Золушка в карете из дыни, арбузные платья - в Костанае прошел День арбуза и дыни
Ольга ЛИХОГРАЙ
Праздник второй год подряд организовывает КГУ Когамдык келисим (Дом дружбы). В этом году в нем приняли участие 15 костанайских детсадов, которые представили вкусные и красивые поделки.
Воспитатели и родители детского сада №54 слегка интерпретировали сказку Перро, усадив Золушку в карету из дыни. А из большого арбуза сделали забавного мультипликационного миньона.
- Эту корзину из арбуза вырезали мы с дочерью, - рассказала Амангуль КАЗБАГАРОВА. - Ее наполнили различными фруктами. Получилось и корзина съедобная, и ее содержимое.
Вкусно и съедобно было и за столом представителей ясли-сада №8.
- Мы приготовили пряники и пряничную фигуру узбека из теста, замешанного на муке, яйцах и арбузном соке, - поделилась с "НГ" воспитатель Ася РЕДМАН. - А еще сделали пиалушки из дынь. И теперь всех угощаем кумысои.
Кумыс принесли родители, настоящий и очень вкусный, судя по отзывам посетителей.
- В конкурсе приняли участие 15 яслей-садов Костаная, - сообщила заместитель директора КГУ Когамдык келісім Айжан БЕКМАНОВА. - Все садики получат памятные подарки, а три - призовые места.
Жюри присудило третье место саду №5, второе - саду №8, первое - саду №54
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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