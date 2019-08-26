Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©

"Подписал Распоряжение о созыве 2 сентября совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Депутаты Сената и Мажилиса соберутся для открытия пятой сессии Парламента", - написал Нигматулин.

Сессия Парламента, как правило, открывается Президентом, а в случае его отсутствия - председателем Мажилиса.