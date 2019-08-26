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Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов

Tengrinews.kz

26 августа 2019, 09:11 |  Общество

Ученые выяснили, как можно минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Об этом рассказала научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут, сообщает Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com

Для того чтобы избежать таких симптомов, как онемение, боль в большом пальце, запястье, шее и спине, в первую очередь необходимо покупать смартфон такого размера, чтобы его можно было обхватить своим большим и указательным пальцами.

Кроме того, полезно чередовать пальцы при наборе текста, чтобы уменьшить боль в большом пальце и запястье. Текст в смартфоне лучше печатать с использованием пальцев обеих рук.

Пут также отметила, что гаджет нужно держать на уровне груди, подбородка или глаз. Это позволяет зафиксировать шею в естественном положении.

Научный сотрудник посоветовала избегать ситуаций, когда приходится зажимать телефон между ухом и плечом во время телефонного разговора, так как эта поза защемляет спинные диски и может вызвать сдавливание нервов. Каждые полчаса рекомендуется откладывать девайсы и делать простые упражнения: разминать пальцы, запястья и шею.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7914
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.08.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё вот так незя, опасно для жизни))
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* таноми52
Re: Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ещё вот так незя, опасно для жизни


Смешно!!!

Хотя, что ещё может "рассказать научный сотрудник" из Малайзии...
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§ Обликоморале
Ученые назвали способы снизить вред от смартфонов
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6926
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Цитата:
таноми52:

И вправду что то больше похоже на "армянское радио" вкупе с "британскими учеными".
НГ, вам реально уже и постить не чего? 8-)
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