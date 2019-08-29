Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для беспокойства жителей района

Еще в мае 2019 года жителей района Мехколонна-58 поселка Амангельды ТОО «Тазалык-2012» предупредило: тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) нерентабельный, с 1 сентября обслуживание септика прекращается.

Жители района Мехколонна-58 платят за вывоз ЖБО около 5 000 тенге в месяц

Людмила ШНЕЙДЕР и ее муж живут в маленьком частном доме, на очистку септика в месяц тратят около 5 000 тенге.

- В городе тариф - 90 тенге за куб, у нас - 680. Но мы готовы платить эти деньги, - говорит она. - У ТОО «Тазалык-2012» очень много должников, но работать с ними компания не хочет. Их сотрудники сказали мне, что юрист компании работала с должниками, но суд не принимает документы. Они предложили нам, пенсионерам, обойти жильцов и упросить их выплатить долги. Но почему я должна это делать? Я все исправно оплачиваю...

О прекращении обслуживания септика с 1 сентября жильцов предупредили еще в мае и напомнили в августе

По словам ее соседки Людмилы БРАИЛКО, в акимате ей пояснили, что решить проблему смогут только после того, как к центральной канализации подключат соседний микрорайон Кунай.

- Кунай давно подключили к городской канализации, а нас нет, - возмущается женщина. - Я получаю пенсию 65 000 тенге, половину отдаю за коммуналку, при этом около 5 000 тенге - расходы на вывоз ЖБО.

Чиновники в общении с жильцами по поводу проведения центральной канализации отвечают одной фразой: «Денег нет».

Ассенизаторская машина выкачивает отходы из накопителя каждый день

Как сообщили «НГ» в ТОО «Тазалык-2012», убытки предприятия составляют 12 млн тенге, а долг населения за очистку септика - 7 млн тенге. Септик обслуживает машина, которая была выпущена в начале 80-х годов прошлого века. Месяц назад кто-то украл трубы септика, а один колодец стал непригодным для использования. Их ремонт сделали за счет ТОО «Тазалык-2012», хотя все это имущество предприятию не принадлежит.

- Последняя субсидия от государства была в 2007 году, тогда нам выделили 13 млн тенге, - рассказал заместитель директора «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ. - После этого мы живем только за счет своих средств. Раньше выживали и компенсировали убытки за счет других услуг, но за это время спектр наших возможностей сократился, мы не можем обеспечивать септик. Этот общественный септик ЖБО в поселке Амангельды - последний. Конечно, его обслуживание с 1 сентября не прекратится. 10 сентября выйдет из отпуска руководитель ТОО и мы будем принимать решение. Но вообще решать эту проблему должны в отделе ЖКХ.

Брызгалов уточнил: ТОО не разрывает договор, а прекращает свою деятельность по предоставляемой услуге. Ассенизаторские машины останутся на стоянке ТОО, но договор с жильцами прекратит свое действие.

Как решать проблему вывоза ЖБО, пока четкого понимания нет. Выкопать персональные септики у каждого дома не получится - дворы слишком маленькие. Кроме того, в микрорайоне есть двухэтажные многоквартирные дома.

- Не каждый может себе позволить построить септик, чтобы подключить каждую квартиру, требуется около 200 000 тенге, - говорит жительница одной из двухэтажек Наталья ДРАГО. - В некоторых домах частные септики смогли провести, но позволить себе такое удовольствие могут не все.

- Получается, что тот, кто не платит, оказался в более выгодном положении, в отличие от нас, - с грустью констатирует Людмила Шнейдер. - Он не тратит нервы на выяснение обстоятельств, кто прав, а кто виноват. Он не тратит свои деньги. Им все равно, что будет с общим септиком. Если прекратят обслуживание септика, то мы, как и все на Мехколонне-58, продолжим сливать ЖБО в общий септик, другого выбора у нас пока нет. Одного понять не могу, почему всем этим, в том числе проблемами ТОО «Тазалык-2012» с их нерентабельностью, должны разбираться честные пользователи?!

Как пояснил Сергей Брызгалов, в ТОО «Тазалык-2012» предлагали жильцам помощь. Даже хотели договориться с ГКП «Костанай-Су», чтобы это предприятие вырыло ямы для частных септиков, а ТОО предоставило бетонные кольца. Нужна инициатива и желание что-то сделать от всех жителей квартир.

Накопитель ЖБО, в который стекаются все отходы из района Мехколонна-58, в аварийном состоянии

Накопитель ЖБО в аварийном состоянии: бетонная плита рухнула, все фекалии видны невооруженным глазом. Человек в темное время не заметит эту яму - наверняка утонет. Если накопитель не будут очищать, его содержимое затопит дома в поселке, дачи в районе КЖБИ, а часть отходов доберется до Тобола.

- 29 августа я вместе с представителями ГКП «Костанай-Су» и «Тазалык-2012» выезжаю на место, - сообщил «НГ» 28 августа руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - В течение трех месяцев мы прорабатывали варианты. Сейчас решение уже выработано, но необходимо согласовать юридическую сторону вопроса. Пока я не могу сказать, что именно мы решили сделать, но могу заверить, что жильцы не останутся с проблемой наедине.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА