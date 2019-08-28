Сетевое издание Ratel.kz сможет возобновить работу с 23 октября

Такое решение вынес сегодня, 28 августа, судья Медеуского районного суда Алматы Ержан Чингисов по постановлению апелляционной коллегии городского суда. Об этом сообщила президент прессозащитной организации "Адил соз" Тамара Калеева.

Апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда 13 августа 2019 года отменила определение судьи Медеуского райсуда Алматы Гульмиры Бейсеновой от 10 июня, вынесенное по иску бывшего главного редактора сетевого издания «Ratel.kz» Марата Асипова. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

Напомним, сетевое издание было закрыто решением этой же судьи 28 мая 2018 года. В решении говорится: «Прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz, отменить регистрацию и запретить пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета СМИ в течение одного года с тем же или дублирующим названием». Кроме того, главному редактору Марату Асипову запрещалось распространение информационных материалов под наименованием Ratel.kz в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и на других доменных именах».



Спустя год Марат Асипов обратился в районный суд с просьбой разъяснить, когда будет разблокирован сайт, когда будет восстановлено свидетельство о постановке этого СМИ на учет и можно ли ему как главному редактору распространять информационные материалы от имени Ratel.kz в СМИ.



10 июня Алматы Гульмира Бейсенова отказала главному редактору в иске. Сразу после судебного заседания в ответ на вопросы журналистов Гульмира Бейсенова разъяснила: у Ratel.kz отозвано свидетельство о регистрации, что-либо писать от имени этого и связанных с ним СМИ запрещено, этого СМИ больше не существует. Асипов, если хочет, может зарегистрировать новое СМИ и в нем работать.