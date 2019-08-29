"Тариф прежний, работают как раньше" - руководитель отдела ЖКХ Костаная рассказал о судьбе общественного септика в поселке Амангельды
Георгий ГОВОРОВ
Общественный септик в районе Мехколона-58 поселка Амангельды с мая вызывал беспокойство у местных жителей. ТОО "Тазалык-2012" предупреждало жильцов о том, что с 1 сентября откачка содержимого септика прекратится из-за низкого тарифа - предприятию обслуживание этого района невыгодно.
В отделе ЖКХ акимата Костаная три месяца прорабатывали варианты решения вопроса. Жители устали ждать и после очередного оповещения о прекращении действия договора обратились за разъяснениями в "НГ".
О том, как будет решаться эта проблема, сегодня, 29 августа, рассказал руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.
- Я сегодня был в этом поселке, в очередной раз консультировался с руководством ГКП "Костанай-Су" и "Тазалык-2012", - сообщил он. - Тариф для жителей останется на прежнем уровне - 680 тенге за куб, ТОО "Тазалык-2012" продолжит обслуживать общественный септик в районе Мехколонны-58. Аварийный колодец починят до зимы, никакой угрозы экологии нет.
Иначе говоря, проблема отсрочена. Вопрос решен волевым порядком.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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