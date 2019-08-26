Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов

Ученые выяснили, как можно минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Об этом рассказала научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com

Для того чтобы избежать таких симптомов, как онемение, боль в большом пальце, запястье, шее и спине, в первую очередь необходимо покупать смартфон такого размера, чтобы его можно было обхватить своим большим и указательным пальцами.

Кроме того, полезно чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье. Текст в смартфоне лучше печатать с использованием пальцев обеих рук.

Пут также отметила, что гаджет нужно держать на уровне груди, подбородка или глаз. Это позволяет зафиксировать шею в естественном положении.

Научный сотрудник посоветовала избегать ситуаций, когда приходится зажимать телефон между ухом и плечом во время телефонного разговора, так как эта поза защемляет спинные диски и может вызвать сдавливание нервов. Каждые полчаса рекомендуется откладывать девайсы и делать простые упражнения: разминать пальцы, запястья и шею.