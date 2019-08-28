Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге? Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры

Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы

Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства

Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм

