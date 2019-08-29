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Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
навредить законодательству эта фраза еще бредовее, чем: "летели два кирпича, один зеленый, а другой на юг". далее: как они будут проверять наличность? а если я, допустим,захочу купить...
29.08.19 19:34
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: ну никакой - Стеллы. Как же без неё нам жить Ну Стелла может и есть, как нибудь Шульц, А без стелы, да, как вы живёте. Хотя В Талапкере стелы вроде тоже нет, так что не расстраивайся.
29.08.19 19:12
alex_60
Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае прошел День арбуза и дыни
А кто такой с пузом с детьми разговаривает?
29.08.19 18:02
Гриня
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Если в обменнике 100 лямов уверенно лежать будут гораздо больше охотников за ними найдется.В каждом охрану как в банке держать надо будет.
29.08.19 17:52
zloy kyrgyz
Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае прошел День арбуза и дыни
Уважаемые редакторы и журналисты НГ ну если пишите в статье название организации на не родном для вас языке хоть потрудитесь посмотреть как оно в интернете пишится, скопируйте и вставте в...
29.08.19 17:44
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Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае прошел День арбуза и дыни

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 августа 2019, 17:31 |  Культура

Праздник второй год подряд организовывает КГУ Когамдык келисим (Дом дружбы). В этом году в нем приняли участие 15 костанайских детсадов, которые представили вкусные и красивые поделки.

Воспитатели и родители детского сада №54 слегка интерпретировали сказку Перро, усадив Золушку в карету из дыни. А из большого арбуза сделали забавного мультипликационного миньона.

- Эту корзину из арбуза вырезали мы с дочерью, - рассказала Амангуль КАЗБАГАРОВА. - Ее наполнили различными фруктами. Получилось и корзина съедобная, и ее содержимое.

Вкусно и съедобно было и за столом представителей ясли-сада №8.

- Мы приготовили пряники и пряничную фигуру узбека из теста, замешанного на муке, яйцах и арбузном соке, - поделилась с "НГ" воспитатель Ася РЕДМАН. - А еще сделали пиалушки из дынь. И теперь всех угощаем кумысои.

Кумыс принесли родители, настоящий и очень вкусный, судя по отзывам посетителей.

- В конкурсе приняли участие 15 яслей-садов Костаная, - сообщила заместитель директора КГУ Когамдык келісім Айжан БЕКМАНОВА. - Все садики получат памятные подарки, а три - призовые места.

Жюри присудило третье место саду №5, второе - саду №8, первое - саду №54
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§ zloy kyrgyz
Re: Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 29.08.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые редакторы и журналисты НГ ну если пишите в статье название организации на не родном для вас языке хоть потрудитесь посмотреть как оно в интернете пишится, скопируйте и вставте в текст,работы на 3 секунды :-x
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§ alex_60
Re: Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто такой с пузом с детьми разговаривает?
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Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
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