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drakon
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alex_60: все на свалку. Истории... 8-) :-o
29.08.19 11:24
лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
yudjin: Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... тоже об этом подумал)))
29.08.19 11:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я же не агроном по специальности. Алекс, расскажи нам,убогим. Какая разница между - Специальностью и Профессией... :lol: :oops:
29.08.19 11:18
yudjin
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон: название у стелы есть? "глобус Кустаная"? Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... Видимо по обновленной программе образования...
29.08.19 11:16
alex_60
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29.08.19 11:05
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Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для беспокойства жителей района

Георгий ГОВОРОВ

29 августа 2019, 08:37 |  ЖКХ

Еще в мае 2019 года жителей района Мехколонна-58 поселка Амангельды ТОО «Тазалык-2012» предупредило: тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) нерентабельный, с 1 сентября обслуживание септика прекращается.

Жители района Мехколонна-58 платят за вывоз ЖБО около 5 000 тенге в месяц

Людмила ШНЕЙДЕР и ее муж живут в маленьком частном доме, на очистку септика в месяц тратят около 5 000 тенге.

- В городе тариф - 90 тенге за куб, у нас - 680. Но мы готовы платить эти деньги, - говорит она. - У ТОО «Тазалык-2012» очень много должников, но работать с ними компания не хочет. Их сотрудники сказали мне, что юрист компании работала с должниками, но суд не принимает документы. Они предложили нам, пенсионерам, обойти жильцов и упросить их выплатить долги. Но почему я должна это делать? Я все исправно оплачиваю...

О прекращении обслуживания септика с 1 сентября жильцов предупредили еще в мае и напомнили в августе

По словам ее соседки Людмилы БРАИЛКО, в акимате ей пояснили, что решить проблему смогут только после того, как к центральной канализации подключат соседний микрорайон Кунай.

- Кунай давно подключили к городской канализации, а нас нет, - возмущается женщина. - Я получаю пенсию 65 000 тенге, половину отдаю за коммуналку, при этом около 5 000 тенге - расходы на вывоз ЖБО.

Чиновники в общении с жильцами по поводу проведения центральной канализации отвечают одной фразой: «Денег нет».

Ассенизаторская машина выкачивает отходы из накопителя каждый день

Как сообщили «НГ» в ТОО «Тазалык-2012», убытки предприятия составляют 12 млн тенге, а долг населения за очистку септика - 7 млн тенге. Септик обслуживает машина, которая была выпущена в начале 80-х годов прошлого века. Месяц назад кто-то украл трубы септика, а один колодец стал непригодным для использования. Их ремонт сделали за счет ТОО «Тазалык-2012», хотя все это имущество предприятию не принадлежит.

- Последняя субсидия от государства была в 2007 году, тогда нам выделили 13 млн тенге, - рассказал заместитель директора «Тазалык-2012» Сергей БРЫЗГАЛОВ. - После этого мы живем только за счет своих средств. Раньше выживали и компенсировали убытки за счет других услуг, но за это время спектр наших возможностей сократился, мы не можем обеспечивать септик. Этот общественный септик ЖБО в поселке Амангельды - последний. Конечно, его обслуживание с 1 сентября не прекратится. 10 сентября выйдет из отпуска руководитель ТОО и мы будем принимать решение. Но вообще решать эту проблему должны в отделе ЖКХ.

Брызгалов уточнил: ТОО не разрывает договор, а прекращает свою деятельность по предоставляемой услуге. Ассенизаторские машины останутся на стоянке ТОО, но договор с жильцами прекратит свое действие.

Как решать проблему вывоза ЖБО, пока четкого понимания нет. Выкопать персональные септики у каждого дома не получится - дворы слишком маленькие. Кроме того, в микрорайоне есть двухэтажные многоквартирные дома.

- Не каждый может себе позволить построить септик, чтобы подключить каждую квартиру, требуется около 200 000 тенге, - говорит жительница одной из двухэтажек Наталья ДРАГО. - В некоторых домах частные септики смогли провести, но позволить себе такое удовольствие могут не все.

- Получается, что тот, кто не платит, оказался в более выгодном положении, в отличие от нас, - с грустью констатирует Людмила Шнейдер. - Он не тратит нервы на выяснение обстоятельств, кто прав, а кто виноват. Он не тратит свои деньги. Им все равно, что будет с общим септиком. Если прекратят обслуживание септика, то мы, как и все на Мехколонне-58, продолжим сливать ЖБО в общий септик, другого выбора у нас пока нет. Одного понять не могу, почему всем этим, в том числе проблемами ТОО «Тазалык-2012» с их нерентабельностью, должны разбираться честные пользователи?!

Как пояснил Сергей Брызгалов, в ТОО «Тазалык-2012» предлагали жильцам помощь. Даже хотели договориться с ГКП «Костанай-Су», чтобы это предприятие вырыло ямы для частных септиков, а ТОО предоставило бетонные кольца. Нужна инициатива и желание что-то сделать от всех жителей квартир.

Накопитель ЖБО, в который стекаются все отходы из района Мехколонна-58, в аварийном состоянии

Накопитель ЖБО в аварийном состоянии: бетонная плита рухнула, все фекалии видны невооруженным глазом. Человек в темное время не заметит эту яму - наверняка утонет. Если накопитель не будут очищать, его содержимое затопит дома в поселке, дачи в районе КЖБИ, а часть отходов доберется до Тобола.

- 29 августа я вместе с представителями ГКП «Костанай-Су» и «Тазалык-2012» выезжаю на место, - сообщил «НГ» 28 августа руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - В течение трех месяцев мы прорабатывали варианты. Сейчас решение уже выработано, но необходимо согласовать юридическую сторону вопроса. Пока я не могу сказать, что именно мы решили сделать, но могу заверить, что жильцы не останутся с проблемой наедине.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ peshexod
Re: Общественный септик в пригороде Костаная стал причиной для...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3402
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 29.08.19 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Септики вообще то контролировать надо, многие частные устроены не правильно, они не герметичны, проще говоря "без дна" причем некоторые специально так устраивают, что бы экономить на откачке и куда то это "добро" должно деваться.
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