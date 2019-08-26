"Иногда важно плюнуть первым" - мажилисмен Артур Платонов об ужесточении наказания за клевету и протестных акциях в Казахстане

Депутат мажилиса Парламента РК Артур ПЛАТОНОВ начал рабочую поездку в Костанайскую область с брифинга, который прошел в областном пресс-клубе сегодня, 26 августа.

- Депутаты регулярно посещают разные регионы. Раньше это называлось "Получить наказ избирателя", - обозначил Платонов цель своего приезда. - Я хочу понять, как на местах реализуются те или иные программы, насколько эффективно тратятся деньги и ощущают ли простые люди господдержку. У нас очень высокие показатели трат на социальные нужды. Весь вопрос - в их эффективности. Первую встречу я решил провести с журналистами, чтобы понять, на что мне нужно обратить внимание.

Мажилисмен намерен посмотреть строительство микрорайона Юбилейный, а также посетить Федоровку. Общение с журналистами добавило в список вопросов проблему газификации и проведения централизованного водоснабжения в сёла области. В частности, депутату рассказали о тяжёлой ситуации в поселке Молокановка Костанайского района.

- Я не первый раз на костанайской земле. Во многих приграничных регионах наблюдается повышенный отток наших ребят на учёбу в соседние государства. Когда разговариваешь с их родителями, они говорят, что это просто экономически выгодно: достойное образование за меньшие деньги, - рассказал Платонов. - Я даже делал запрос на эту тему, когда объехал несколько приграничных регионов. Тогда я пришёл к выводу, что именно в приграничных регионах приходится констатировать, что наша система образования недостаточно эффективна и конкурентноспособна. Говорят обычно, что там не нужно сдавать ЕНТ и агитаторы иностранных вузов приезжают ещё зимой.

Журналисты отметили, что основная причина оттока граждан - низкий уровень жизни по сравнению с соседними странами. Артур Платонов согласился с этим.

Корреспондент "НГ" попросил мажилисмена, как бышего журналиста телеканала "КТК", прокомментировать инициативу Нурсултана Назарбаева об ужесточении наказания за клевету.

- Моё мнение такое - никому нельзя нарушать закон, - ответил Платонов. - У нас законодательство гораздо либеральнее, чем в западно-европейских странах или США. И люди спрашивают меня - почему за публикацию видео после страшного терракта в Новой Зеландии его автор оказался под следствием и ему грозило от 4-х до 6 лет? Почему у нас нет столь же сурового наказания? Почему в Испании, Швеции и других странах так? Речь идёт о том, чтобы выравнять ситуацию в этом плане. Очень многие граждане недовольны такой ситуацией с законом о клевете.

В подтверждение своей позиции депутат перефразировал известное выражение Александра Солженицина: "Утираться всегда сложнее, чем плюнуть, поэтому иногда важно плюнуть первым".

Журналисты спросили спикера о его отношении к росту протестных настроений казахстанцев.

- Жители Алматы задали моду на митингующих, которые выходят с белыми плакатами. Эта волна докатилась до нас. В Костанае стало популярным просто ловить хайп - выходить с белыми плакатами в центре города. Как вы к этому относитесь?

- Вы очень точно сейчас подметили суть - ловить хайп, - сказал Платонов. - В этом и заложено основное противоречие между изначальными целями и способом реализации, который очень часто превращается в эфектную внешнюю сторону, когда о сути забывают. Если это позиция искренняя, а цель митингующих - улучшить положение вещей, то, я думаю, это нужно только приветствовать.

- Международные организации сейчас напоминают президенту Токаеву о его обещании сделать уведомительный, а не разрешительный характер митингов. Вы, как депутат, будете голосовать за или против такой инициативы?

- Вы знаете, я бы и сам поднял этот вопрос, даже если бы меня об этом не спросили. Потому что, когда эта инициатива только появилась, я отвечал на этот вопрос. Если вы посмотрите на реакцию на митинги на Западе: в Париже, США, Испании, Италии и Великобритании... То вы увидите, что в этих странах к таким вещам относятся крайне негативно. Правоохранительные органы принимают там очень жёсткие меры. Я против такого подхода. Наши полицейские более сдержанны, и в этом Западу стоит у нас поучиться. Что касается инициативы сделать уведомительный характер митингов, то здесь мнения среди моих коллег мнения расходятся. На мой взгляд, нужно достичь баланса, чтобы права одних не нарушали права других. Вы, наверное, знаете эту известную фразу, которую приписывают Черчилю: "Свобода одного человека ограничена кончиком его носа, дальше начинается свобода другого". Поэтому мы после обсуждений с представителями общественности, которые занимают активную позицию в этом вопросе, придём к определённому мнению с оглядкой на западный опыт. Я не сторонник практики, когда механически что-то переносят, без учёта традиции и истории нашего государства. Чтобы в наших условиях это было на благо развития нашего государства.

- То есть, вы не определились с собственной позицией?

- Нет, я сейчас буду ещё выслушивать другие мнения.