Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае

Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части. Она установлена на постаменте, облицованном гранитной плиткой.

- Стелу установили в рамках празднования 140-летия города, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Постамент облицован гранитом, потом идет основание и наш символ - лошади. Наверху земной шар с красивой надписью «Костанай». И сверху наша шикарная птица - орел.

Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.

«НГ» поинтересовалась у костанайского художника Сергея ЛУГОВОГО, насколько, по его мнению, стела интересна с точки зрения художественной ценности.

- Я думаю, что предыдущая композиция была более функциональной - её можно было наряжать к праздникам, - отметил Луговой. - Новая стела слишком помпезна, на мой взгляд, слишком перегружена. Я вижу в ней корреляцию чужих идей. Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.

Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА