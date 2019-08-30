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alex_60
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alex_60
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30.08.19 10:55
Kairat stayer
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
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30.08.19 10:55
alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Kairat stayer: городские в больших морозильниках хранят, 21 век понимаешь ли. интересно, в америке,германии соблюдают эту традицию соплеменники- хранить коня в холодильнике зимой. 21 век...
30.08.19 10:53
pro100tak
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
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30.08.19 10:53
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Николай Воронин: Когда будет результат?

"Бороться с ростом цен призывали и Елбасы, и правительства с акимами. Результат отрицательный"
30 августа 2019, 08:26 |  Мнения

Отмечая рост цен на продовольственные товары, правительство в августе 2019 года объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания. Думается мне, что это очередное пустословие. Сколько было таких намерений! Бороться с ростом цен призывали и Елбасы, и постоянно меняющиеся правительства с акимами. Результат отрицательный. Теперь вот новая попытка. И, видимо, опять бесполезная.

У нас проблема не только с ценами. Проблема вообще со всей экономикой. Сколько было всяких программ и реформ при Елбасы. Их результат озвучил новый президент в августе текущего года на совещании по индустриально-инновационному развитию страны в Караганде. Вот его слова:

- Свободные экономические и индустриальные зоны так и не стали в полной мере "точками притяжения инвестиций".

За девять лет открыто более 1 200 предприятий, а сдвигов в экономике нет. Уже вторая пятилетка индустриально-инновационного развития подходит к концу, но доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики в последние десять лет "замерла" возле 11%.

Также Токаев подверг критике производительность труда на казахстанских предприятиях и низкий процент местного содержания в закупках госорганов. Да и откуда взяться местному содержанию?

- У нас было много программ импортозамещения, но проблема "цена-качество" для многих производителей остается, - сказал вице-премьер Ерболат Досаев в сентябре 2018 года.

Таким образом, власти признали, что, несмотря на огромные средства, потраченные на поддержку бизнеса, мы производим продукцию плохого качества, но дороже импортной. А что скажут теперь нурлыкуны, которые хором кричали, что благодаря Назарбаеву мы впереди планеты всей?

Что скажут производители автомобилей и сельхозтехники после слов акима Туркестанской области Умирзака Шукеева: "Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники. Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и еще льготы хотят от государства. Это мошенники. хотят заработать на фермере".

Мне такое казахстанское производство напоминает одну шутку. На концерте конферансье объявляет: "Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф, поет Иосиф Кобзон: "Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок".

Говорят, что плодам созревать к осени. Иногда и гнить. Не сгниют ли на корню начинания наших министров? Или нам придется радоваться, что дела стоят на месте, а не становятся хуже?

Цицерон говорил, что тот, кто целый день проводит в метании дротика, должен хоть иногда попадать в мишень. Может, и наши министры наконец-то начнут попадать в цель. Как говорят немцы: "Отбросов нет - есть кадры". А в советские времена говорили: "Кадры решают все". Но тогда болашаковцев не было. Были специалисты, получавшие знания не за деньги.
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§ alex_60
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4762
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания.///

Что такое -усиленный.
А может лучше суперусиленный?
И товары эти помним-морковка, свёкла, картошка, лук..
Смешно.
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§ сайлау курманов
Re: Николай Воронин: Когда будет результат?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3142
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 30.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря отпустили ЕБ на покой, под его чутким руководством было замечательно, даже к его приезду тучи разбегались сами , день становился солнечным, ярким, депутат из лисаковки подтвердить
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