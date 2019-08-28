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Водитель опрокинул машину в кювет и погиб в Костанайской области
28 августа 2019, 11:10 | Происшествия
27 августа около 16 часов на автодороге Садчиковка-Рудный возле поселка Константиновка перевернулся автомобиль KIA RX Carens. 37-летний водитель погиб, пассажирка получила травмы.
Фото происшествия прислали в "НГ" читатели.
- Водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет, - прокомментировала происшествие пресс-служба ДП. - В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений скончался. Пассажир обратилась в больницу. Начато расследование.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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