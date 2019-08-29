Причиной гибели рыбы в Тоболе могло стать нарушение режима водоохранной зоны

Возле села Алешинка в Мендыкаринском районе в июле, после дождей, обнаружили мертвую рыбу в Тоболе. Местные жители предположили, что причиной замора стали удобрения, смытые с поля, которое находится так близко к урезу воды, что местами и 10 метров нет. Перед берегом - уклон, так что все, что течет с поля, неминуемо попадает в воду.

На этом снимке видно, что поле возле Алешинки подходит к берегу слишком близко /Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Как пояснили «НГ» в РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», согласно ст. 125 Водного кодекса РК, водоохранная зона не может быть меньше 35 м. В пределах водоохранной полосы запрещается проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота), постоянных стоянок для транспортных средств, летних лагерей для скота и применение всех видов удобрений.

Также в ответе на наш запрос сообщается: в соответствии с п. 1-2 ст. 43 Земельного кодекса РК, «предоставление земельных участков, расположенных в пределах 500 м от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда».

- Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами, - уточнил заместитель руководителя РГУ Айдар МЫРЗАХМЕТОВ. - В настоящее время проектная документация по установлению водоохранных зон и полос реки Тобол на территории села Алешинка не разработана и не утверждена в порядке, установленном пунктами 2 статей 39 и 116 Водного кодекса и Правилами установления водоохранных зон и полос.

Бассейновая инспекция направила письмо в областное управление сельского хозяйства и земельных отношений, чтобы выяснить, действительно ли ведется хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны реки Тобол близ Алешинки.

В ответе управления сельского хозяйства сказано: «На землях села Алешинка в пределах 500 м от береговой линии водного объекта предоставление земельных участков с целевым назначением для строительства объектов не производилось. На территории села имеется бывшая МТФ (молочно-товарная ферма) 1970-х годов застройки. Данный объект был выставлен местным исполнительным органом на аукцион и передан во временное землепользование Голик И. В. для обслуживания и эксплуатации каркасов молочно-товарной фермы. В настоящее время землепользователь восстановил бывшую МТФ и занимается производством молока, территория очищена от мусора, облагорожена. По сведениям жителей и акима сельского округа, замора рыбы, сброса вредных веществ в реку Тобол не имелось».

В ответе нет ни слова нет о пашне, подходящей к берегу непозволительно близко. Этот пункт остался незамеченным специалистами управления сельского хозяйства. Хотя удостовериться в распашке почти впритык к берегу реки можно, взглянув на спутниковые снимки окрестностей Алешинки.

Кстати, нарушение режима водоохранных зон наказывается штрафами: для физических лиц - от 10 до 20 МРП, субъектам малого предпринимательства - от 17 до 45 МРП, среднего предпринимательства - от 50 до 70 МРП, крупного - от 70 до 250 МРП. Но, судя по ответу управления сельского хозяйства, до наказания в данном случае дело не дойдет.