Определен список казахстанцев, которым погасят долги по кредитам

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, почему про казахстанцев, которым положено погасить кредит, могут забыть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:bankist.ru

"Уже определены порядка 507 тысяч человек, которым будут погашены кредиты. Мы должны понимать, что у одного человека может быть до двух, трех кредитов, которые не превышают 3 миллионов тенге. Если в семье кредиты у обоих супругов, займы будут погашены обоим (если кредиты не превышают 3 миллионов тенге. - Прим.)

У нас есть обращения, когда некоторые граждане не смогли определить свой статус, хотя относят себя к той или иной категории. Списки незавершенные. Если человек обоснует отнесение себя к данной категории, то списки будут дополняться.

База данных ЗАГС перешла на цифровой формат в 2008 году, акты гражданского состояния оцифрованы с 2008 года. Но есть акты гражданского состояния, которые заключались до 2008 года и не оцифрованы и не присутствуют в базах данных Минюста. В этом случае ему будет предложено пройти в ЗАГС и оцифровать свое свидетельство о браке. И списки по снижению долговой нагрузки будут дополнены его данными", - пояснила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве.

В июне Президент Касым-Жомарт Токаев поручил списать долги по кредитам семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.