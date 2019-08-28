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Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Получила СМС из ЦОНа о готовности документа: русские слова набраны латиницей!Как таГ? Это же не частная переписка, а сообщение из госучреждения. Окончательный конец кириллице? И 112...
28.08.19 20:33
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Получила СМС из ЦОНа о готовности документа: русские слова набраны латиницей!Как таГ? Это же не частная переписка, а сообщение из госучреждения. Окончательный конец кириллице? Или порученцы не...
28.08.19 20:28
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ну могу понять, уехал, улучшил свою жизнь. Но лицо человеское зачем терять. Но особенно поражает когда по уезду работы толком не нашел, никуда не пристал, из города в город тык_мык. Вокруг одни...
28.08.19 19:59
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: как узнал, что соответствует? Я же не агроном по специальности.
28.08.19 19:51
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Но меняют и не спрашивают А чего спрашивать, ты оплатишь его все равно.
28.08.19 19:49
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Циклон принесет дожди и сильный ветер на территорию Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

28 августа 2019, 17:12 |  Общество

В последние дни августа синоптическую ситуацию будет определять циклон, обосновавшийся в атмосфере над Костанайской областью.

Фото Галины ПЕТРЕНКО

Уже в ночь на четверг, 29 августа, местами пройдут дожди, а днем они будут идти почти повсеместно. В пятницу и субботу эта тенденция сохранится, так что жителям области следует приготовиться с сильным дождям со шквалом, грозами, а местами и градом.

- Ночью в четверг термометры покажут 7-12, местами 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем 15-20, местами 23°С. В пятницу, 30 августа, прогнозируемая ночная температура составит 8-13, градусов, дневная - от 12 до 17, местами 20°С. В субботу, 31 августа, ночью ожидается понижение температуры до 2-7 градусов, лишь местами будет немного теплее - 10°С. Днем термометры покажут 9-14, местами 17 градусов.

Ветер последних дней августа будет преимущественно северо-западным. Скорость ветра прогнозируется в пределах 15-20 м/с, при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с. Причем в четверг и пятницу возможны временные усиления ветра до 23, а при шквалах до 28 м/с.
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§ Козлов я
Re: Циклон принесет дожди и сильный ветер на территорию...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 379
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
19 % 19.8%
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5 % 5.3%
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
11 % 11.5%
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63 % 63.4%
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