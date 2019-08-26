Медленнее всех с жалобами и обращениями граждан работают чиновники Костаная
Галина КАТКОВА
Результаты оценки эффективности деятельности госорганов Костанайской области за 2018 год обсуждали сегодня, 26 августа, на совещании в областном акимате. Это делается ежегодно. В целом по большинству критериев исполнительная власть показатели улучшила.
Акимат Костаная /Фото с сайта 2gis.com
Но есть детали, характеризующие работу конкретных акиматов городов и районов.
Руководитель аппарата акима Костанайской области Арман АБЕНОВ привел данные по критерию «Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений» - одному из самых важных для населения.
- В 2018 году с нарушениями сроков было рассмотрено 12 обращений, - сказал он, - из них 11 фактов - в акимате Костаная: четырежды сроки нарушались в отделе ЖКХ и в отделе земельных отношений 7 раз. С начала текущего года, по состоянию на 1 августа, установлено уже 10 фактов, связанных с нарушением сроков. Из них в акимате Костаная - 9, в отделе жилищных отношений - 6, в отделе ЖКХ - 1, в отделе земельных отношений - 1, отдел архитектуры и градостроительства - 1.
По всем указанным фактам специалисты были привлечены к дисциплинарной ответственности, отметил докладчик.
- Но, судя по тому, что в Костанае за 7 месяцев этого года уже 9 нарушений, ситуация не улучшается, работа по профилактике не ведется., - сделал вывод аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, - мы в городе «Ай комек» открыли (ситуационный центр - «НГ»), деньги немалые в него вложены, чтобы улучшить работу с физическими лицами, а получается, что подвижек нет. Значит, специалистов, допустивших нарушения, жестче надо наказывать. Элементарно не умеют вовремя дать исчерпывающий ответ жителям.
Аким области поручил акимам городов и районов, руководителям управлений проанализировать, почему были нарушены сроки, и привлекать чиновников к ответственности по каждому факту.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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