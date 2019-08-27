Создать единое окно поддержки предпринимателей поручил президент РК

В ходе визита в Карагандинскую область Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что бизнес сталкивается с проблемами получения мер господдержки, сообщает Tengrinews.kz.

"За годы индустриализации сформирована законодательная и функциональная основы, принят Предпринимательский кодекс, функционируют институты развития. Но вопрос эффективности инструментов поддержки все же остается открытым. Анализ показал, что необходимо кардинально пересмотреть существующие меры государственной поддержки, предложить более эффективные, востребованные бизнесом меры в обмен на встречные обязательства. Поэтому я обращаю внимание на следующие проблемы - отсутствие учета и трекинга мер господдержки, что влечет за собой недостижение макроэкономических показателей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства подчеркнул, что отсутствие встречных обязательств не позволяет эффективно оценить направление бюджетных средств, а госпрограммы поддерживают одни и те же приоритетные отрасли: сельское хозяйство и обрабатывающую промышленность. Это дает возможность одному предприятию получать поддержку по разным программам, в то время как отдельные компании поддержку не получают.

"Также необходимо начать учитывать специфику регионов. Нужно выработать рациональный подход, где будут определены приоритетные меры поддержки и четко выставлены целевые индикаторы", - заявил Глава государства.

Токаев обратил внимание на несвоевременное выделение средств в рамках госпрограмм, из-за чего снижается эффективность государственной поддержки и идет несвоевременное освоение. В частности, это негативно сказывается на таких сезонных отраслях бизнеса, как сельское хозяйство и строительство.

"Есть проблемы в неэффективном взаимоотношении с банками второго уровня. Банки не торопятся с государственными инструментами, особенно гарантиями, в силу усложненных и зачастую выхолощенных обязательств государственных институтов развития. Кроме того, зачастую сами банки создают искусственную бюрократию и барьеры. Предпринимателю сейчас достаточно сложно ориентироваться в существующей инфраструктуре поддержки бизнеса. Различные меры оказываются 42 организациями. Это центральные органы, акиматы, "Атамекен", национальные компании, каждая из этих организаций настраивает свои бизнес-процессы для оказания государственных услуг, прописывает свои регламенты работы, что создает для предпринимателей большие трудности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В целом Глава государства отметил необходимость задействовать имеющиеся ресурсы для развития ключевых отраслей промышленности. Решить проблему можно, внедрив новый формат взаимодействия государства и бизнеса по принципу одного окна.

"Масштабное развитие индустриально-инновационного потенциала страны является ключевым фактором. Моя принципиальная позиция вам хорошо известна, и это совещание является ее подтверждением. Мы будем всячески поддерживать наших производителей", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.