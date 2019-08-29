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Гога
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Законы для честных пишутся , кому надо , тот всегда обойдет закон .
29.08.19 16:17
Сергей_я
Мал золотник, да сперли!
А потом будут ныть, ой мы раскаялись, ой бес попутал.
29.08.19 16:14
Сталкер
Политические игры в дочки-матери - скандал вокруг Рудненского дома ребенка принимает неожиданный оборот
abaika95: Ну уж в таком случае буду формалистом)))) Я тогда написал - "Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного...
29.08.19 16:09
alex_60
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
///Также, если новые требования будут утверждены, в кассах обменных пунктов должно быть в наличии по 100 миллионов тенге.// о чем сегодня в другой ветке уже говорили. не надо дела доводить до...
29.08.19 15:43
Сабыр
Зачем записывать имена казахстанцев в обменниках - ответ Нацбанка
Что он несёт этот зам... Ну будем опять на наримановке менять. Будут из России привозить и рубль и доллар. Кому опять лучше будет? Что за страна...
29.08.19 15:43
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"Тариф прежний, работают как раньше" - руководитель отдела ЖКХ Костаная рассказал о судьбе общественного септика в поселке Амангельды

Георгий ГОВОРОВ

29 августа 2019, 12:51 |  ЖКХ

Общественный септик в районе Мехколона-58 поселка Амангельды с мая вызывал беспокойство у местных жителей. ТОО "Тазалык-2012" предупреждало жильцов о том, что с 1 сентября откачка содержимого септика прекратится из-за низкого тарифа - предприятию обслуживание этого района невыгодно.

В отделе ЖКХ акимата Костаная три месяца прорабатывали варианты решения вопроса. Жители устали ждать и после очередного оповещения о прекращении действия договора обратились за разъяснениями в "НГ".

О том, как будет решаться эта проблема, сегодня, 29 августа, рассказал руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.

- Я сегодня был в этом поселке, в очередной раз консультировался с руководством ГКП "Костанай-Су" и "Тазалык-2012", - сообщил он. - Тариф для жителей останется на прежнем уровне - 680 тенге за куб, ТОО "Тазалык-2012" продолжит обслуживать общественный септик в районе Мехколонны-58. Аварийный колодец починят до зимы, никакой угрозы экологии нет.

Иначе говоря, проблема отсрочена. Вопрос решен волевым порядком.
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