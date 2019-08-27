Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт
Tengrinews.kz
Бывший вице-министр здравоохранения и заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов поделился с корреспондентом Tengrinews.kz мнением о том, почему врачи в Казахстане так часто подвергаются нападкам со стороны пациентов.
Эрик Байжунусов считает, что врачи законодательно не защищены от нападений.
"В моей практике тоже были нападки со стороны пациентов, мне угрожали, оскорбляли. Но в основном эти люди были нетрезвыми и потом просили прощения. Вообще, у каждого моего коллеги таких историй много. Поэтому медиков необходимо приравнять к полицейским или пожарным на службе, дать неприкосновенность. Ведь наша работа похожа тем, что к нам обращаются люди в моменты эмоционального напряжения. Но полицейских не трогают, потому что знают, что это человек в форме и потом будут проблемы. А белый халат нас пока никак не защищает законодательно. И в законе должно быть четко прописано, как должен вести себя врач, если по отношению к нему проявляют агрессию. Сейчас, чтобы медику доказать, что его оскорбили или оклеветали, нужно пройти все этапы бюрократической волокиты. А это неприятная процедура", - рассуждает Эрик Байжунусов.
Попытки снимать врачей на камеры мобильных телефонов он считает неэтичными.
"Разве можно просто так прийти и снимать человека? Это показатель культуры. Любой человек должен как минимум спросить разрешения на съемку. В некоторых странах за такие вещи даже штрафуют. Это грубое нарушение прав медработника. Я считаю, что это должно быть подсудным делом. На своем опыте знаю, как мешает работе чье-то шептание над ухом. А в таких ситуациях вместо того, чтобы осматривать или спасать ребенка, ты тратишь время на нервы, не можешь сконцентрироваться. От этого пациенту только хуже. Иногда не выдерживают нервы у коллег, и они отвечают грубостью. И если руководство больницы не разбирается в причинах, а наказывает только сотрудника, то это показатель слабости руководителя. Ценные кадры нужно беречь. И, возможно, ввести какие-то тренинги для сотрудников по эмоциональному сдерживанию. Хотя, конечно, порой и они мало чем могут помочь", - говорит Байжунусов.
По его мнению, общество относится к врачам несправедливо.
"Степень вины врача может определить только суд. Но у нас же, как только что-то случится, все нападают сразу. Но если врач докажет через суд, что был прав, вернет себе имя, то об этом уже никто не говорит, не извиняется. Это неправильно", - резюмирует специалист.
Накануне стало известно о конфликте посетительницы больницы с врачом. Инцидент произошел в Карасайской районной больнице Алматинской области. Еще ранее также в Алматинской области произошел другой конфликт с участием врача. В Енбекшиказахской центральной районной больнице родственница пациентки напала на заведующую приемным покоем.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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