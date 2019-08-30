Николай Воронин: Когда будет результат?
Отмечая рост цен на продовольственные товары, правительство в августе 2019 года объявило о намерении ввести усиленный контроль над ценами на 10 видов продуктов питания. Думается мне, что это очередное пустословие. Сколько было таких намерений! Бороться с ростом цен призывали и Елбасы, и постоянно меняющиеся правительства с акимами. Результат отрицательный. Теперь вот новая попытка. И, видимо, опять бесполезная.
У нас проблема не только с ценами. Проблема вообще со всей экономикой. Сколько было всяких программ и реформ при Елбасы. Их результат озвучил новый президент в августе текущего года на совещании по индустриально-инновационному развитию страны в Караганде. Вот его слова:
- Свободные экономические и индустриальные зоны так и не стали в полной мере "точками притяжения инвестиций".
За девять лет открыто более 1 200 предприятий, а сдвигов в экономике нет. Уже вторая пятилетка индустриально-инновационного развития подходит к концу, но доля обрабатывающей промышленности в структуре экономики в последние десять лет "замерла" возле 11%.
Также Токаев подверг критике производительность труда на казахстанских предприятиях и низкий процент местного содержания в закупках госорганов. Да и откуда взяться местному содержанию?
- У нас было много программ импортозамещения, но проблема "цена-качество" для многих производителей остается, - сказал вице-премьер Ерболат Досаев в сентябре 2018 года.
Таким образом, власти признали, что, несмотря на огромные средства, потраченные на поддержку бизнеса, мы производим продукцию плохого качества, но дороже импортной. А что скажут теперь нурлыкуны, которые хором кричали, что благодаря Назарбаеву мы впереди планеты всей?
Что скажут производители автомобилей и сельхозтехники после слов акима Туркестанской области Умирзака Шукеева: "Я всегда говорил, что нет у нас производства сельхозтехники. Привезли трактор или комбайн по частям, собрали здесь и еще льготы хотят от государства. Это мошенники. хотят заработать на фермере".
Мне такое казахстанское производство напоминает одну шутку. На концерте конферансье объявляет: "Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф, поет Иосиф Кобзон: "Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок".
Говорят, что плодам созревать к осени. Иногда и гнить. Не сгниют ли на корню начинания наших министров? Или нам придется радоваться, что дела стоят на месте, а не становятся хуже?
Цицерон говорил, что тот, кто целый день проводит в метании дротика, должен хоть иногда попадать в мишень. Может, и наши министры наконец-то начнут попадать в цель. Как говорят немцы: "Отбросов нет - есть кадры". А в советские времена говорили: "Кадры решают все". Но тогда болашаковцев не было. Были специалисты, получавшие знания не за деньги.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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