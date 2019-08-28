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лимон
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Сергей_я
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Сергей_я
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Вдвое дешевле стали билеты на поезда в Казахстане для инвалидов по социально значимым направлениям

Sputnik

28 августа 2019, 13:32 |  Государство

Льготный проезд с 50-процентной скидкой предоставят лицам с ограниченными возможностями в Казахстане, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании "Пассажирские перевозки".

© Photo : предоставлено пресс-службой КТЖ

Сегодня, 28 августа, вступил приказ министра индустрии и инфраструктурного развития о внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

"Внесены изменения, касающиеся проезда лиц всех групп инвалидности, а также детей-инвалидов. Им устанавливается льгота на проезд по социально значимым сообщениям в размере 50% от стоимости билета, а по коммерческим маршрутам - по усмотрению перевозчика", - говорится в сообщении.

Также запрещается курение в пассажирских поездах и отменяется сбор в размере тысячи тенге (три доллара) за операцию возврата билета, если пассажир отказывается от поездки.

Кроме того, изменится порядок оформления и проезда организованных групп пассажиров. Теперь заявки от юрлиц можно оформить по электронно-цифровой подписи (ЭЦП) юридического лица. Билет будет оформляться на каждого пассажира по отдельности, а не на всю группу на одном бланке, как это было раньше.

"Изменены сроки подачи заявки и выкупа зарезервированных мест. Есть ограничения по внесению изменений в первоначальный список организованной группы пассажиров. Размер невозвратного депозита составляет 30% от общей стоимости проезда группы, тогда как раньше был только сбор за резервирование мест в размере 290 тенге за одно место", - пояснил официальный представитель компании Диас Ахметшарип.
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§ abaika95
Re: Вдвое дешевле стали билеты на поезда в Казахстане для...
abaika95


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Сообщений: 356
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.08.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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