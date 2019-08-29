"Тариф прежний, работают как раньше" - руководитель отдела ЖКХ Костаная рассказал о судьбе общественного септика в поселке Амангельды

Общественный септик в районе Мехколона-58 поселка Амангельды с мая вызывал беспокойство у местных жителей. ТОО "Тазалык-2012" предупреждало жильцов о том, что с 1 сентября откачка содержимого септика прекратится из-за низкого тарифа - предприятию обслуживание этого района невыгодно.

В отделе ЖКХ акимата Костаная три месяца прорабатывали варианты решения вопроса. Жители устали ждать и после очередного оповещения о прекращении действия договора обратились за разъяснениями в "НГ".

О том, как будет решаться эта проблема, сегодня, 29 августа, рассказал руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ.

- Я сегодня был в этом поселке, в очередной раз консультировался с руководством ГКП "Костанай-Су" и "Тазалык-2012", - сообщил он. - Тариф для жителей останется на прежнем уровне - 680 тенге за куб, ТОО "Тазалык-2012" продолжит обслуживать общественный септик в районе Мехколонны-58. Аварийный колодец починят до зимы, никакой угрозы экологии нет.

Иначе говоря, проблема отсрочена. Вопрос решен волевым порядком.