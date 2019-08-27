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yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
27.08.19 16:40
Гога
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
27.08.19 15:52
Сталкер
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
27.08.19 15:31
abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
27.08.19 15:25
abaika95
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...
27.08.19 15:22
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Врачей нужно приравнять к полицейским, дать неприкосновенность - эксперт

Tengrinews.kz

27 августа 2019, 11:47 |  Общество

Бывший вице-министр здравоохранения и заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов поделился с корреспондентом Tengrinews.kz мнением о том, почему врачи в Казахстане так часто подвергаются нападкам со стороны пациентов.

Иллюстративное фото:usolie.info

Эрик Байжунусов считает, что врачи законодательно не защищены от нападений.

"В моей практике тоже были нападки со стороны пациентов, мне угрожали, оскорбляли. Но в основном эти люди были нетрезвыми и потом просили прощения. Вообще, у каждого моего коллеги таких историй много. Поэтому медиков необходимо приравнять к полицейским или пожарным на службе, дать неприкосновенность. Ведь наша работа похожа тем, что к нам обращаются люди в моменты эмоционального напряжения. Но полицейских не трогают, потому что знают, что это человек в форме и потом будут проблемы. А белый халат нас пока никак не защищает законодательно. И в законе должно быть четко прописано, как должен вести себя врач, если по отношению к нему проявляют агрессию. Сейчас, чтобы медику доказать, что его оскорбили или оклеветали, нужно пройти все этапы бюрократической волокиты. А это неприятная процедура", - рассуждает Эрик Байжунусов.

Попытки снимать врачей на камеры мобильных телефонов он считает неэтичными.

"Разве можно просто так прийти и снимать человека? Это показатель культуры. Любой человек должен как минимум спросить разрешения на съемку. В некоторых странах за такие вещи даже штрафуют. Это грубое нарушение прав медработника. Я считаю, что это должно быть подсудным делом. На своем опыте знаю, как мешает работе чье-то шептание над ухом. А в таких ситуациях вместо того, чтобы осматривать или спасать ребенка, ты тратишь время на нервы, не можешь сконцентрироваться. От этого пациенту только хуже. Иногда не выдерживают нервы у коллег, и они отвечают грубостью. И если руководство больницы не разбирается в причинах, а наказывает только сотрудника, то это показатель слабости руководителя. Ценные кадры нужно беречь. И, возможно, ввести какие-то тренинги для сотрудников по эмоциональному сдерживанию. Хотя, конечно, порой и они мало чем могут помочь", - говорит Байжунусов.

По его мнению, общество относится к врачам несправедливо.

"Степень вины врача может определить только суд. Но у нас же, как только что-то случится, все нападают сразу. Но если врач докажет через суд, что был прав, вернет себе имя, то об этом уже никто не говорит, не извиняется. Это неправильно", - резюмирует специалист.

Накануне стало известно о конфликте посетительницы больницы с врачом. Инцидент произошел в Карасайской районной больнице Алматинской области. Еще ранее также в Алматинской области произошел другой конфликт с участием врача. В Енбекшиказахской центральной районной больнице родственница пациентки напала на заведующую приемным покоем.
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§ abaika95
Re: Врачей нужно приравнять к полицейским, дать...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это здравая идея, а то последнее время что у нас что у соседей с севера какието проблемы то с пропуском машины скорой помощи то с неадекватами ожидающими врачей) Макс, електрон, дракон как у вас с этим в ваших странах?) проинформуйте плиз, интересно же)
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