Вдвое дешевле стали билеты на поезда в Казахстане для инвалидов по социально значимым направлениям
Sputnik
Льготный проезд с 50-процентной скидкой предоставят лицам с ограниченными возможностями в Казахстане, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании "Пассажирские перевозки".
Сегодня, 28 августа, вступил приказ министра индустрии и инфраструктурного развития о внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.
"Внесены изменения, касающиеся проезда лиц всех групп инвалидности, а также детей-инвалидов. Им устанавливается льгота на проезд по социально значимым сообщениям в размере 50% от стоимости билета, а по коммерческим маршрутам - по усмотрению перевозчика", - говорится в сообщении.
Также запрещается курение в пассажирских поездах и отменяется сбор в размере тысячи тенге (три доллара) за операцию возврата билета, если пассажир отказывается от поездки.
Кроме того, изменится порядок оформления и проезда организованных групп пассажиров. Теперь заявки от юрлиц можно оформить по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица. Билет будет оформляться на каждого пассажира по отдельности, а не на всю группу на одном бланке, как это было раньше.
"Изменены сроки подачи заявки и выкупа зарезервированных мест. Есть ограничения по внесению изменений в первоначальный список организованной группы пассажиров. Размер невозвратного депозита составляет 30% от общей стоимости проезда группы, тогда как раньше был только сбор за резервирование мест в размере 290 тенге за одно место", - пояснил официальный представитель компании Диас Ахметшарип.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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