им. У. Тансыкбаева. Несколько работ автора есть в коллекции Государственного музея искусств им. А. Кастеева. Живет Гани Баян в южной столице Казахстана. Первая в Костанайской области выставка Гани Баяна прошла в Лисаковске 20 лет назад. Нынешняя приурочена к 70-летию автора и 140-летию Костаная.

- Для меня большая честь и особенное событие, что я здесь впервые в областном центре делаю персональную выставку, - заявил художник. – Я очень благодарен организаторам и гостям выставки за особую атмосферу. Здесь небольшая часть моих работ, мне приятно, что они вызывают такой интерес.

Работает юбиляр в разных техниках. Но более всего он любит акварель, несмотря на то, что, работая с водяными красками одним неверным движением можно перейти ту грань, за которой продуманное соседство цветов превращается просто в грязь.

Акварели Гани Баяна совершенно неординарные. Здесь нет привычных воздушных, светлых рисунков, которые можно ожидать увидеть, при слове «акварель». Его рисунки имеют свое особенное красочное наполнение. Кажется, поднеси руку ближе к листу, и ладонью ощутишь исходящее от него тепло.

В одном из фильмов Микеланджело Антониони при появлении определенных героев все в кадре окрашивалось в цвет, характеризующий, по мнению режиссера, персонажа. Так и на картинах Гани Баяна, весь рисунок рассматриваешь как бы через толстое цветное стекло. А цвет стекла определен сюжетом, вернее основным настроением избраженного на рисунке действа.

Вот, например, серия картин под общим названием «Юдифь». Первый лист серии - это начало ветхозаветной истории о том, как самоотверженная женщина спасла свой город от захватчиков, соблазнив и убив их предводителя. На картине – знакомство Юдифи с Олоферном. Здесь все в спектре от золотого до красного – красках роскоши и страсти. Вторая картина, будто вся обагрена кровью поверженного врага, рядом с телом которого все еще сидит с его мечом в руке, выполнившая свою миссию Юдифь. А на третьем листе уже сине-бирюзовые оттенки глубоких сумерек, по которым Юдифь пробирается обратно в свой город, держа в руках небольшую суму. Единственный фрагмент другой части спектра – темно-красное пятно крови на дне сумы – явный намек на страшное ее содержимое – отсеченную голову Олоферна. Совмещение и сочетание цветов на акварелях Гани Баян магическое

Это не единственный мифологический сюжет в картинах этой выставки. Тема библейских легенд явно интересует художника сильнее прочих, но есть и сценки из жизни («У сепаратора», «Рассвет в степи»), вполне в духе реализма. И даже на них есть некий флер таинственности. По меткому выражению преподавателя изобразительного искусства Владимира Барабанова, автор восхитительно он смешивает профанное с сакральным. А колористика выставленных картин просто неповторима.