Определен список казахстанцев, которым погасят долги по кредитам
Tengrinews.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, почему про казахстанцев, которым положено погасить кредит, могут забыть, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)
У нас есть обращения, когда некоторые граждане не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории. Списки незавершенные. Если человек обоснует отнесение себя к данной категории, то списки будут дополняться.
База данных ЗАГС перешла на цифровой формат в 2008 году, акты гражданского состояния оцифрованы с 2008 года. Но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года и не оцифрованы и не присутствуют в базах данных Минюста. В этом случае ему будет предложено пройти в ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. И списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены его данными", - пояснила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве.
В июне Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 2
Всего: 177
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
Мал золотник, да сперли!
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
abaika95: Ну уж в таком случае буду формалистом)))) Я тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного...
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.// о чем сегодня в другой ветке уже говорили. не надо дела доводить до...
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...