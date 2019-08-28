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лимон: фото в студию, чет не верится Так говорю же, сначала испуг пыльных процедур сковал члены, а потом чувство неописуемого восторга не давало адекватно осознавать реальность. Поэтому и...
28.08.19 15:36
лимон
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
"наш символ" лошади и орел ... всегда думал что пшеничный колос символ города или хлебная нива
28.08.19 15:35
MedVed820607
Чудо на Абая
лимон: чет не верится specserver.com Вот такое только такое ощущение что кустарного производства
28.08.19 15:24
Сергей_я
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60: лишили город праздничных настроений во время праздников. ниче вы не понимаете это ж понты... Ой, ой, оговорился, это ж помпезно. :-)
28.08.19 15:10
Сергей_я
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили. Ответ очевиден. Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ...
28.08.19 15:10
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Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 августа 2019, 15:00 |  ЖКХ

Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части. Она установлена на постаменте, облицованном гранитной плиткой.

- Стелу установили в рамках празднования 140-летия города, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Постамент облицован гранитом, потом идет основание и наш символ - лошади. Наверху земной шар с красивой надписью «Костанай». И сверху наша шикарная птица - орел.

Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.

«НГ» поинтересовалась у костанайского художника Сергея ЛУГОВОГО, насколько, по его мнению, стела интересна с точки зрения художественной ценности.

- Я думаю, что предыдущая композиция была более функциональной - её можно было наряжать к праздникам, - отметил Луговой. - Новая стела слишком помпезна, на мой взгляд, слишком перегружена. Я вижу в ней корреляцию чужих идей. Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.

Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво но мелковато) монументальней, грандиозней надо было товарищи!)
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§ alex_60
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4731
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.08.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудо в перьях, по другому не скажешь.
лишили город праздничных настроений во время праздников.
раньше едешь, флажки колышатся на ветру,
иллюминация, надпись на кириллице-КОСТАНАЙ.
все на свалку.

[Исправлено: alex_60, 28.08.2019 - 15:10]
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§ Сергей_я
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.

Ответ очевиден.
Цитата:
Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.

Ну что же вы за вопросы то неудобные задаете. Хотите что б было как с аттракционом в Рудном??
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§ Сергей_я
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2779
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лишили город праздничных настроений во время праздников.

ниче вы не понимаете это ж понты... Ой, ой, оговорился, это ж помпезно. :-)
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* лимон
Re: Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1018
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 28.08.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"наш символ" лошади и орел ... всегда думал что пшеничный колос символ города или хлебная нива
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