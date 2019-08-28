Названа сумма штрафа за привлечение учителей к лишним отчетам

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о штрафах, которые намерены ввести за привлечение учителей к несвойственным им функциям, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. За привлечение к несвойственным функциям и к излишней отчетности предусмотрен штраф от 20 до 120 МРП (от 50 500 до 303 000 тенге) в зависимости от субъекта правонарушения", - сказал Асхат Аймагамбетов, представляя проект закона "О статусе педагога" на заседании правительства.

"Помимо материальных и нематериальных стимулов, мы говорим об участии учителей в субботнике, в других мероприятиях. Чтобы не допустить этого, мы приняли такое решение. Данный вопрос будет рассматриваться в соответствующем кодексе. Если будут выявлены факты, то уже устанавливаются штрафы. Штраф может быть наложен и юридическому, и физическому лицу, директору, завучу либо лицам государственных органов", - уточнил Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов.