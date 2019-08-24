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Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры

Tengrinews.kz

24 августа 2019, 17:23 |  Общество

Больному раком экс-футболисту "Тобола" Николаю Жукову срочно требуются доноры, передает Тengrinews.kz.

Состояние бывшего спортсмена ухудшилось, ему требуются доноры с III (+) группой крови. Всего один человек на сегодня откликнулся на призыв о сдаче крови. А для одного вливания тромбоцитов Жукову требуется шесть доноров.

У 25-летнего воспитанника костанайского "Тобола" ранее обнаружили рак крови. Бывшие коллеги и неравнодушные горожане организовали сбор средств на операцию в Германию. Пока вся сумма еще не собрана, а это порядка 100 миллионов тенге.  Но в клинике его уже ждут, чтобы приступить к лечению.

Однако состояние экс-футболиста пока тяжелое, и транспортировать его пока не представляется возможным.

Николай Жуков

"Сейчас ему будут капать тромбоциты первой группы, но они плохо усваиваются, нужны доноры именно с III (+). Показатели нулевые на сегодняшний день, сдал всего лишь один человек. Тромбоциты необходимо повысить, чтобы отправить его в Германию. Банк тромбоцитов пустой, именно третьей группы", - сообщила волонтер Тома Колоева.

Все желающие помочь Николаю могут обратиться в Центр крови по адресу: город Костанай, улица Быковского, дом 4а. Кровь принимают в будни с 8.00 до 13.00.

Для тех, кто готов финансово помочь Николаю Жукову, на сайте футбольного клуба "Тобол" указаны реквизиты.
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