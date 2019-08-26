Как зарабатывать деньги при помощи двух коров, рассказал Сапарбаев
Tengrinews.kz
Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев рассказал, как зарабатывать деньги при помощи коров, передает Tengrinews.kz.
По словам политика, в первую очередь, необходимо должным образом заботиться о скотине.
"Все мы вышли из аула. Конечно, можно жить, имея 1-2 коровы, но для этого надо создать условия для этих коров. Вот жалуются, что нет сена и корма. Если говорить, что ничего нету, то так и будет. Никто не привезет корм и сено. Если исправно кормить корову, то она даст 7-8 литров молока. Допустим, 2-3 литра уйдут на собственные ежедневные нужды, из оставшегося молока можно сделать масло, курт, сметану. Многие из нас родились и выросли в ауле, разводили скот, держали огород. Вопрос не в двух коровах, вопрос касается трудолюбия граждан. Мы хотим войти в 30-ку развитых стран. Для этого мы должны учить труду с детства, особенно в аулах. В свою очередь, государство создает для граждан условия, которые нужно использовать", - сказал вице-премьер во время открытия центра поддержки института семьи "Жанұя".
Новый центр объединит государственные услуги, оказываемые горожанам, по принципу "одного окна" и будет вести с семьями индивидуальную работу. Специалисты центра будут обслуживать горожан по вопросам получения АСП, прохождения профобучения, трудоустройства, участия в программе всеобуча, постановки в очередь в детсады, установления опекунства, получения всех видов пособий и другим.
Ранее во время своего выступления на заседании политсовета Nur Otan Нурсултан Назарбаев посоветовал казахстанцам вместо жалоб приобрести две коровы для получения заработка.
"Безработным дали микрокредиты. Купи две коровы и обеспечивай себя. Лишнее молоко продавай. Сажай огород. Возьми на пропитание, остальное продай на рынке. Ну что еще надо?" - сказал Назарбаев.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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