Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка

Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков объяснил, для чего хотят ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять. - Прим.) мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что необходимость введения этой нормы еще обсуждается.

Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.