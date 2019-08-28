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День арбуза и дыни отметят в Костанае второй год подряд
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
28 августа 2019, 10:19 | Общество
Самый вкусный праздник лета пройдет 29 августа в областном центре. День арбуза и дыни, организованный Домом Дружбы совместно с таджикско-узбекским этнокультурным объединением «Шарк», приурочен ко Дню Конституции РК.
Фото из архива "НГ"
В уютном внутреннем дворике управления культуры посетителей ждут: выставка арбузов и дынь с полей костанайских бахчеводов; конкурс поделок для малышей из детских садов; ярмарка хэндмейдеров, концертная программа и забавные конкурсы арбузно-дынной тематики.
Начало праздника в 16.00.
День арбуза и дыни впервые отметили в Костанае год назад - 30 августа 2018 года.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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