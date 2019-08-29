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drakon
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60: все на свалку. Истории... 8-) :-o
29.08.19 11:24
лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
yudjin: Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... тоже об этом подумал)))
29.08.19 11:21
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Я же не агроном по специальности. Алекс, расскажи нам,убогим. Какая разница между - Специальностью и Профессией... :lol: :oops:
29.08.19 11:18
yudjin
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
лимон: название у стелы есть? "глобус Кустаная"? Есть же разные представления о том как держится земля... на слонах, на китах, на черепахе... Видимо по обновленной программе образования...
29.08.19 11:16
alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Теория наговора
abaika95: доводить до абсурда дела, которые у нас делаются так не надо дела доводить до абсурда. может с этого начать? задача номер один- не доводить дела до абсурда. такая задача всем...
29.08.19 11:05
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Причиной гибели рыбы в Тоболе могло стать нарушение режима водоохранной зоны

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

29 августа 2019, 11:15 |  Происшествия

Возле села Алешинка в Мендыкаринском районе в июле, после дождей, обнаружили мертвую рыбу в Тоболе. Местные жители предположили, что причиной замора стали удобрения, смытые с поля, которое находится так близко к урезу воды, что местами и 10 метров нет. Перед берегом - уклон, так что все, что течет с поля, неминуемо попадает в воду.

На этом снимке видно, что поле возле Алешинки подходит к берегу слишком близко /Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Как пояснили «НГ» в РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», согласно ст. 125 Водного кодекса РК, водоохранная зона не может быть меньше 35 м. В пределах водоохранной полосы запрещается проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота), постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота и применение всех видов удобрений.

Также в ответе на наш запрос сообщается: в соответствии с п. 1-2 ст. 43 Земельного кодекса РК, «предоставление земельных участков, расположенных в пределах 500 м от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда».

- Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами, - уточнил заместитель руководителя РГУ Айдар МЫРЗАХМЕТОВ. - В настоящее время проектная документация по установлению водоохранных зон и полос реки Тобол на территории села Алешинка не разработана и не утверждена в порядке, установленном пунктами 2 статей 39 и 116 Водного кодекса и Правилами установления водоохранных зон и полос.

Бассейновая инспекция направила письмо в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, чтобы выяснить, действительно ли ведется хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны реки Тобол близ Алешинки.

В ответе управления сельского хозяйства сказано: «На землях села Алешинка в пределах 500 м от береговой линии водного объекта предоставление земельных участков с целевым назначением для строительства объектов не производилось. На территории села имеется бывшая МТФ (молочно-товарная ферма) 1970-х годов застройки. Данный объект был выставлен местным исполнительным органом на аукцион и передан во временное землепользование Голик И. В. для обслуживания и эксплуатации каркасов молочно-товарной фермы. В настоящее время землепользователь восстановил бывшую МТФ и занимается производством молока, территория очищена от мусора, облагорожена. По сведениям жителей и акима сельского округа, замора рыбы, сброса вредных веществ в реку Тобол не имелось».

В ответе нет ни слова нет о пашне, подходящей к берегу непозволительно близко. Этот пункт остался незамеченным специалистами управления сельского хозяйства. Хотя удостовериться в распашке почти впритык к берегу реки можно, взглянув на спутниковые снимки окрестностей Алешинки.

Кстати, нарушение режима водоохранных зон наказывается штрафами: для физических лиц - от 10 до 20 МРП, субъектам малого предпринимательства - от 17 до 45 МРП, среднего предпринимательства - от 50 до 70 МРП, крупного - от 70 до 250 МРП. Но, судя по ответу управления сельского хозяйства, до наказания в данном случае дело не дойдет.
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