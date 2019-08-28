Циклон принесет дожди и сильный ветер на территорию Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В последние дни августа синоптическую ситуацию будет определять циклон, обосновавшийся в атмосфере над Костанайской областью.
Фото Галины ПЕТРЕНКО
Уже в ночь на четверг, 29 августа, местами пройдут дожди, а днем они будут идти почти повсеместно. В пятницу и субботу эта тенденция сохранится, так что жителям области следует приготовиться с сильным дождям со шквалом, грозами, а местами и градом.
- Ночью в четверг термометры покажут 7-12, местами 15 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаем 15-20, местами 23°С. В пятницу, 30 августа, прогнозируемая ночная температура составит 8-13, градусов, дневная - от 12 до 17, местами 20°С. В субботу, 31 августа, ночью ожидается понижение температуры до 2-7 градусов, лишь местами будет немного теплее - 10°С. Днем термометры покажут 9-14, местами 17 градусов.
Ветер последних дней августа будет преимущественно северо-западным. Скорость ветра прогнозируется в пределах 15-20 м/с, при грозах будет усиливаться до 15-20 м/с. Причем в четверг и пятницу возможны временные усиления ветра до 23, а при шквалах до 28 м/с.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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