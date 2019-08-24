Больному раком экс-футболисту "Тобола" срочно требуются доноры
Tengrinews.kz
Больному раком экс-футболисту "Тобола" Николаю Жукову срочно требуются доноры, передает Тengrinews.kz.
Состояние бывшего спортсмена ухудшилось, ему требуются доноры с III (+) группой крови. Всего один человек на сегодня откликнулся на призыв о сдаче крови. А для одного вливания тромбоцитов Жукову требуется шесть доноров.
У 25-летнего воспитанника костанайского "Тобола" ранее обнаружили рак крови. Бывшие коллеги и неравнодушные горожане организовали сбор средств на операцию в Германию. Пока вся сумма еще не собрана, а это порядка 100 миллионов тенге. Но в клинике его уже ждут, чтобы приступить к лечению.
Однако состояние экс-футболиста пока тяжелое, и транспортировать его пока не представляется возможным.
Николай Жуков
"Сейчас ему будут капать тромбоциты первой группы, но они плохо усваиваются, нужны доноры именно с III (+). Показатели нулевые на сегодняшний день, сдал всего лишь один человек. Тромбоциты необходимо повысить, чтобы отправить его в Германию. Банк тромбоцитов пустой, именно третьей группы", - сообщила волонтер Тома Колоева.
Все желающие помочь Николаю могут обратиться в Центр крови по адресу: город Костанай, улица Быковского, дом 4а. Кровь принимают в будни с 8.00 до 13.00.
Для тех, кто готов финансово помочь Николаю Жукову, на сайте футбольного клуба "Тобол" указаны реквизиты.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=684&storyid=25488
Источник:
Пользователей: 2
Всего: 100
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Не - понял. Какая то подозрительная тишинаю На сайте... :-o
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Хорошая статья, информативная) и в выходные надо же ленту новостей чем то забивать)
Нужен светофор на перекрестке Лермонтова и Каирбекова в Костанае
С улицей Каирбекова непонятно. Вроде проект реконструкции рассчитан на 2 года, до теплиц должны сделать. В этом году сделали наверное 10%. Хотят в следующем 90% сделать? Что за планировщики такие?
Медики рассказали об опасности мытья сырой курицы
Вот к чему эта статья ?? Писать не о чем больше ? Что , нет совсем ничего интересного в городе , области , стране ?? Оставьте такие статьи тем , к кому они обращены(обратились к гражданам в...
Обязательную химическую кастрацию для насильников предложила ввести коллегия Костанайского областного суда
Второй тайм закончился с явным преимуществом первого со счётом 11-4 ! :lol: :lol: Надеюсь это окончательный счёт . Общий итог 25-12 !! P.S - Заняться более нечем - суббота - отдохните - природа...