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Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента
Tengrinews.kz
26 августа 2019, 10:09 | Государство
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин созвал совместное заседание палат Парламента. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©
"Подписал Распоряжение о созыве 2 сентября совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Депутаты Сената и Мажилиса соберутся для открытия пятой сессии Парламента", - написал Нигматулин.
Сессия Парламента, как правило, открывается Президентом, а в случае его отсутствия - председателем Мажилиса.
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
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