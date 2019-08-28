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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: но это право выбора казахов. не было у них права. большинство казахов против. оголтелые есть конечно, но название им есть... латиницу назначила власть, или конкретно один человек.
28.08.19 09:16
alex_60
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
стелу то демонтировали, а забор щитовой рядом с ней-нет. не полная реконструкция какая-то. там этот забор совершенно не к месту. может потому что на нем написано-рухнама, не тронули. так вроде...
28.08.19 09:01
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: А вот тут разочаровал... Помню, у Валентина подпись была - я не сто долларов, чтобы всем нравиться. maxsaf: Я так понимаю, что о причинах перехода на латиницу вы тоже не...
28.08.19 08:47
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк: Это про Францию. Начинается заметка, что Франция считается одной из полноправных стран-победительниц германского нацизма, наряду с Советским Союзом, США, Великобританией. Но в...
28.08.19 08:28
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: им видны не очевидные мне, простому обывателю, причины этих инициатив Я так понимаю, что о причинах перехода на латиницу вы тоже не догадываетесь? )) И это после того, как мы...
28.08.19 08:16
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Названа сумма штрафа за привлечение учителей к лишним отчетам

Tengrinews.kz

28 августа 2019, 08:41 |  Государство

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о штрафах, которые намерены ввести за привлечение учителей к несвойственным им функциям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. За привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП (от 50 500 до 303 000 тенге) в зависимости от субъекта правонарушения", - сказал Асхат Аймагамбетов, представляя проект закона "О статусе педагога" на заседании правительства.

"Помимо материальных и нематериальных стимулов, мы говорим об участии учителей в субботнике, в других мероприятиях. Чтобы не допустить этого, мы приняли такое решение. Данный вопрос будет рассматриваться в соответствующем кодексе. Если будут выявлены факты, то уже устанавливаются штрафы. Штраф может быть наложен и юридическому, и физическому лицу, директору, завучу либо лицам государственных органов", - уточнил Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов.
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