День арбуза и дыни отметят в Костанае второй год подряд

Самый вкусный праздник лета пройдет 29 августа в областном центре. День арбуза и дыни, организованный Домом Дружбы совместно с таджикско-узбекским этнокультурным объединением «Шарк», приурочен ко Дню Конституции РК.

Фото из архива "НГ"

В уютном внутреннем дворике управления культуры посетителей ждут: выставка арбузов и дынь с полей костанайских бахчеводов; конкурс поделок для малышей из детских садов; ярмарка хэндмейдеров, концертная программа и забавные конкурсы арбузно-дынной тематики.

Начало праздника в 16.00.

День арбуза и дыни впервые отметили в Костанае год назад - 30 августа 2018 года.