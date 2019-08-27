Костанайская область - первая в республике по изъятию земельных участков у бизнеса

За 2012-2018 годы в государственную собственность было возвращено более миллиона гектаров земель: 1 000 010 га земель сельхозназначения и 88,5 га участков для коммерческого строительства. Все изъяты потому, что не использовались по назначению.

- По количеству земель, возвращенных государству, Костанайская область на первом месте в республике, - сказала сегодня, 27 августа, на брифинге в областном пресс-клубе заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Асель ТАБЕРГЕНОВА. - Но не менее важен и другой показатель - после принятия мер реагирования землепользователи приступили к освоению своих участков на площади 456 900 га земель сельскохозяйственного назначения и 160,4 га, предназначенных для коммерческого строительства.

Спикер напомнила, что с мая прошлого года за целевым использованием земель сельхозназначения наблюдают местные акиматы. Участки, выделяемые для коммерческих целей, мониторит управление. Сейчас на рассмотрении в суде находятся иски по изъятию 101 200 га сельскохозяйственных земель и 24,3 га, предназначенных для коммерческого строительства.