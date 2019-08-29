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Гога
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
29.08.19 16:17
Сергей_я
Мал золотник, да сперли!
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
29.08.19 16:14
Сталкер
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abaika95: Ну уж в таком случае буду формалистом)))) Я тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного...
29.08.19 16:09
alex_60
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.// о чем сегодня в другой ветке уже говорили. не надо дела доводить до...
29.08.19 15:43
Сабыр
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
29.08.19 15:43
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Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка

Tengrinews.kz

29 августа 2019, 15:36 |  Государство

Заместитель председателя Национального Банка Олег Смоляков объяснил, для чего хотят ввести норму о сохранении персональных данных казахстанцев в обменных пунктах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Фиксация данных необходима в целях противодействия отмыванию денег. Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять. - Прим.) мелкими суммами, навредить законодательству", - сказал заместитель главы Нацбанка Олег Смоляков, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что необходимость введения этой нормы еще обсуждается.

Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций. Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
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§ alex_60
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4745
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.//

о чем сегодня в другой ветке уже говорили.
не надо дела доводить до абсудра.
в данном случае это так.
зачем держать в кассе в наличии эквивалент больше 250 000 долларов?
одни сдают,другие покупают.
в принципе вообще можно не держать нисколько.
ну это теоретически конечно.
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* Гога
Re: Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1124
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.08.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
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