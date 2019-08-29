Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Tengrinews.kz
Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков объяснил, для чего хотят ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять. - Прим.) мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что необходимость введения этой нормы еще обсуждается.
Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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