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Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Это про Францию.topwar.ru [Исправлено: Ваш земляк, 27.08.2019 - 22:49]
27.08.19 23:40
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
если бы не Россия, Казахстан был бы сейчас уууух какой развитый!!! Источник:www.ng.kz - Или так же за юрту ходили ??
27.08.19 23:33
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк *все только выиграли от присоединения.* - Бесполезно , ничего им не докажешь !!Они же такие великие народы!!
27.08.19 23:32
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Тут тоже согласен - из двух зол выбрали меньшее, но именно оно было для них очевидным злом, а то, большее, но не очевидное - оно осталось нейтральным. Вот в чём суть! "Не...
27.08.19 23:30
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Для всех хочу сказать - учите историю, чтобы не повторять в будущем ошибок прошлого!Или же вот взять тему вхождения - ведь и украинцы, и грузины, а так же казахи и прочие народы ведь только выиграли...
27.08.19 23:10
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Костанайская область - первая в республике по изъятию земельных участков у бизнеса

Галина КАТКОВА

27 августа 2019, 17:38 |  Государство

За 2012-2018 годы в государственную собственность было возвращено более миллиона гектаров земель: 1 000 010 га земель сельхозназначения и 88,5 га участков для коммерческого строительства. Все изъяты потому, что не использовались по назначению.

- По количеству земель, возвращенных государству, Костанайская область на первом месте в республике, - сказала сегодня, 27 августа, на брифинге в областном пресс-клубе заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Асель ТАБЕРГЕНОВА. - Но не менее важен и другой показатель - после принятия мер реагирования землепользователи приступили к освоению своих участков на площади 456 900 га земель сельскохозяйственного назначения и 160,4 га, предназначенных для коммерческого строительства.

Спикер напомнила, что с мая прошлого года за целевым использованием земель сельхозназначения наблюдают местные акиматы. Участки, выделяемые для коммерческих целей, мониторит управление. Сейчас на рассмотрении в суде находятся иски по изъятию 101 200 га сельскохозяйственных земель и 24,3 га, предназначенных для коммерческого строительства.

 
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§ maxsaf
Re: Костанайская область - первая в республике по изъятию...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3149
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.08.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я правильно понял - область первое место держит по раздаче земель кому попало, отсюда и нецелевое использование. :-)
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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
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Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
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