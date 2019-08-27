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yudjin
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Газета Рудненский рабочий уже побывала в этом доме малютке. Пишут и показывают, что всё достаточно чисто, мило и по-домашнему уютно. А депутаты нуротана недослышав подняли хай вай.
27.08.19 16:40
Гога
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
pro100tak - Прочитал про батыров - не хило жизнь прожили - 80,73,75,98,78,74,80,75,90,97,83,103,87 - это их возраст!!!
27.08.19 15:52
Сталкер
Аружан Саин потребовала взять под контроль ситуацию с домом ребенка в Рудном
Ужас ужас ужас. Да что же такое, есть в этом государстве хоть одна сфера, где хоть что-то работает и нет подобного бардака.
27.08.19 15:31
abaika95
Демонтируют стелу на кольце в районе КЖБИ в Костанае
А тут гляжу все не унимается спор любителей истории по средствам чтения википедии и просмотров рен тв) странно как модеры это все пропускают тема ветки то вообще про стеллу на СХИ !)
27.08.19 15:25
abaika95
Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...
27.08.19 15:22
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Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"

informburo.kz

27 августа 2019, 11:09 |  Государство

В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбудили административное дело из-за штрафа в размере 1000 тенге, который компания взимала с пассажиров, желающих вернуть железнодорожные билеты, сообщает informburo.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

Фото tengrinews.kz

"В действиях АО "Пассажирские перевозки" установлены факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК ("Злоупотребление доминирующим или монопольным положением". – Авт.), выразившиеся в ущемлении законных прав неопределенного круга потребителей при навязывании необоснованного условия оплаты при возврате билетов в размере 1000 тенге из-за отказа пассажира от поездки", – говорится в сообщении.

Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК возбудил административное дело и вынес предписание об устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции до 28 августа 2019 года.

"Материалы по этому делу находятся на рассмотрении суда. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере до 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности", – отметили в комитете.

21 августа официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарипов сообщил, что с 28 августа этого года, согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане отменяются штрафы за возврат всех железнодорожных билетов вне зависимости от их стоимости. Ранее, в январе этого года, АО "Пассажирские перевозки" отменило штраф в размере 1000 тенге за возврат проездных билетов стоимостью до 3500 тенге.
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§ abaika95
Re: Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов...
abaika95


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Сообщений: 349
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.08.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит) с места в карьер топит) водитель так и так пассажира на твое место посадит, а ты в минусе остаешся)
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"Нужные деньги"
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Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов предложил создать сайт для народного контроля над ценами на продукты, на который граждане смогут отправлять фотографии с ценниками. Примете ли вы участие в этом общественном мониторинге?
Да. Власть должна видеть реальную ситуацию, чтобы принимать оперативные меры
Да. Я не могу увеличить свои доходы, но хотя бы попытаюсь уменьшить расходы
Нет. В условиях рынка цены на продукты складываются без участия государства
Нет. Я не верю в эффективность воздействия власти на торговцев, это чистый популизм
 
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