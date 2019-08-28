Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Стела, которая появилась на пересечении улиц Баймагамбетова, Воинов-Интернационалистов и пр. Абая, представляет собой 13-метровую металлическую конструкцию со стеклянным шаром в верхней части. Она установлена на постаменте, облицованном гранитной плиткой.
- Стелу установили в рамках празднования 140-летия города, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ, пассажирских дорог и автомобильного транспорта акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Постамент облицован гранитом, потом идет основание и наш символ - лошади. Наверху земной шар с красивой надписью «Костанай». И сверху наша шикарная птица - орел.
Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили.
«НГ» поинтересовалась у костанайского художника Сергея ЛУГОВОГО, насколько, по его мнению, стела интересна с точки зрения художественной ценности.
- Я думаю, что предыдущая композиция была более функциональной - её можно было наряжать к праздникам, - отметил Луговой. - Новая стела слишком помпезна, на мой взгляд, слишком перегружена. Я вижу в ней корреляцию чужих идей. Такое ощущение, что в ней собрали все стелы нашей столицы.
Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ пока не уточнили, сообщив, что для ответа на этот вопрос нужно время.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Чудо на Абая
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Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
"наш символ" лошади и орел ... всегда думал что пшеничный колос символ города или хлебная нива
Чудо на Абая
лимон: чет не верится specserver.com Вот такое только такое ощущение что кустарного производства
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
alex_60: лишили город праздничных настроений во время праздников. ниче вы не понимаете это ж понты... Ой, ой, оговорился, это ж помпезно. :-)
Земной шар, орел и гранит - новую стелу установили на дорожном кольце в Костанае
Зачем нужно было менять прежнюю стелу и чем вызвана необходимость новой, в отделе ЖКХ не пояснили. Ответ очевиден. Во сколько обошлась местному бюджету эта «корреляция чужих идей», в отделе ЖКХ...