Форум
Гога
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
29.08.19 16:17
Сергей_я
Мал золотник, да сперли!
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
29.08.19 16:14
Сталкер
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
abaika95: Ну уж в таком случае буду формалистом)))) Я тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного...
29.08.19 16:09
alex_60
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.// о чем сегодня в другой ветке уже говорили. не надо дела доводить до...
29.08.19 15:43
Сабыр
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
29.08.19 15:43
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Определен список казахстанцев, которым погасят долги по кредитам

Tengrinews.kz

29 августа 2019, 14:01 |  Государство

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, почему про казахстанцев, которым положено погасить кредит, могут забыть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:bankist.ru

"Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)

У нас есть обращения, когда некоторые граждане не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории. Списки незавершенные. Если человек обоснует отнесение себя к данной категории, то списки будут дополняться.

База данных ЗАГС перешла на цифровой формат в 2008 году, акты гражданского состояния оцифрованы с 2008 года. Но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года и не оцифрованы и не присутствуют в базах данных Минюста. В этом случае ему будет предложено пройти в ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. И списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены его данными", - пояснила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве.

В июне Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
29.08.19 15:36 Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
29.08.19 14:42 Призером Всемирных игр среди людей после трансплантации и на диализе стала спортсменка из Костаная
29.08.19 12:51 "Тариф прежний, работают как раньше" - руководитель отдела ЖКХ Костаная рассказал о судьбе общественного септика в поселке Амангельды
29.08.19 11:55 Вакцинацию от туберкулёза приостановили в Казахстане. Препарат отозвал производитель
29.08.19 11:15 Причиной гибели рыбы в Тоболе могло стать нарушение режима водоохранной зоны
29.08.19 10:24 Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
29.08.19 08:37 Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для беспокойства жителей района
28.08.19 20:33 Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
28.08.19 19:14 Сетевое издание Ratel.kz сможет возобновить работу с 23 октября
28.08.19 17:42 "3 млн тенге с поезда в месяц" - департамент по противодействию коррупции определил масштабы взяточничества в КТЖ

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Маркс
Re: Определен список казахстанцев, которым погасят долги по...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.08.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)

Вечер перестает быть томным. Это просто потрясающая инициатива. Только возникает несколько вопросов:
1. Как попасть в этот список?
2. Как взять кредит в 3 лимона, если ты кандидат в список?
3. Кто оплачивает банкет?
4. Кто-то останется работать после такой инициативы?
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Коллегия Костанайского областного суда предложила ужесточить наказание за изнасилование, в том числе ввести обязательную химическую кастрацию для осужденных по этой статье. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Нынешний УК дает возможность насильникам получить слишком мягкое наказание
Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
Нет. Вероятность судебной ошибки на процессах по изнасилованию слишком велика
Нет. Вырастет число убийств, совершенных для сокрытия следов изнасилования
 
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 2
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх