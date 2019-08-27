Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
informburo.kz
В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбудили административное дело из-за штрафа в размере 1000 тенге, который компания взимала с пассажиров, желающих вернуть железнодорожные билеты, сообщает informburo.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.
Фото tengrinews.kz
"В действиях АО "Пассажирские перевозки" установлены факты нарушения статьи 174 Предпринимательского кодекса РК ("Злоупотребление доминирующим или монопольным положением". – Авт.), выразившиеся в ущемлении законных прав неопределенного круга потребителей при навязывании необоснованного условия оплаты при возврате билетов в размере 1000 тенге из-за отказа пассажира от поездки", – говорится в сообщении.
Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК возбудил административное дело и вынес предписание об устранении нарушений законодательства в области защиты конкуренции до 28 августа 2019 года.
"Материалы по этому делу находятся на рассмотрении суда. За злоупотребление доминирующим положением объекту расследования грозит штраф в размере до 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности", – отметили в комитете.
21 августа официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарипов сообщил, что с 28 августа этого года, согласно приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане отменяются штрафы за возврат всех железнодорожных билетов вне зависимости от их стоимости. Ранее, в январе этого года, АО "Пассажирские перевозки" отменило штраф в размере 1000 тенге за возврат проездных билетов стоимостью до 3500 тенге.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Дело из-за штрафов за возврат железнодорожных билетов возбудили в отношении "Пассажирских перевозок"
Тоже здравая идея, что за день то седня такой) продуктивный) еще полную сумму билета на рейсовый автобус возвращали бы если опоздал) а то както некрасиво получается,лишнию минутку автобус не стоит)...